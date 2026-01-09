Присоединиться к морскому ССО: служба, отбор, рекрутинг

Бойцы 73 морского центра ССО. Фото: пресс-служба 73 морского центра ССО

Украина ежедневно отстаивает свою независимость, но за этим стоят прежде всего люди, которые хотят, чтобы их страна была свободной. Сегодняшние бойцы — это вчерашние учителя, айтишники, водители и студенты. Они не мечтали о войне, но научились воевать, чтобы защитить свои семьи и будущее. Именно такие люди сейчас служат в подразделениях Сил специальных операций.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали в 73 центре морских операции ССО.

Реклама

Читайте также:

Путь воинов

В 73 морском центре ССО имени кошевого атамана Антона Головатого служат люди с совершенно разным прошлым. В Силах специальных операций формируют не просто бойцов, а людей, которые способны принимать решения в самые сложные минуты. Воины имеют разные судьбы, но общую ценность - ответственность за жизнь побратимов.

"Скат" до войны работал учителем истории. Говорит, что морально готовился к службе еще до 24 февраля и с первых дней полномасштабного стал в строй. Его мотивация — примеры из истории и крепкая команда, которая вместе проходит самые сложные задачи. В короткие паузы между выходами он читает и просто едет на автомобиле, чтобы сохранить внутренний баланс.

"Мы вместе уже третий год. Побывали в очень разных ситуациях и точно знаем, что можем положиться друг на друга", — рассказал "Скат".

"Кекс" пережил три ранения, но не потерял мотивации. Для него служба — это гордость за страну и уверенность, что делает правильное дело. Он вспоминает, как побратимы под обстрелами вытаскивали его с поля боя, и называет это настоящим братством.

"Я с большим уважением отношусь к армии и ССО в частности. То, что я делаю — правильно, и это самое главное. Я люблю Украину за то, что я в ней родился, рос. Как бы ни было, душа сама к ней стремится. И как это объяснить — не знаю", — поделился "Кекс".

"Юджин" пришел в центр сразу после окончания школы. После критической ситуации с раненым товарищем он стал боевым медиком и сейчас работает в медэвакуации. Говорит, что эмоциям в работе места нет: главное — действовать четко и спасти жизнь, даже если речь идет о раненых пленных.

"Когда к тебе попадает раненый, у нас есть четкая задача — сделать все, чтобы он выжил", — рассказывает "Юджин".

Боецб с оружием в воде. пресс-служба 73 морского центра ССО

Как присоединиться к морскому ССО

Присоединиться к морскому центру могут все желающие, кто готов работать в команде. Предварительная специальность или опыт службы не являются решающими. Чтобы начать службу, достаточно обратиться в SSO Recruiting. Там кандидату предоставят консультацию, объяснят условия службы, помогут выбрать направление и будут сопровождать на всех этапах отбора.

Контакты ССО Рекрутинг:

Телефон: 0 800 357 174

Сайт: sso.army

Facebook: ССО Рекрутинг

Instagram: sso_recruiting

Telegram: ССО Рекрутинг

Офисы рекрутинга:

Киев — Оболонская набережная, 7, корпус 1

Хмельницкий — ул. Соборная, 16 (ЦНАП)

Кропивницкий — ул. Виктора Чмиленко, 53/35

Напомним, мы сообщали, что Зеленский расширил доступ к реестру "Оберег". Также мы писали, что Сырский рассказал об улучшении качества подготовки мобилизованных.