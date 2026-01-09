Приєднатися до морського ССО: служба, відбір, рекрутинг

Бійці 73 морського центру ССО. Фото: пресслужба 73 морського центру ССО

Україна щодня відстоює свою незалежність, але за цим стоять насамперед люди, які хочуть аби їх країна була вільною. Сьогоднішні бійці — це вчорашні вчителі, айтішники, водії й студенти. Вони не мріяли про війну, але навчилися воювати, щоб захистити свої родини й майбутнє. Саме такі люди нині служать у підрозділах Сил спеціальних операцій.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли в 73 центрі морських операції ССО.

Шлях воїнів

У 73 морському центрі ССО імені кошового отамана Антіна Головатого служать люди з абсолютно різним минулим. У Силах спеціальних операцій формують не просто бійців, а людей, які здатні ухвалювати рішення в найскладніші хвилини. Воїни мають різні долі, але спільну цінність — відповідальність за життя побратимів.

"Скат" до війни працював учителем історії. Каже, що морально готувався до служби ще до 24 лютого і з перших днів повномасштабного став у стрій. Його мотивація — приклади з історії та міцна команда, яка разом проходить найскладніші завдання. У короткі паузи між виходами він читає й просто їде автомобілем, щоб зберегти внутрішній баланс.

"Ми разом уже третій рік. Побували в дуже різних ситуаціях і точно знаємо, що можемо покластися один на одного", — розповів "Скат".

"Кекс" пережив три поранення, але не втратив мотивації. Для нього служба — це гордість за країну і впевненість, що робить правильну справу. Він згадує, як побратими під обстрілами витягали його з поля бою, і називає це справжнім братерством.

"Я з великою повагою ставлюсь до армії і ССО зокрема. Те, що я роблю — правильно, і це найголовніше. Я люблю Україну за те, що я в ній народився, ріс. Як би не було, душа сама до неї лине. І як це пояснити — не знаю", — поділився "Кекс".

"Юджин" прийшов у центр одразу по закінченню школи. Після критичної ситуації з пораненим товаришем він став бойовим медиком і нині працює в медеваку. Каже, що емоціям у роботі місця немає: головне — діяти чітко і врятувати життя, навіть якщо йдеться про поранених полонених.

"Коли до тебе потрапляє поранений, у нас є чітка задача — зробити все, щоб він вижив", — розповідає "Юджин".

Боєцб зі зброєю у воді. пресслужба 73 морського центру ССО

Як приєднатися до морського ССО

Долучитися морського центру можуть усі охочі, хто готовий працювати в команді. Попередній фах або досвід служби не є вирішальними. Щоб почати службу, достатньо звернутися до SSO Recruiting. Там кандидату нададуть консультацію, пояснять умови служби, допоможуть обрати напрям і супроводжуватимуть на всіх етапах відбору.

