Встреча в центре МСОР Украина в рамках Support Group для людей, поверявших конечности

В помещении центра протезирования MCOP Украина в Киеве 28 января пройдет бесплатная встреча в рамках Support Group для людей с утраченными конечностями.

Тема встречи: Баланс жизни между постоянным движением и восстановлением. Планирование будущего — личного, профессионального или спортивного.

Эта встреча будет о поиске баланса, осознанное планирование и движение к целям без истощения. Мы будем говорить о будущих стремлениях, маленьких шагах и внутренних ресурсах, которые помогают двигаться вперед.

Вопросы для обсуждения:

Какой совет вы дали бы новому участнику группы?

Какой момент в последнее время сделал вас счастливым?

Как вы восстанавливаете силы после тяжелого дня?

Какая одна будущая цель, над которой вы работаете сейчас?

Какое достижение прошлого года вызывает у вас наибольшую гордость, и как оно вдохновляет на следующую цель?

Какой небольшой шаг вы могли бы сделать уже на этой неделе, чтобы приблизиться к большей цели?

Кто или что больше всего мотивирует вас в достижении целей?

Какие вызовы вы предусматриваете и как планируете их преодолевать?

Как вы сохраняете гармонию между личными, профессиональными и спортивными целями, чтобы они дополняли друг друга, а не конкурировали?

Если представить себя через год — как будет выглядеть ваш успех?

Как эта группа поддержки может помочь вам оставаться ответственными и вдохновленными в достижении целей?

Фокус встречи:

Положительный и мотивационный обмен опытом, поддержка друг друга, присоединение новых участников и обсуждение изменений, которые можно заметить уже сегодня.

Модератор: физический терапевт центра протезирования и восстановления МСОР Украина Вероника Кравченко

Когда: 28 января 2026, 15:00

Где: Клиника МСОР, ул. Казимира Малевича, 86Д

По любым вопросам и для записи на группу звоните администратору по работе с пациентами Владиславу: +38 067 334 33 13.



Международный центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) более 20 лет обеспечивает высокотехнологичное протезирование и восстановление, в том числе и для ветеранов Ирака и Афганистана. С марта центр работает в Украине в Киеве. Благодаря современному протезированию и программам адаптации от MCOP более 100 украинских ветеранов уже смогли вернуться к привычной жизни, хобби, найти работу и создать семью.



Ежемесячно в MCOP Украина проводятся бесплатные группы поддержки для людей с потерянными конечностями. Встречи проходят в формате лекции и могут сочетаться со спортивными развлечениями. Участники общаются на темы, которые беспокоят, получают полезную информацию и поддержку сообщества, а также участвуют в адаптивных спортивных мероприятиях (сапбординг, вейкбординг, лыжи и т.д.). Такие группы поддержки являются открытой площадкой для различных форматов мероприятий, призванных помочь нашим защитникам и гражданским украинцам, которые потеряли конечности в ходе войны.