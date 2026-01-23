Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально В центре MCOP пройдет встреча для людей, потерявших конечности

В центре MCOP пройдет встреча для людей, потерявших конечности

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 10:09
Встреча в центре МСОР Украина в рамках Support Group для людей, поверявших конечности
Афиша события. Фото: пресс-служба

В помещении центра протезирования MCOP Украина в Киеве 28 января пройдет бесплатная встреча в рамках Support Group для людей с утраченными конечностями.

Тема встречи: Баланс жизни между постоянным движением и восстановлением. Планирование будущего — личного, профессионального или спортивного.

Реклама
Читайте также:

Эта встреча будет о поиске баланса, осознанное планирование и движение к целям без истощения. Мы будем говорить о будущих стремлениях, маленьких шагах и внутренних ресурсах, которые помогают двигаться вперед.

Вопросы для обсуждения:

  • Какой совет вы дали бы новому участнику группы?
  • Какой момент в последнее время сделал вас счастливым?
  • Как вы восстанавливаете силы после тяжелого дня?
  • Какая одна будущая цель, над которой вы работаете сейчас?
  • Какое достижение прошлого года вызывает у вас наибольшую гордость, и как оно вдохновляет на следующую цель?
  • Какой небольшой шаг вы могли бы сделать уже на этой неделе, чтобы приблизиться к большей цели?
  • Кто или что больше всего мотивирует вас в достижении целей?
  • Какие вызовы вы предусматриваете и как планируете их преодолевать?
  • Как вы сохраняете гармонию между личными, профессиональными и спортивными целями, чтобы они дополняли друг друга, а не конкурировали?
  • Если представить себя через год — как будет выглядеть ваш успех?
  • Как эта группа поддержки может помочь вам оставаться ответственными и вдохновленными в достижении целей?

Фокус встречи:
Положительный и мотивационный обмен опытом, поддержка друг друга, присоединение новых участников и обсуждение изменений, которые можно заметить уже сегодня.

Модератор: физический терапевт центра протезирования и восстановления МСОР Украина Вероника Кравченко
Когда: 28 января 2026, 15:00
Где: Клиника МСОР, ул. Казимира Малевича, 86Д

По любым вопросам и для записи на группу звоните администратору по работе с пациентами Владиславу: +38 067 334 33 13.

Международный центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) более 20 лет обеспечивает высокотехнологичное протезирование и восстановление, в том числе и для ветеранов Ирака и Афганистана. С марта центр работает в Украине в Киеве. Благодаря современному протезированию и программам адаптации от MCOP более 100 украинских ветеранов уже смогли вернуться к привычной жизни, хобби, найти работу и создать семью.

Ежемесячно в MCOP Украина проводятся бесплатные группы поддержки для людей с потерянными конечностями. Встречи проходят в формате лекции и могут сочетаться со спортивными развлечениями. Участники общаются на темы, которые беспокоят, получают полезную информацию и поддержку сообщества, а также участвуют в адаптивных спортивных мероприятиях (сапбординг, вейкбординг, лыжи и т.д.). Такие группы поддержки являются открытой площадкой для различных форматов мероприятий, призванных помочь нашим защитникам и гражданским украинцам, которые потеряли конечности в ходе войны.

Киев ветераны протезирование встреча поддержка
Елена Максимова - редактор
Автор:
Елена Максимова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации