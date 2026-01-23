Зустріч в межах Support Group для людей з втраченими кінцівками у центрі МСОР Україна

Афіша події. Фото: пресслужба

У приміщенні центру протезування MCOP Україна у Києві 28 січня пройде безоплатна зустріч в межах Support Group для людей з втраченими кінцівками.

Тема зустрічі: Баланс життя між постійним рухом та відновленням. Планування майбутнього — особистого, професійного чи спортивного

Реклама

Читайте також:

Ця зустріч буде про пошук балансу, усвідомлене планування та рух до цілей без виснаження. Ми говоритимемо про майбутні прагнення, маленькі кроки й внутрішні ресурси, які допомагають рухатися вперед.

Питання для обговорення:

Яку пораду ви дали б новому учаснику групи?

Який момент останнім часом зробив вас щасливим?

Як ви відновлюєте сили після важкого дня?

Яка одна майбутня ціль, над якою ви працюєте зараз?

Яке досягнення минулого року викликає у вас найбільшу гордість і як воно надихає на наступну ціль?

Який невеликий крок ви могли б зробити вже цього тижня, щоб наблизитися до більшої мети?

Хто або що найбільше мотивує вас у досягненні цілей?

Які виклики ви передбачаєте і як плануєте їх долати?

Як ви зберігаєте гармонію між особистими, професійними та спортивними цілями, щоб вони доповнювали одне одного, а не конкурували?

Якщо уявити себе через рік — як виглядатиме ваш успіх?

Як ця група підтримки може допомогти вам залишатися відповідальними та натхненними у досягненні цілей?

Фокус зустрічі:

Позитивний і мотиваційний обмін досвідом, підтримка один одного, доєднання нових учасників та обговорення змін, які можна помітити вже сьогодні.

Модераторка: фізична терапевтка центру протезування та відновлення МСОР Україна Вероніка Кравченко

Коли: 28 січня 2026, 15:00

Де: Клініка МСОР, вул. Казимира Малевича, 86Д

З будь-яких питань та для запису на групу телефонуйте адміністратору з роботи з пацієнтами Владиславу: +38 067 334 33 13.



Міжнародний центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) понад 20 років забезпечує високотехнологічне протезування та відновлення, в тому числі й для ветеранів Іраку та Афганістану. З березня центр працює в Україні у Києві. Завдяки сучасному протезуванню та програмам адаптації від MCOP понад 100 українських ветеранів вже змогли повернутися до звичного життя, хобі, знайти роботу та створити сім’ю.



Щомісяця у MCOP Україна проводяться безоплатні групи підтримки для людей з втраченими кінцівками. Зустрічі проходять у форматі лекції та можуть поєднуватися зі спортивними розвагами. Учасники спілкуються на теми, що турбують, отримують корисну інформацію та підтримку спільноти, а також беруть участь в адаптивних спортивних заходах (сапбординг, вейкбординг, лижі тощо). Такі групи підтримки є відкритим майданчиком для різних форматів заходів, покликаних допомогти нашим захисникам та цивільним українцям, які втратили кінцівки у ході війни.