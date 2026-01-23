Зустріч в межах Support Group для людей з втраченими кінцівками у центрі МСОР Україна

У центрі MCOP пройде зустріч для людей з втраченими кінцівками
У приміщенні центру протезування MCOP Україна у Києві 28 січня пройде безоплатна зустріч в межах Support Group для людей з втраченими кінцівками.
Тема зустрічі: Баланс життя між постійним рухом та відновленням. Планування майбутнього — особистого, професійного чи спортивного
Ця зустріч буде про пошук балансу, усвідомлене планування та рух до цілей без виснаження. Ми говоритимемо про майбутні прагнення, маленькі кроки й внутрішні ресурси, які допомагають рухатися вперед.
Питання для обговорення:
- Яку пораду ви дали б новому учаснику групи?
- Який момент останнім часом зробив вас щасливим?
- Як ви відновлюєте сили після важкого дня?
- Яка одна майбутня ціль, над якою ви працюєте зараз?
- Яке досягнення минулого року викликає у вас найбільшу гордість і як воно надихає на наступну ціль?
- Який невеликий крок ви могли б зробити вже цього тижня, щоб наблизитися до більшої мети?
- Хто або що найбільше мотивує вас у досягненні цілей?
- Які виклики ви передбачаєте і як плануєте їх долати?
- Як ви зберігаєте гармонію між особистими, професійними та спортивними цілями, щоб вони доповнювали одне одного, а не конкурували?
- Якщо уявити себе через рік — як виглядатиме ваш успіх?
- Як ця група підтримки може допомогти вам залишатися відповідальними та натхненними у досягненні цілей?
Фокус зустрічі:
Позитивний і мотиваційний обмін досвідом, підтримка один одного, доєднання нових учасників та обговорення змін, які можна помітити вже сьогодні.
Модераторка: фізична терапевтка центру протезування та відновлення МСОР Україна Вероніка Кравченко
Коли: 28 січня 2026, 15:00
Де: Клініка МСОР, вул. Казимира Малевича, 86Д
З будь-яких питань та для запису на групу телефонуйте адміністратору з роботи з пацієнтами Владиславу: +38 067 334 33 13.
Міжнародний центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) понад 20 років забезпечує високотехнологічне протезування та відновлення, в тому числі й для ветеранів Іраку та Афганістану. З березня центр працює в Україні у Києві. Завдяки сучасному протезуванню та програмам адаптації від MCOP понад 100 українських ветеранів вже змогли повернутися до звичного життя, хобі, знайти роботу та створити сім’ю.
Щомісяця у MCOP Україна проводяться безоплатні групи підтримки для людей з втраченими кінцівками. Зустрічі проходять у форматі лекції та можуть поєднуватися зі спортивними розвагами. Учасники спілкуються на теми, що турбують, отримують корисну інформацію та підтримку спільноти, а також беруть участь в адаптивних спортивних заходах (сапбординг, вейкбординг, лижі тощо). Такі групи підтримки є відкритим майданчиком для різних форматів заходів, покликаних допомогти нашим захисникам та цивільним українцям, які втратили кінцівки у ході війни.
