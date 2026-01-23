Відео
Україна
У центрі MCOP пройде зустріч для людей з втраченими кінцівками

У центрі MCOP пройде зустріч для людей з втраченими кінцівками

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 10:09
Зустріч в межах Support Group для людей з втраченими кінцівками у центрі МСОР Україна
Афіша події. Фото: пресслужба

У приміщенні центру протезування MCOP Україна у Києві 28 січня пройде безоплатна зустріч в межах Support Group для людей з втраченими кінцівками.

Тема зустрічі: Баланс життя між постійним рухом та відновленням. Планування майбутнього — особистого, професійного чи спортивного

Читайте також:

Ця зустріч буде про пошук балансу, усвідомлене планування та рух до цілей без виснаження. Ми говоритимемо про майбутні прагнення, маленькі кроки й внутрішні ресурси, які допомагають рухатися вперед.

Питання для обговорення:

  • Яку пораду ви дали б новому учаснику групи?
  • Який момент останнім часом зробив вас щасливим?
  • Як ви відновлюєте сили після важкого дня?
  • Яка одна майбутня ціль, над якою ви працюєте зараз?
  • Яке досягнення минулого року викликає у вас найбільшу гордість і як воно надихає на наступну ціль?
  • Який невеликий крок ви могли б зробити вже цього тижня, щоб наблизитися до більшої мети?
  • Хто або що найбільше мотивує вас у досягненні цілей?
  • Які виклики ви передбачаєте і як плануєте їх долати?
  • Як ви зберігаєте гармонію між особистими, професійними та спортивними цілями, щоб вони доповнювали одне одного, а не конкурували?
  • Якщо уявити себе через рік — як виглядатиме ваш успіх?
  • Як ця група підтримки може допомогти вам залишатися відповідальними та натхненними у досягненні цілей?

Фокус зустрічі:
Позитивний і мотиваційний обмін досвідом, підтримка один одного, доєднання нових учасників та обговорення змін, які можна помітити вже сьогодні.

Модераторка: фізична терапевтка центру протезування та відновлення МСОР Україна Вероніка Кравченко 
Коли: 28 січня 2026, 15:00
Де: Клініка МСОР, вул. Казимира Малевича, 86Д

З будь-яких питань та для запису на групу телефонуйте адміністратору з роботи з пацієнтами Владиславу: +38 067 334 33 13. 

Міжнародний центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) понад 20 років забезпечує високотехнологічне протезування та відновлення, в тому числі й для ветеранів Іраку та Афганістану.  З березня центр працює в Україні у Києві. Завдяки сучасному протезуванню та програмам адаптації від MCOP понад 100 українських ветеранів вже змогли повернутися до звичного життя, хобі, знайти роботу та створити сім’ю. 

Щомісяця у MCOP Україна проводяться безоплатні групи підтримки для людей з втраченими кінцівками. Зустрічі проходять у форматі лекції та можуть поєднуватися зі спортивними розвагами. Учасники спілкуються на теми, що турбують, отримують корисну інформацію та підтримку спільноти, а також беруть участь в адаптивних спортивних заходах (сапбординг, вейкбординг, лижі тощо). Такі групи підтримки є відкритим майданчиком для різних форматів заходів, покликаних допомогти нашим захисникам та цивільним українцям, які втратили кінцівки у ході війни. 

Київ ветерани протезування зустріч підтримка
Олена Максимова - редактор
Автор:
Олена Максимова
