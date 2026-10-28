В Украине прошла Молодежная климатическая конференция Green Rising Ukraine

Участники молодежной климатической конференции. Фото: пресс-служба

В Ивано-Франковской области 24-25 октября молодежь со всей страны собралась для обсуждения климатических вызовов и экологических последствий войны. Кроме того, среди тем было зеленое восстановление Украины и выработка предложений к Национальному молодежному заявлению для Климатической конференции ООН

Об этом сообщила пресс-служба мероприятия, передает Новини.LIVE.

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Молодежная климатическая конференция Green Rising Ukraine

Изменение климата, деградация водных ресурсов, почв и целых экосистем, разрушительное влияние военных действий на окружающую среду нуждаются в неотложных и коллективных действиях. Наиболее уязвимыми к климатическим и экологическим угрозам являются дети и молодежь, и именно молодому поколению придется дольше жить с последствиями изменения климата и решений в сфере защиты окружающей среды.

Участники конференции. Фото: пресс-служба

Согласно Индексу климатических рисков для детей, составляющему ЮНИСЕФ с 2021 года, Украина попадает в категорию стран с уровнем рисков от среднего до высокого, ведь волны жары, засухи, наводнения и другие природные катаклизмы наблюдаются все чаще.

Для усиления голоса украинской молодежи в обсуждении и принятии экологических решений уже третий раз состоялась молодежная климатическая конференция, к которой присоединились около 230 участников из разных регионов страны очно и онлайн через сеть 16 хабов.

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"В ЮНИСЕФ мы рассматриваем изменение климата как кризис в сфере прав ребенка. Каждый ребенок имеет право на здоровую окружающую среду. Однако это право находится под угрозой. Именно поэтому голоса молодежи, её идеи и участие в принятии решений по защите окружающей среды важны, так же как важны их экологический выбор, активность и инновационные подходы. ЮНИСЕФ стремится предоставить молодежи инструменты, которые помогут разрабатывать, совместно создавать и внедрять "зеленые" инициативы, ведь молодежь играет ключевую роль в восстановлении Украины", — сказала глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей, обращаясь к юным участникам.

Анн-Клер Дюфей. Фото: пресс-служба

В течение двухдневной работы подростки и молодежь разрабатывали предложения для Молодежного заявления, следуя последовательности "понять — обсудить — создать — действовать".

Они присоединились к мозговому штурму по четырем направлениям:

экологическое образование;

возможности для климатических инициатив;

концепция нулевых отходов;

сохранение устойчивости экосистем и общин.

Эти обсуждения призваны помочь им интегрировать климатические действия в свое образование, будущую карьеру, научные исследования, общественные инициативы или бизнес-идеи.

"Наше присутствие на Green Rising Ukraine — это голос молодежи, которая оказалась во времени наибольших вызовов. Для меня экология — это не что-то абстрактное, а способ защитить пространство, где мы живем. Даже самый маленький местный проект показывает: мы, молодежь, можем создавать реальные решения для преодоления экологических вызовов. Например, мусор и масляных пятен, а еще внедрял инициативу по производству эко-посуды", — сказал представитель Молодежного совета ЮНИСЕФ, школьник из Тернополя Артем Симчук.

Справа Артем Симчук и участники конференции. Фото: пресс-служба

Одним из ключевых элементов события стал диалог между молодежью и экспертами в сферах климатической политики, экологического образования, защиты окружающей среды, управления мусором, эко-журналистики, ответственного бизнеса. Обсудили экологические вызовы и пути их решения:

"Уже второй год подряд я имею честь участвовать в молодежной климатической конференции и наблюдать, как растет экологическое сознание и профессионализм украинской молодежи. Сегодня системная работа СМИ и журналистские расследования экологических преступлений имеют решающее значение для привлечения внимания мирового сообщества к последствиям войны для окружающей среды. Для меня важно делиться с участниками опытом того, как говорить о климате убедительно, обоснованно и так, чтобы это побуждало общество и правительство к реальным изменениям", — говорит журналистка-расследовательница медиа Новини.LIVE Диана Лановец.

Диана Лановец. Фото: пресс-служба

Итогом конференции стала подготовка предложений к Национальному молодежному климатическому заявлению Украины на 2026 год. Ее планируют презентовать в Украинском павильоне во время 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31), которая вскоре состоится в турецкой Анталии.

Участники Green Rising Ukraine. Фото: пресс-служба

Справка: Молодежная климатическая конференция Green Rising Ukraine организована ОО "Женщины и дети — наше будущее" при поддержке ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через государственный банк развития KfW, а также в партнерстве с Программы малых грантов (GEF).

Событие призвано усилить участие молодежи в экологических и климатических действиях и решениях, содействовать зеленому восстановлению Украины, интеграции молодежного видения в национальную и международную климатическую политику, а также стимулировать интерес молодежи к зеленым привычкам, ответственному потреблению и выбору будущей карьеры в сфере устойчивого развития.