В Україні відбулася Молодіжна кліматична конференція Green Rising Ukraine

Учасники Молодіжної кліматичної конференції. Фото: пресслужба

В Івано-Франківській області 24-25 жовтня молодь з усієї країни зібралася, аби обговорити кліматичні виклики та екологічні наслідки війни. Крім того, серед тем було зелене відновлення України та напрацювання пропозицій до Національної молодіжної заяви для Кліматичної конференції ООН

Про це повідомила пресслужба заходу, передає Новини.LIVE.

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Молодіжна кліматична конференція Green Rising Ukraine

Зміна клімату, деградація водних ресурсів, ґрунтів та цілих екосистем, руйнівний вплив воєнних дій на довкілля потребують невідкладних і колективних дій. Найбільш вразливими до кліматичних та екологічних загроз є діти і молодь, і саме молодому поколінню доведеться найдовше жити з наслідками зміни клімату і рішень у сфері захисту довкілля.

Учасники конференції. Фото: преслужба

Згідно з Індексом кліматичних ризиків для дітей, який складає ЮНІСЕФ з 2021 року, Україна потрапляє в категорію країн з рівнем ризиків від середнього до високого, адже хвилі спеки, посухи, повені та інші природні катаклізми спостерігаються все частіше.

Для посилення голосу української молоді в обговоренні та прийнятті екологічних рішень, уже втретє відбулася молодіжна кліматична конференція, до якої долучилися близько 230 учасників з різних регіонів країни очно та онлайн через мережу 16 хабів.

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"В ЮНІСЕФ ми розглядаємо зміну клімату як кризу в сфері прав дитини. Кожна дитина має право на здорове довкілля. Проте це право — під загрозою. Саме тому голоси молоді, її ідеї та участь у рішеннях щодо захисту довкілля важливі, так само як важливий їхній екологічний вибір, активність та інноваційні підходи. ЮНІСЕФ прагне дати молоді інструменти, які допоможуть розробляти, співтворити і впроваджувати зелені ініціативи, адже молодь відіграє ключову роль у відновленні України", — сказала голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей, звертаючись до юних учасників.

Анн-Клер Дюфей. Фото: пресслужба

Упродовж дводенної роботи підлітки та молодь розробляли пропозиції для Молодіжної заяви, дотримуючись послідовності "зрозуміти — обговорити — створити — діяти".

Вони долучилися до мозкового штурму за чотирма напрямами:

екологічна освіта;

можливості для кліматичних ініціатив;

концепція нульових відходів;

збереження стійкості екосистем і громад.

Ці обговорення покликані допомогти їм інтегрувати кліматичні дії у свою освіту, майбутню кар’єру, наукові дослідження, громадські ініціативи чи бізнес-ідеї.

"Наша присутність на Green Rising Ukraine — це голос молоді, яка опинилася у часі найбільших викликів. Для мене екологія — це не щось абстрактне, а спосіб захистити простір, де ми живемо. Навіть найменший місцевий проєкт показує: ми, молодь, можемо створювати реальні рішення для подолання екологічних викликів. Наприклад, я розробив роботизовану систему для очищення водойми в моєму місті від сміття та олійних плям, а ще впроваджував ініціативу з виробництва екопосуду", — сказав представник Молодіжної ради ЮНІСЕФ, школяр із Тернополя Артем Сімчук.

Праворуч Артем Сімчук та учасники конференції. Фото: пресслужба

Одним із ключових елементів події став діалог між молоддю та експертами у сферах кліматичної політики, екологічної освіти, захисту довкілля, управління сміттям, екожурналістики, відповідального бізнесу. Обговорили екологічні виклики та шляхи їх вирішення:

"Вже другий рік поспіль я маю честь долучатися до молодіжної кліматичної конференції та бачити, як зростає екологічна свідомість і професіоналізм української молоді. Сьогодні системна робота медіа та журналістські розслідування екологічних злочинів є критично важливими, аби привернути увагу світу до наслідків війни для довкілля. Для мене важливо ділитися з учасниками досвідом того, як говорити про клімат переконливо, доказово та так, щоб це спонукало суспільство й уряд до реальних змін", — каже журналістка-розслідувачка медіа Новини.LIVE Діана Лановець.

Діана Лановець. Фото: пресслужба

Підсумком конференції стала підготовка пропозицій до Національної молодіжної кліматичної заяви України на 2026 рік. Її планують презентувати в Українському павільйоні під час 31-ї Конференції ООН з питань зміни клімату (COP31), яка невдовзі відбудеться в турецькій Анталії.

Учасники Green Rising Ukraine. Фото: пресслужба

Довідка: Молодіжна кліматична конференція Green Rising Ukraine організована ГО "Жінки і діти – наше майбутнє" за підтримки ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW, а також у партнерстві з Програмою малих грантів Програми розвитку ООН, що реалізується за підтримки Глобального екологічного фонду (GEF).

Подія покликана посилити участь молоді в екологічних та кліматичних діях і рішеннях, сприяти зеленій відбудові України, інтеграції молодіжного бачення у національну й міжнародну кліматичну політику, а також стимулювати інтерес молоді до зелених звичок, відповідального споживання та вибору майбутньої карʼєри у сфері сталого розвитку.