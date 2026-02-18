Украину готовят к ЕС — в Киеве и Одессе подписаны стратегические меморандумы

Подписание меморандума о сотрудничестве. Фото: пресс-служба GR4EU

Команда проекта Get Ready 4 EU (GR4EU) во время визита в Киев и Одессу 9-12 февраля 2026 года подписала меморандумы о партнерстве с Государственной службой качества образования Украины и Одесской юридической академией. Проект также анонсировал проведение Европейской недели в Украине 6-9 мая.

GR4EU — инициатива, созданная в 2025 году украинцами и бельгийцами в Брюсселе. Ее цель — сделать путь интеграции Украины в ЕС понятным и практичным для граждан и институтов, а также подготовить их к работе и жизни по европейским стандартам.

Реклама

Читайте также:

Подписание меморандума. Фото: пресс-служба GR4EU

Сейчас проект сотрудничает с тремя украинскими высшими учебными заведениями и планирует расширить партнерскую сеть до 20 ведущих университетов Украины.

Подписанные меморандумы предусматривают:

гармонизацию подходов к оценке качества образования в соответствии со стандартами ЕС;

совместную разработку учебных программ и сертификационных курсов;

проведение тренингов для управленцев и образовательных экспертов;

экспертный обмен с привлечением специалистов из Брюсселя;

разработку программ по европейскому праву;

интеграцию модулей по политике ЕС и регуляторным стандартам;

организацию совместных конференций и научных мероприятий;

создание программ для молодых юристов и государственных служащих.

Образовательная программа

GR4EU реализует комплексную образовательную программу из восьми модулей, объясняющих структуру Европейского Союза, принципы его функционирования и влияние евроинтеграции на страны-члены.

Обучение проводят эксперты из Бельгии, Австрии, Польши, Литвы и Нидерландов — среди них представители европейских институтов, дипломаты, преподаватели университетов и специалисты, которые принимали участие в имплементации европейских норм в своих странах.

О проекте

GR4EU основан Алиной Коханко, основательницей НПО Ukrainian Voices, которая с 2022 года при поддержке Брюссельского столичного региона поддерживала украинцев, переехавших в Бельгию во время войны, и Оливье Виллоксом — бельгийским экономистом, многолетним руководителем BECI и депутатом парламента региона Брюссель-Столица. Главный офис проекта расположен в Брюсселе.

Оливье Виллоксом и Алина Коханко. Фото: пресс-служба

Инициатива ставит целью создание всеукраинской сети образовательных учреждений, которые станут драйверами евроинтеграционных изменений, в частности через запуск сертифицированных курсов, межуниверситетских программ и международных стажировок.

"Государственные институты играют ключевую роль, но они не всегда могут обеспечить масштабную, системную подготовку специалистов для евроинтеграции. Вступление в ЕС — это не только политическое решение, а тысячи технических, правовых и организационных задач. Наша программа создана для того, чтобы подготовить людей, которые понимают европейские стандарты и могут внедрять реформы на практике. Проще говоря: государство обеспечивает политический и нормативный каркас, а мы готовим людей, способных эти изменения реализовать эффективно", — отметил Оливье Виллокс о евроинтеграции.

По его словам, государство необходимо, но его недостаточно — и Эстония является очень показательным примером этого. Он отметил, что правительство проделало большую работу, когда страна готовилась к вступлению в ЕС, однако дело не ограничивалось тем, что министерства просто читали директивы.

"Бизнес-ассоциации, университеты, органы местного самоуправления и технологические сообщества развивали собственную способность "говорить на языке ЕС": они изучали, как работают структурные фонды, как применять стандарты на практике, как превращать европейские правила в возможности для цифровизации и экономического роста. Именно этот экосистемный подход стал одной из причин того, что членство в ЕС позволило Эстонии совершить рывок вперед, а не просто "формально согласовать законодательство"", — сказал Виллкос.

Подписание меморандума. Фото: пресс-служба GR4EU

Он добавил, что Украина пока не на этом этапе. Нет целостной национальной стратегии, которая бы простым языком объясняла, как правила ЕС изменят ежедневную работу директора больницы, малого экспортера, городского головы, ректора университета или общественной организации — и что именно им нужно конкретно сделать в течение ближайших 3-5 лет. Законы принимаются, но их перевод в ежедневную практику остается фрагментированным и часто сосредотачивается только в столице.

"Именно поэтому я убежден, что Украине нужна отдельная система подготовки вроде "Get Ready For Europe". Ее задача — не заменить государство, а дополнить его так же, как это сделали бизнес и гражданское общество в Эстонии: предоставляя очень практическую поддержку городским головам, малым и средним предприятиям, университетам и общественным организациям, помогая им понять стандарты ЕС, избегать типичных ошибок и разрабатывать проекты, которые реально работают в рамках европейских правил. Коротко говоря, речь идет о том, чтобы Украина была готова в реальной жизни - в общинах, компаниях и институтах, а не только в официальных отчетах в Киеве или Брюсселе", — подытожил бельгийский экономист.

Европейская неделя в Украине

Следующим этапом станет проведение Европейской недели 6-9 мая. Мероприятие должно стать платформой для:

публичных дискуссий относительно практических шагов вступления Украины в ЕС;

презентации новых образовательных программ и партнерств;

диалога между представителями государства, бизнеса, университетов и европейских институтов;

обсуждение адаптации общин и регионов к стандартам ЕС.

Ожидается участие европейских экспертов, представителей образовательных учреждений и международных партнеров.