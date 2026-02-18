Україну готують до ЄС — у Києві та Одесі підписано стратегічні меморандуми

Підписання меморандуми про співпрацю. Фото: пресслужба GR4EU

Команда проєкту Get Ready 4 EU (GR4EU) під час візиту до Києва та Одеси 9-12 лютого 2026 року підписала меморандуми про партнерство з Державною службою якості освіти України та Одеською юридичною академією. Проєкт також анонсував проведення Європейського тижня в Україні 6-9 травня.

GR4EU — ініціатива, створена у 2025 році українцями та бельгійцями в Брюсселі. Її мета — зробити шлях інтеграції України до ЄС зрозумілим і практичним для громадян та інституцій, а також підготувати їх до роботи й життя за європейськими стандартами.

Підписання меморандуму. Фото: пресслужба GR4EU

Наразі проєкт співпрацює з трьома українськими закладами вищої освіти та планує розширити партнерську мережу до 20 провідних університетів України.

Підписані меморандуми передбачають:

гармонізацію підходів до оцінювання якості освіти відповідно до стандартів ЄС;

спільну розробку навчальних програм і сертифікаційних курсів;

проведення тренінгів для управлінців та освітніх експертів;

експертний обмін із залученням фахівців із Брюсселя;

розробку програм з європейського права;

інтеграцію модулів із політики ЄС та регуляторних стандартів;

організацію спільних конференцій і наукових заходів;

створення програм для молодих правників і державних службовців.

Освітня програма

GR4EU реалізує комплексну освітню програму з восьми модулів, що пояснюють структуру Європейського Союзу, принципи його функціонування та вплив євроінтеграції на країни-члени.

Навчання проводять експерти з Бельгії, Австрії, Польщі, Литви та Нідерландів — серед них представники європейських інституцій, дипломати, викладачі університетів і фахівці, які брали участь в імплементації європейських норм у своїх країнах.

Про проєкт

GR4EU заснований Аліною Коханко, засновницею НГО Ukrainian Voices, яка з 2022 року за підтримки Брюссельського столичного регіону підтримувала українців, що переїхали у Бельгію під час війни, та Олів'є Віллоксом — бельгійським економістом, багаторічним керівником BECI та депутатом парламенту регіону Брюссель-Столиця. Головний офіс проєкту розташований у Брюсселі.

Олів'є Віллоксом та Аліна Коханко. Фото: пресслужба

Ініціатива ставить за мету створення всеукраїнської мережі освітніх інституцій, які стануть драйверами євроінтеграційних змін, зокрема через запуск сертифікованих курсів, міжуніверситетських програм та міжнародних стажувань.

"Державні інституції відіграють ключову роль, але вони не завжди можуть забезпечити масштабну, системну підготовку фахівців для євроінтеграції. Вступ до ЄС — це не лише політичне рішення, а тисячі технічних, правових та організаційних завдань. Наша програма створена для того, щоб підготувати людей, які розуміють європейські стандарти і можуть впроваджувати реформи на практиці. Простіше кажучи: держава забезпечує політичний і нормативний каркас, а ми готуємо людей, здатних ці зміни реалізувати ефективно", — зазначив Олів'є Віллокс про євроінтеграцію.

За його словами, держава необхідна, але її недостатньо — і Естонія є дуже показовим прикладом цього. Він зазначив, що уряд зробив велику роботу, коли країна готувалася до вступу в ЄС, однак справа не обмежувалася тим, що міністерства просто читали директиви.

"Бізнес-асоціації, університети, органи місцевого самоврядування та технологічні спільноти розбудовували власну спроможність "говорити мовою ЄС": вони вивчали, як працюють структурні фонди, як застосовувати стандарти на практиці, як перетворювати європейські правила на можливості для цифровізації та економічного зростання. Саме цей екосистемний підхід став однією з причин того, що членство в ЄС дозволило Естонії здійснити ривок уперед, а не просто "формально узгодити законодавство"", — сказав Віллкос.

Підписання меморандуму. Фото: пресслужба GR4EU

Він додав, що Україна поки що не на цьому етапі. Немає цілісної національної стратегії, яка б простою мовою пояснювала, як правила ЄС змінять щоденну роботу директора лікарні, малого експортера, міського голови, ректора університету чи громадської організації — і що саме їм потрібно конкретно зробити протягом найближчих 3-5 років. Закони ухвалюються, але їхнє переведення у щоденну практику залишається фрагментованим і часто зосереджується лише в столиці.

"Саме тому я переконаний, що Україні потрібна окрема система підготовки на кшталт "Get Ready For Europe". Її завдання — не замінити державу, а доповнити її так само, як це зробили бізнес та громадянське суспільство в Естонії: надаючи дуже практичну підтримку міським головам, малим і середнім підприємствам, університетам та громадським організаціям, допомагаючи їм зрозуміти стандарти ЄС, уникати типових помилок і розробляти проєкти, які реально працюють у межах європейських правил. Коротко кажучи, йдеться про те, щоб Україна була готовою в реальному житті — у громадах, компаніях та інституціях, а не лише в офіційних звітах у Києві чи Брюсселі", — підсумував бельгійський економіст.

Європейський тиждень в Україні

Наступним етапом стане проведення Європейського тижня 6-9 травня. Захід має стати платформою для:

публічних дискусій щодо практичних кроків вступу України до ЄС;

презентації нових освітніх програм і партнерств;

діалогу між представниками держави, бізнесу, університетів та європейських інституцій;

обговорення адаптації громад і регіонів до стандартів ЄС.

Очікується участь європейських експертів, представників освітніх установ та міжнародних партнерів.