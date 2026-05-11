Главная Актуально В Украине стартовала "Неделя здорового ланчбокса" для детей и подростков

Дата публикации 11 мая 2026 16:33
В Украине стартовала "Неделя здорового ланчбокса". Инициатива направлена на уменьшение потребления соли и сахара среди детей и подростков. Также она популяризирует здоровое питание как ежедневную привычку и способ самовыражения.

"Неделя здорового ланчбокса: Покажи свой кусь " — это инициатива для учебных заведений, которая длится с 11 по 15 мая. Ее цель — сделать детские перекусы более полезными и сбалансированными.

В рамках недели детей и родителей поощряют готовить здоровые ланчбоксы и делиться своими вариантами перекусов. Это могут быть фрукты, овощи, сэндвичи или другие простые полезные блюда, которые удобно брать с собой.

Почему именно перекус? В школе есть возможность съесть горячий обед, а об ужине позаботятся родители. Зато перекус дети обычно покупают самостоятельно в магазинах или киосках. Именно тогда в рационе детей чаще всего появляются продукты с чрезмерным содержанием соли и сахара, что вредит их здоровью.

Переосмысление роли перекусов крайне важно для формирования здорового пищевого поведения детей. В то же время стоит помнить, что перекусы не заменяют полноценного горячего питания, а лишь дополняют его — помогают ребенку оставаться энергичным и сытым в течение долгого дня, особенно если он посещает кружки или секции.

Сегодня в Украине продолжается реформа школьного питания, которая внедряется по инициативе Елены Зеленской. Благодаря ей уже более 2 миллионов детей и подростков получают бесплатное горячее питание в школе, что является важным шагом к формированию здоровых пищевых привычек на национальном уровне. Начиная с сентября 2026 года, программа охватит всех учеников — и в целом качественным школьным питанием будет обеспечено около 3 миллионов детей.

Почему именно соль и сахар в фокусе внимания?

Нездоровое питание является одним из главных факторов риска для здоровья, в частности может приводить к лишнему весу и ожирению. Это обычно формируется постепенно через ежедневные пищевые привычки. Важную роль в этом играют продукты с высоким содержанием соли и сахара, которые способствуют выбору более калорийной пищи.

По оценкам специалистов, избыточное потребление соли ежегодно приводит к почти 1,9 миллиона смертей в мире. В Украине оно почти вдвое превышает рекомендованную ВОЗ норму. В то же время вместе с солью дети потребляют много добавленного сахара — в батончиках, йогуртах, вафлях и других популярных перекусах. В будущем это может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету 2-го типа — неинфекционным заболеваниям (НИЗ), которые являются одной из основных причин смертности в Украине.

В ответ на эти угрозы новые нормы питания ввели для организации питания в украинских учебных заведениях. Среди новых норм — приведение к стандартам ВОЗ количества добавленной соли и сахара, которые используются для приготовления пищи в школьных столовых.

"Привычка питаться здорово должна закладываться еще в детстве. Для этого мы хотим показать альтернативы слишком сладким или слишком соленым перекусам и продемонстрировать, что полезное питание — это сознательный выбор, которому стоит учиться еще с детства. Приготовленный заранее здоровый перекус может быть вкусным, доступным и удобным для ежедневного рациона", — объясняет Ирина Скорбун, координатор направления "Здоровая школа" украинско-швейцарского проекта "Действуем для здоровья".

Перекус как удачный старт

Основу детских перекусов часто составляют переработанные и вредные продукты. Это:

  • чипсы, снеки, сухарики;
  • бургеры, картофель фри;
  • колбасные изделия, сырки, булочки;
  • сладкая выпечка, конфеты, шоколадные батончики и вафли;
  • сладкие газированные напитки и даже энергетики.

Что взамен предлагают выбирать нутрициологи для перекуса детей:

  • фрукты и ягоды;
  • овощи (огурцы, морковь, сельдерей и др.);
  • орехи и сухофрукты;
  • йогурты без сахара (или с фруктами);
  • бобовые, салаты;
  • бутерброды с отварным мясом или сыром;
  • вода, вода с лимоном и мятой, чай без сахара.

Преимуществами таких перекусов является простота, доступность, минимальная обработка, а также возможность хранить их в ланчбоксе. Так дети привыкнут, что здорово питаться можно каждый день — и это помогает быть сытым и полным энергии.

"Для ежедневных перекусов детям не нужны сложные рецепты или специальные продукты. Лучше всего работают простые варианты, которые удобно взять с собой. Оптимальный перекус — это комбинация "энергия + сытость": фрукт или овощи, источник белка (йогурт / яйцо / хумус / нежирное мясо) и цельнозерновой продукт (например, хлебец или лаваш). Именно такой подход помогает формировать привычку здорово питаться, ведь такой перекус всегда под рукой и отлично утоляет голод", — объясняет врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Соколова.

Ланчбокс как элемент самовыражения

Для детей каждое действие — это элемент самовыражения, еда также является составляющей этого процесса. Кампания "Неделя здорового ланчбокса: Покажи свой кусь" демонстрирует, что здоровые перекусы могут быть не только полезными, но и стильными и привлекательными. Поэтому акцентом в кампании является ланчбокс, который каждый ребенок может стилизовать и сделать уникальным, тем самым проявляя собственный стиль и характер.

Также ланчбокс может быть инструментом, который дает ребенку возможность самостоятельно выбрать здоровые продукты. Именно через такие решения формируется понимание пищи и свойств продуктов, что значительно влияет на формирование здоровых привычек в будущем.

Полезные материалы для родителей и учителей по организации "Недели здорового ланчбокса: Покажи свой кусь" размещены на платформе Znaimo.

Учебные заведения — участники кампании "Неделя здорового ланчбокса: Покажи свой кусь" могут принять участие в розыгрыше и имеют шанс выиграть полезный приз — портативный мультимедийный проектор.

"Неделя здорового ланчбокса: Покажи свой кусь" реализуется в рамках украинско-швейцарского проекта "Действуем для здоровья" при финансовой поддержке Швейцарии.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
