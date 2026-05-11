В Україні стартував “Тиждень здорового ланчбокса” для дітей та підлітків

Тиждень здорового ланчбокса. Фото: пресслужба ініціативи

В Україні стартував "Тиждень здорового ланчбокса". Ініціатива спрямована на зменшення споживання солі та цукру серед дітей і підлітків. Також вона популяризує здорове харчування як щоденну звичку та спосіб самовираження.

Тиждень здорового ланчбокса. Фото: пресслужба ініціативи

В Україні розпочався "Тиждень здорового ланчбокса"

"Тиждень здорового ланчбокса: Покажи свій кусь" — це ініціатива для закладів освіти, яка триває з 11 по 15 травня. Її мета — зробити дитячі перекуси більш корисними та збалансованими.

У межах тижня дітей і батьків заохочують готувати здорові ланчбокси та ділитися своїми варіантами перекусів. Це можуть бути фрукти, овочі, сендвічі або інші прості корисні страви, які зручно брати із собою.

Чому саме перекус? В школі є можливість з’їсти гарячий обід, а про вечерю подбають батьки. Натомість перекус діти зазвичай купують самостійно у магазинах чи кіосках. Саме тоді у раціоні дітей найчастіше з’являються продукти з надмірним вмістом солі та цукру, що шкодить їхньому здоровʼю.

Переосмислення ролі перекусів вкрай важливе для формування здорової харчової поведінки дітей. Водночас варто памʼятати, що перекуси не замінюють повноцінного гарячого харчування, а лише доповнюють його — допомагають дитині залишатися енергійною та ситою протягом довгого дня, особливо якщо вона відвідує гуртки або секції.

Читайте також:

Сьогодні в Україні триває реформа шкільного харчування, яка впроваджується за ініціативи Олени Зеленської. Завдяки їй вже понад 2 мільйони дітей та підлітків отримують безкоштовне гаряче харчування у школі, що є важливим кроком до формування здорових харчових звичок на національному рівні. Починаючи з вересня 2026 року, програма охопить усіх учнів — і загалом якісним шкільним харчуванням буде забезпечено близько 3 мільйонів дітей.

Тиждень здорового ланчбокса. Фото: пресслужба ініціативи

Чому саме сіль і цукор в фокусі уваги?

Нездорове харчування є одним із головних факторів ризику для здоров’я, зокрема може призводити до зайвої ваги та ожиріння. Це зазвичай формується поступово через щоденні харчові звички. Важливу роль у цьому відіграють продукти з високим вмістом солі та цукру, які сприяють вибору більш калорійної їжі.

За оцінками фахівців, надлишкове споживання солі щороку призводить до майже 1,9 мільйона смертей у світі. В Україні воно майже вдвічі перевищує рекомендовану ВООЗ норму. Водночас разом із сіллю діти споживають багато доданого цукру — у батончиках, йогуртах, вафлях та інших популярних перекусах. У майбутньому це може призвести до ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету 2-го типу — неінфекційних захворювань (НІЗ), які є однією з основних причин смертності в Україні.

У відповідь на ці загрози нові норми харчування запровадили для організації харчування в українських закладах освіти. Серед нових норм – приведення до стандартів ВООЗ кількості доданої солі та цукру, які використовуються для приготування їжі в шкільних їдальнях.

"Звичка харчуватися здорово має закладатися ще в дитинстві. Для цього ми хочемо показати альтернативи надто солодким або надто солоним перекусам і продемонструвати, що корисне харчування — це свідомий вибір, якого варто вчитися ще з дитинства. Приготований заздалегідь здоровий перекус може бути смачним, доступним та зручним для щоденного раціону", — пояснює Ірина Скорбун, координаторка напрямку "Здорова школа" українсько-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я".

Тиждень здорового ланчбокса. Фото: пресслужба ініціативи

Перекус як вдалий старт

Основу дитячих перекусів часто складають перероблені та шкідливі продукти. Це:

чипси, снеки, сухарики;

бургери, картопля фрі;

ковбасні вироби, сирки, булочки;

солодка випічка, цукерки, шоколадні батончики та вафлі;

солодкі газовані напої та навіть енергетики.

Що натомість пропонують обирати нутриціологи для перекусу дітей:

фрукти та ягоди;

овочі (огірки, моркву, селеру та ін.);

горіхи та сухофрукти;

йогурти без цукру (або з фруктами);

бобові, салати;

бутерброди з відварним м’ясом чи сиром;

вода, вода з лимоном та м’ятою, чай без цукру.

Перевагами таких перекусів є простота, доступність, мінімальна обробка, а також можливість зберігати їх у ланчбоксі. Так діти звикнуть, що здорово харчуватися можна щодня — і це допомагає бути ситим і повним енергії.

"Для щоденних перекусів дітям не потрібні складні рецепти чи спеціальні продукти. Найкраще працюють прості варіанти, які зручно взяти з собою. Оптимальний перекус — це комбінація "енергія + ситість": фрукт або овочі, джерело білка (йогурт / яйце / хумус / нежирне мʼясо) і цільнозерновий продукт (наприклад, хлібець або лаваш). Саме такий підхід допомагає формувати звичку здорово харчуватися, адже такий перекус завжди під рукою і чудово тамує голод", — пояснює лікар-ендокринолог, дієтолог Анастасія Соколова.

Ланчбокс як елемент самовираження

Для дітей кожна дія — це елемент самовираження, їжа також є складовою цього процесу. Кампанія "Тиждень здорового ланчбокса: Покажи свій кусь" демонструє, що здорові перекуси можуть бути не лише корисними, а й стильними та привабливими. Тож акцентом у кампанії є ланчбокс, який кожна дитина може стилізувати та зробити унікальним, тим самим проявляючи власний стиль та характер.

Також ланчбокс може бути інструментом, який дає дитині можливість самостійно обрати здорові продукти. Саме через такі рішення формується розуміння їжі та властивостей продуктів, що значно впливає на формування здорових звичок в майбутньому.

Корисні матеріали для батьків та вчителів щодо організації "Тижня здорового ланчбокса: Покажи свій кусь" розміщені на платформі Znaimo.

Заклади освіти — учасники кампанії "Тиждень здорового ланчбокса: Покажи свій кусь" можуть взяти участь у розіграші і мають шанс виграти корисний приз – портативний мультимедійний проєктор.

"Тиждень здорового ланчбокса: Покажи свій кусь" реалізується в межах українсько-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я" за фінансової підтримки Швейцарії.