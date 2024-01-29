В Украине прошел конкурс на получение грантов для реабилитации в условиях войны

Победители конкурса. Фото: Фонд Вадима Столара

Завершился конкурс на получение целевых грантов от Фонда Вадима Столара. В мероприятии приняли участие общественные и благотворительные организации, специализирующиеся на физическом и психологическом восстановлении украинских военных и граждан во время войны. Победители конкурса получат разовую помощь в пределах 1 миллиона гривен общего финансирования на реализацию своих проектов.

О результатах грантовой программы, а также о планах Фонда в этом направлении читайте в нашем материале.

Читайте также:

Конкурс на получение целевых грантов

После завершения весной 2023 года первой грантовой программы в Фонде Вадима Столара приняли решение обязательно продолжать ее. На этот раз организаторы решили сфокусироваться на направлениях физического и психологического восстановления украинцев, которые получили травмы в результате российской военной агрессии. В этих направлениях организаторы определили конкретные проекты для дальнейшего финансирования.

Проекты в сфере психоэмоционального обновления:

образовательные проекты, связанные с обучением граждан понятию психического здоровья, работе с психическими расстройствами, а также овладение навыками и знаниями о самопомощи в стрессовых ситуациях;

обучение психологов-практиков работе с отдельными психологическими расстройствами (депрессия, панические атаки, ПТСР и т.п.) для оказания качественной психологической помощи пострадавшим в результате войны людям.

Проекты в сфере физической реабилитации:

обустройство реабилитационных центров и кабинетов для физического восстановления военнослужащих, получивших ранения или другие повреждения в зоне боевых действий.

Победители конкурса. Фото: Фонд Вадима Столара

"В рамках второй грантовой программы мы провели большую предварительную работу. Мы разработали детальные условия конкурса, провели информационную кампанию, получили более 100 заявок и каждую из них внимательно изучили. Как результат анализа предложенных проектов были определены финалисты, к каждому из которых мы приехали лично и подробно пообщались, так были избраны три победителя конкурса, и, признаюсь, этот выбор был очень нелегким: все, просто все без исключения участвующие в конкурсе проекты были интересными и полезными, а люди, представляющие эти проекты, — незаурядными", — рассказывает директор Фонда Андрей Фещенко.

Победителями второй грантовой программы Фонда Вадима Столара стали Благотворительный фонд "Добрі вчинки разом", Благотворительный фонд "Сильні і незламні" и ОО "Почни з себе!".

Волонтеры благотворительного фонда. Фото: Фонд Вадима Столара

"Харьковский БФ "Добрі вчинки разом" презентовал проект "Самопоміч: майстерність стресової стійкості". Он направлен на психологическую поддержку жителей Харькова и Харьковской области, предоставление им навыков и знаний по самопомощи в стрессовых ситуациях. БФ "Сильні і незламні" из Киевщины предложил военных и гражданских ветеранов, людей с инвалидностью возможностью проходить реабилитацию в кабинете с необходимым оборудованием на базе Мироновской больницы восстановительного лечения. ОО "Почни з себе!" из Бучи представила проект по созданию общественного пространства для психоэмоциональной разгрузки детей из семей вынужденных переселенцев и участников боевых действий", — отметила менеджер проекта Фонда Юлия Уласик.

Каждый из этих проектов получит целевые средства от Фонда после проведения всех необходимых процедур.

"Такие проекты помогают устанавливать прочные связи, налаживать широкое сотрудничество с единомышленниками по всей стране. Весь наш опыт показывает, что вместе мы способны быть гораздо эффективнее и помогать большему числу людей", — прокомментировал перспективы грантовых программ основатель Фонда Вадим Столар.

Участники конкурса Фонда Вадима Столара. Фото: Фонд Вадима Столара

Позицию учредителя также поддержала волонтер Фонда Наталья Приходько. Она отметила, что грантовые проекты помогают выявлять насущные потребности украинцев через общение с широким кругом людей по всей стране, а затем удовлетворять эти потребности в коллаборации с другими организациями.

"А еще такие проекты формируют свою особую среду, объединяющую благотворителей, волонтеров, профессионалов в разных сферах и получателей помощи, что способствует становлению в Украине гражданского общества", — добавила она.