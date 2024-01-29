В Україні пройшов конкурс на здобуття грантів для реабілітації в умовах війни

Переможці конкурсу. Фото: Фонд Вадима Столара

Завершився конкурс на здобуття цільових грантів від Фонду Вадима Столара. В заході взяли участь громадські та благодійні організації, які спеціалізуються на фізичному та психологічному відновленні українських військових та громадян у час війни. Переможці конкурсу отримають разову допомогу в межах 1 мільйона гривень загального фінансування на реалізацію своїх проєктів.

Про результати грантової програми, а також про плани Фонду в цьому напрямі — читайте у нашому матеріалі.

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Конкурс на здобуття цільових грантів

Після завершення навесні 2023 року першої грантової програми, у Фонді Вадима Столара ухвалили рішення обов'язково продовжувати її. Цього разу організатори вирішили сфокусуватися на напрямах фізичного та психологічного відновлення українців, які зазнали травм внаслідок російської воєнної агресії. У межах цих напрямів організатори визначили конкретні проєкти для подальшого фінансування.

Проєкти у сфері психоемоційного відновлення:

освітні проєкти, пов'язані з навчанням громадян поняттю психічного здоровʼя, роботі з психічними розладами, а також опанування навичками та знаннями про самодопомогу у стресових ситуаціях;

навчання психологів-практиків роботі з окремими психологічними розладами (депресія, панічні атаки, ПТСР тощо) для надання якісної психологічної допомоги постраждалим внаслідок війни людям.

Проєкти у сфері фізичної реабілітації:

облаштування реабілітаційних центрів та кабінетів для фізичного відновлення військовослужбовців, які отримали поранення чи інші пошкодження у зоні бойових дій.

Переможці конкурсу. Фото: Фонд Вадима Столара

"У межах другої грантової програми ми провели велику попередню роботу. Ми розробили детальні умови конкурсу, провели інформаційну кампанію, отримали понад 100 заявок та кожну з них уважно вивчили. Як результат аналізу запропонованих проєктів було визначено фіналістів, до кожного з яких ми приїхали особисто та детально поспілкувалися. Так було обрано трьох переможців конкурсу, і, маю зізнатися, цей вибір був дуже нелегким. Всі, просто всі без винятку проєкти, що беруть участь у конкурсі, були цікавими та корисними, а люди, які представляють ці проєкти, — непересічними", — розповідає директор Фонду Андрій Фещенко.

Переможцями другої грантової програми Фонду Вадима Столара стали Благодійний фонд "Добрі вчинки разом", Благодійний фонд "Сильні та незламні" та ГО "Почни з себе!".

Волонтери благодійного фонду. Фото: Переможці конкурсу. Фото: Фонд Вадима Столара

"Харківський БФ "Добрі вчинки разом" презентував проєкт "Самодопомога: майстерність стресової стійкості". Він спрямований на психологічну підтримку жителів Харкова та Харківської області, надання їм навичок і знань щодо самодопомоги у стресових ситуаціях. БФ "Сильні та незламні" з Київщини запропонував забезпечити військових та цивільних ветеранів, людей з інвалідністю можливістю проходити реабілітацію в кабінеті з необхідним обладнанням на базі Миронівської лікарні відновного лікування. ГО "Почни з себе!" з Бучі представила проєкт зі створення громадського простору для психоемоційного розвантаження дітей із сімей вимушених переселенців та учасників бойових дій", — зазначила менеджерка проєкту Фонду Юлія Уласик.

Кожен з цих проєктів отримає цільові кошти від Фонду після проведення всіх необхідних процедур.

"Такі проєкти допомагають встановлювати міцні зв’язки, налагоджувати широку співпрацю з однодумцями по всій країні. Весь наш досвід показує, що разом ми здатні бути набагато ефективнішими й допомагати більшій кількості людей. Тому ми обов'язково будемо продовжувати та розвивати цю практику в майбутньому", — прокоментував перспективи грантових програм засновник Фонду Вадим Столар.

Учасники конкурсу Фонду Вадима Столара. Фото: Фонд Вадима Столара

Позицію засновника також підтримала волонтерка Фонду Наталія Приходько. Вона зазначила, що грантові проєкти допомагають виявляти нагальні потреби українців через спілкування з широким колом людей по всій країні, а потім задовольняти ці потреби у колаборації з іншими організаціями.

"А ще такі проєкти формують своє особливе середовище, яке об'єднує благодійників, волонтерів, професіоналів у різних сферах та одержувачів допомоги, що сприяє становленню в Україні громадянського суспільства", — додала вона.