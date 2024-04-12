В Украине создадут школу подготовки внешних пилотов Ятаган — что известно

Руководитель школы БпЛА "Ятаган" майор Сергей Матвийчук. Фото: "Ятаган"

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" присоединяется к инициативе создания Школы подготовки специалистов беспилотных авиационных комплексов "Ятаган" в Сухопутных войсках ВСУ. С целью обеспечения ее потребностей совместно с ПриватБанком объявлен сбор средств в сумме 33 миллионов гривен.

Поддержать инициативу можно по ссылке.

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Создание школы подготовки внешних пилотов "Ятаган"

Школа "Ятаган" создается на базе одного из учебных центров Вооруженных сил и уже имеет одобренную программу обучения. Она сотрудничает с экспертами из Фонда "Вернись живым" для разработки методических материалов. Также в школе будет работать профессиональный инструкторско-преподавательский состав с боевым опытом.

Защитники будут проходить профессиональное обучение продолжительностью от 18 до 42 дней. Будут получать военную специальность внешнего пилота (оператора) беспилотных летательных аппаратов по следующим направлениям:

FPV-камикадзе и со сбросом;

разведывательные и ударные БпЛА коптерного типа;

крылья-разведчики и крылья-камикадзе ближнего радиуса действия.

Фонд направит 33 миллиона гривен на установку и обустройство модульных учебных классов, трасс для полетов и отработку сценариев боевой работы, мастерские по ремонту БпЛА, закупку тренировочных бортов и прочее.

"Инструкторское направление БпЛА действует в Фонде с 2021 года. С тех пор наши специалисты подготовили тысячи аэроразведчиков, в том числе и через специально разработанные онлайн-курсы. Однако для нас важно не просто обучать людей, а помогать создавать соответствующие способности в самой армии", — говорит руководитель инструкторского направления Фонда "Вернись живым" Виктория Дворецкая.

По ее словам, поскольку Школа "Ятаган" является частью ВСУ, операторы дронов получат не только навыки, но и профессию, военно-учетную специальность.

"Поэтому смогут официально занимать в подразделении соответствующую должность, эффективно применять свои умения, проходить повышение квалификации и т.д.", — подчеркнула она.

Первая группа курсантов Школы БпЛА "Ятаган" уже проходит обучение. В дальнейшем Школа будет готовить около сотни специалистов ежемесячно, а к концу года — втрое больше.

"Сухопутные войска — самая большая часть Вооруженных сил Украины. Они нуждаются в развитии и масштабировании возможностей в подготовке квалифицированных специалистов, которые будут эффективно применять дроны в зоне боевых действий. Мы постоянно улучшаем учебный процесс. От военных получаем актуальную информацию с фронта и обновляем программу. С появлением новых комплексов будем расширять базу — мы к этому готовы", — отметил руководитель Школы БпЛА "Ятаган" майор Сергей Матвийчук.

Фонд "Вернись живым" и Командование Сухопутных войск ВСУ заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве в области подготовки специалистов БпЛА. Участие Фонда в создании школы "Ятаган" является первым проектом, запланированным в рамках этого сотрудничества.

"Поддержка Вооруженных сил Украины сегодня является частью жизни каждого украинца и неотъемлемой составляющей социальной ответственности каждого бизнеса. Для нас поддержка этой инициативы, направленной на усиление эффективности и возможностей армии, является частью создания возможностей устойчивого развития для страны", — добавила руководитель по связям с общественностью и коммуникациям ПриватБанка Олеся Жулинская.

Поддержать инициативу можно по ссылке.