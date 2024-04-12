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В Україні створять школу підготовки зовнішніх пілотів Ятаган — що відомо

12 квітня 2024 16:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні створять школу підготовки зовнішніх пілотів Ятаган — що відомо
Керівник школи БпЛА "Ятаган" майор Сергій Матвійчук. Фото: "Ятаган"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" приєднується до ініціативи створення Школи підготовки спеціалістів безпілотних авіаційних комплексів "Ятаган" у Сухопутних військах ЗСУ. З метою забезпечення її потреб спільно з ПриватБанком оголошено збір коштів у сумі 33 мільйонів гривень.

Підтримати ініціативу можна за посиланням.

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Створення школи підготовки зовнішніх пілотів "Ятаган"

Школа "Ятаган" утворюється на базі одного з навчальних центрів Збройних сил та вже має схвалену програму навчання. Вона співпрацює з експертами з Фонду "Повернись живим" для розробки методичних матеріалів. Також в школі працюватиме професійний інструкторсько-викладацький склад з бойовим досвідом.

Захисники проходитимуть фахове навчання тривалістю від 18 до 42 днів. Здобуватимуть військову спеціальність зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів за такими напрямами:

  • FPV-камікадзе та зі скидом;
  • розвідувальні та ударні БпЛА коптерного типу;
  • крила-розвідники та крила-камікадзе ближнього радіусу дії.

Фонд спрямує 33 мільйони гривень на встановлення та облаштування модульних навчальних класів, трас для польотів і відпрацювання сценаріїв бойової роботи, майстерні з ремонту БпЛА, закупівлю тренувальних бортів та інше.

"Інструкторський напрям БпЛА діє у Фонді з 2021 року. Відтоді наші фахівці підготували тисячі аеророзвідників, зокрема й через спеціально розроблені онлайн-курси. Проте для нас важливо — не просто навчати людей, а допомагати створювати відповідні спроможності в самій армії", — каже керівниця інструкторського напряму Фонду "Повернись живим" Вікторія Дворецька.

За її словами, оскільки Школа "Ятаган" є частиною ЗСУ, оператори дронів отримають не тільки навички, а й фах, військово-облікову спеціальність.

"Відтак зможуть офіційно обіймати в підрозділі відповідну посаду, ефективно застосовувати свої вміння, проходити підвищення кваліфікації тощо", — наголосила вона.

Перша група курсантів Школи БпЛА "Ятаган" вже проходить навчання. Надалі Школа готуватиме близько сотні фахівців щомісяця, а на кінець року — втричі більше. 

"Сухопутні війська — найбільша частина Збройних сил України. Вони потребують розбудови й масштабування спроможностей у підготовці кваліфікованих фахівців, які будуть ефективно застосовувати дрони в зоні бойових дій. Ми постійно покращуємо навчальний процес. Від військових отримуємо актуальну інформацію з фронту й оновлюємо програму. З появою нових комплексів будемо розширювати базу — ми до цього готові", — зазначив керівник Школи БпЛА "Ятаган" майор Сергій Матвійчук.

Фонд "Повернись живим" та Командування Сухопутних військ ЗСУ уклали угоду про партнерство та співпрацю в галузі підготовки фахівців БпЛА. Участь Фонду у створенні Школи "Ятаган" є першим проєктом, запланованим в рамках цієї співпраці.

"Підтримка Збройних сил України на сьогодні є частиною життя кожного українця і невід’ємною складовою соціальної відповідальності кожного бізнесу. Для нас підтримка цієї ініціативи, спрямованої на посилення ефективності  та спроможностей армії, є частиною створення можливостей сталого розвитку для країни", — додала керівниця зв’язків із громадськістю та комунікацій ПриватБанку Олеся Жулинська.  

Підтримати ініціативу можна за посиланням.

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