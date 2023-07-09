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В Украине создали "Массажный спецназ": как он помогает военным на передовой

9 июля 2023 17:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине создали "Массажный спецназ": как он помогает военным на передовой
Человек делает массаж военному. Фото: massage_special_forces/ Instagram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине появился "Массажный спецназ", который помогает военным реабилитироваться после службы в тяжелых условиях на фронте.

Об этом стало известно со страницы "Спецназа" в Instagram.

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"Массажный спецназ" в Украине.

Совсем недавно в Украине появился "Массажный спецназ", помогающий улучшить здоровье военным. Сами организаторы характеризуют себя так: "Массажный спецназ" — добровольное объединение единомышленников, верящих, что победа в наших руках!"

  • "Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
  • "Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
  • "Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
  • "Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
  • "Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
  • "Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
  • "Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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Миссия оздоровительного спецназа: улучшение самочувствия, физического и психологического здоровья наших Героев в Вооруженных Силах Украины.

МС оказывают поддержку боевым подразделениям, штурмовикам, бойцам, работающим в самых тяжелых условиях фронта.

Организаторы отмечают, что будут благодарны за поддержку в виде:

  • крепких профессиональных рук неравнодушных массажистов,
  • распространений, отметок,
  • гуманитарной помощи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by @massage_special_forces

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