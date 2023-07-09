В Украине создали "Массажный спецназ": как он помогает военным на передовой
В Украине появился "Массажный спецназ", который помогает военным реабилитироваться после службы в тяжелых условиях на фронте.
Об этом стало известно со страницы "Спецназа" в Instagram.
"Массажный спецназ" в Украине.
Совсем недавно в Украине появился "Массажный спецназ", помогающий улучшить здоровье военным. Сами организаторы характеризуют себя так: "Массажный спецназ" — добровольное объединение единомышленников, верящих, что победа в наших руках!"
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"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram
Миссия оздоровительного спецназа: улучшение самочувствия, физического и психологического здоровья наших Героев в Вооруженных Силах Украины.
МС оказывают поддержку боевым подразделениям, штурмовикам, бойцам, работающим в самых тяжелых условиях фронта.
Организаторы отмечают, что будут благодарны за поддержку в виде:
- крепких профессиональных рук неравнодушных массажистов,
- распространений, отметок,
- гуманитарной помощи
Напомним, несколько дней назад кафиры обстреляли волонтеров, которые доставляли помощь в Херсонскую область.