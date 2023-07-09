В Украине создали "Массажный спецназ": как он помогает военным на передовой

Человек делает массаж военному. Фото: massage_special_forces/ Instagram

В Украине появился "Массажный спецназ", который помогает военным реабилитироваться после службы в тяжелых условиях на фронте.

Об этом стало известно со страницы "Спецназа" в Instagram.

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"Массажный спецназ" в Украине.

Совсем недавно в Украине появился "Массажный спецназ", помогающий улучшить здоровье военным. Сами организаторы характеризуют себя так: "Массажный спецназ" — добровольное объединение единомышленников, верящих, что победа в наших руках!"

"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram

"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram

"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram

"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram

"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram

"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram

"Массажный спецназ" в Украине. Фото: massage_special_forces/ Instagram 1/7 _ 7

Миссия оздоровительного спецназа: улучшение самочувствия, физического и психологического здоровья наших Героев в Вооруженных Силах Украины.

МС оказывают поддержку боевым подразделениям, штурмовикам, бойцам, работающим в самых тяжелых условиях фронта.

Организаторы отмечают, что будут благодарны за поддержку в виде:

крепких профессиональных рук неравнодушных массажистов,

распространений, отметок,

гуманитарной помощи

Напомним, несколько дней назад кафиры обстреляли волонтеров, которые доставляли помощь в Херсонскую область.