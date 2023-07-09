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В Україні створили "Масажний спецназ": як він допомагає військовим на передовій

9 липня 2023 17:52
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В Україні створили "Масажний спецназ": як він допомагає військовим на передовій
Чоловік робить масаж військовому. Фото: massage_special_forces/ Instagram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні з'явився "Масажний спецназ", який допомогає військовим реабілітуватись після служби у важких умовах на фронті

Про це стало відомо зі сторінки "Спецназу" в Instagram

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"Масажний спецназ" в Україні

Зовсім нещодавно в Україні з'явився "Масажний спецназ", який допомагає покращити здоров'я військовим. Самі організатори характеризують себе так: "Масажний спецназ" — добровольче об’єднання однодумців, які вірять, що перемога в наших руках!"

  • "Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
  • "Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
  • "Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
  • "Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
  • "Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
  • "Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
  • "Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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Місія "оздоровчого спецназу": покращення самопочуття, фізичного та психологічного здоров’я наших Героїв у Збройних Силах України.

МС надають підтримку бойовим підрозділам, штурмовикам, бійцям, які працюють в найважчих умовах фронту.

Організатори наголошують, що будуть вдячні за підтримку у вигляді:

  • міцних професійних рук небайдужих масажистів,
  • поширень, відміток,
  • гуманітарної допомоги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by @massage_special_forces

Нагадаємо, декілька днів тому окупанти обстріляли волонтерів, які доставляли допомогу в Херсонську область

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