В Україні створили "Масажний спецназ": як він допомагає військовим на передовій
В Україні з'явився "Масажний спецназ", який допомогає військовим реабілітуватись після служби у важких умовах на фронті.
Про це стало відомо зі сторінки "Спецназу" в Instagram.
"Масажний спецназ" в Україні
Зовсім нещодавно в Україні з'явився "Масажний спецназ", який допомагає покращити здоров'я військовим. Самі організатори характеризують себе так: "Масажний спецназ" — добровольче об’єднання однодумців, які вірять, що перемога в наших руках!"
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"Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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"Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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"Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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"Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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"Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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"Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
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"Масажний спецназ" в Україні. Фото: massage_special_forces/ Instagram
Місія "оздоровчого спецназу": покращення самопочуття, фізичного та психологічного здоров’я наших Героїв у Збройних Силах України.
МС надають підтримку бойовим підрозділам, штурмовикам, бійцям, які працюють в найважчих умовах фронту.
Організатори наголошують, що будуть вдячні за підтримку у вигляді:
- міцних професійних рук небайдужих масажистів,
- поширень, відміток,
- гуманітарної допомоги
Нагадаємо, декілька днів тому окупанти обстріляли волонтерів, які доставляли допомогу в Херсонську область