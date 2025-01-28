Молодежь из прифронтовых регионов и малых городов и сел может получить гранты до $1500 от uBoost на свое дело: что для этого нужно сделать

Молодежь на тренинге. Иллюстративное фото: uBoost

Общественная организация uBoost, при поддержке фонда Razom, запускает бесплатную образовательную программу "Створюй тут!" для молодежи из прифронтовых регионов и малых городов и сел Украины. В рамках проекта участники в возрасте от 16 до 23 лет смогут получить не только практические знания по предпринимательству, но и гранты на открытие собственного дела.

Об этом сообщает образовательная платформа uBoost.

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Условия участия

В программе смогут принять участие 350 человек. В течение трех месяцев — с 3 февраля по 3 мая 2025 года — они будут получать знания по предпринимательству, маркетингу и финансам и разрабатывать собственные бизнес-проекты. Обучение будет приходить онлайн: участники будут просматривать видеоуроки на специальной платформе и будут иметь еженедельные практические Zoom-сессии с менторами.

Среди спикеров и менторов программы — украинские предприниматели и специалисты из таких компаний, как Grammarly, "Киевстар", eventmate и т.д.

В менторскую команду, в частности, вошли такие эксперты: Анна Кайнова — Customer Success Manager в Grammarly, Вероника Медяник — соучредитель eventmate.ua и eventmate.app, и другие украинские предприниматели и специалисты. Они будут сопровождать участников на протяжении всей программы: проверять практические задания, предоставлять обратную связь и помогать развивать их бизнес-идеи. В качестве лекторов к проекту также присоединились: Юрий Чорненький — руководитель департамента маркетинговых коммуникаций "Киевстар", Анна Долинская — Global PR UAME, ex-PR группы "Антитела", и другие.

Двадцать лучших участников программы поедут в Киев на финальную встречу, где презентуют свои бизнес-планы. По результатам питчинга 2–3 участника получат грантовое финансирование общей суммой до $1500 на реализацию своих бизнес-идей.

Приобщиться к программе как участник можно, заполнив форму с мотивационным письмом до 2 февраля, по ссылке.

От потенциальных участников требуется готовность уделять обучению минимум 3 часа в неделю.

Что известно об uBoost

uBoost — образовательная платформа, объединяющая подростков из маленьких городов и сел, экспертов различных отраслей и украинские бизнесы. Миссия проекта — предоставить каждому подростку возможность реализовать свой потенциал, независимо от места рождения, статуса и вызовов войны. Проект основали Татьяна Олейникова, ex-Head of Customer Success в украинском ИИ-стартапе Allset, и Станислав Остренко, руководитель IT-компании K778.

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