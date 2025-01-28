Молодь з прифронтових регіонів та малих міст і сіл може отримати гранти до $1500 від uBoost на свою справу: що для цього треба зробити

Молодь на тренінгу. Ілюстративне фото: uBoost

Громадська організація uBoost, за підтримки фонду Razom, запускає безкоштовну освітню програму "Створюй тут!" для молоді з прифронтових регіонів та малих міст і сіл України. У межах проєкту учасники віком від 16 до 23 років зможуть отримати не лише практичні знання з підприємництва, але й гранти на започаткування власної справи.

Про це повідомляє освітня платформа uBoost.

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Умови участі

У програмі зможуть взяти участь 350 людей. Протягом трьох місяців — з 3 лютого по 3 травня 2025 року — вони отримуватимуть знання з підприємництва, маркетингу та фінансів і розроблятимуть власні бізнес-проєкти. Навчання приходитиме онлайн: учасники переглядатимуть відеоуроки на спеціальній платформі та матимуть щотижневі практичні Zoom-сесії з менторами.

Серед спікерів та менторів програми — українські підприємці та фахівці з таких компаній, як-от Grammarly, "Київстар", eventmate тощо.

До менторської команди, зокрема, увійшли такі експерти: Анна Кайнова — Customer Success Manager у Grammarly, Вероніка Медяник — співзасновниця eventmate.ua та eventmate.app, та інші українські підприємці і фахівці. Вони супроводжуватимуть учасників протягом усієї програми: перевірятимуть практичні завдання, надаватимуть зворотний зв'язок та допомагатимуть розвивати їхні бізнес-ідеї.

У якості лекторів до проєкту також долучились: Юрій Чорненький — керівник департаменту маркетингових комунікацій "Київстар", Анна Долинська — Global PR UAME, ex-PR гурту "Антитіла", та інші.

Двадцять найкращих учасників програми поїдуть до Києва на фінальну зустріч, де презентують свої бізнес-плани. За результатами пітчингу 2–3 учасники отримають грантове фінансування загальною сумою до $1500 на реалізацію своїх бізнес-ідей.

Долучитись до програми як учасник можна, заповнивши форму з мотиваційним листом до 2 лютого, за посиланням.

Від потенційних учасників вимагається готовність приділяти навчанню мінімум 3 години на тиждень.

Що відомо про uBoost

uBoost — освітня платформа, що об'єднує підлітків з маленьких міст та сіл, експертів різних галузей та українські бізнеси. Місія проєкту — надати кожному підлітку можливість реалізувати свій потенціал, незалежно від місця народження, статусу та викликів війни. Проєкт заснували Тетяна Олейнікова, ex-Head of Customer Success в українському ШІ-стартапі Allset, та Станіслав Остренко, керівник IT-компанії K778.

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