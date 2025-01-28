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В Україні запустили програму грантів для молодих підприємців

28 січня 2025 20:19
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Молодь з прифронтових регіонів та малих міст і сіл може отримати гранти до $1500 від uBoost на свою справу: що для цього треба зробити
Молодь на тренінгу. Ілюстративне фото: uBoost
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Громадська організація uBoost, за підтримки фонду Razom, запускає безкоштовну освітню програму "Створюй тут!" для молоді з прифронтових регіонів та малих міст і сіл України. У межах проєкту учасники віком від 16 до 23 років зможуть отримати не лише практичні знання з підприємництва, але й гранти на започаткування власної справи.

Про це повідомляє освітня платформа uBoost.

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Умови участі

У програмі зможуть взяти участь 350 людей. Протягом трьох місяців — з 3 лютого по 3 травня 2025 року — вони отримуватимуть знання з підприємництва, маркетингу та фінансів і розроблятимуть власні бізнес-проєкти. Навчання приходитиме онлайн: учасники переглядатимуть відеоуроки на спеціальній платформі та матимуть щотижневі практичні Zoom-сесії з менторами.

Серед спікерів та менторів програми — українські підприємці та фахівці з таких компаній, як-от Grammarly, "Київстар", eventmate тощо. 

До менторської команди, зокрема, увійшли такі експерти: Анна Кайнова — Customer Success Manager у Grammarly, Вероніка Медяник — співзасновниця eventmate.ua та eventmate.app, та інші українські підприємці і фахівці. Вони супроводжуватимуть учасників протягом усієї програми: перевірятимуть практичні завдання, надаватимуть зворотний зв'язок та допомагатимуть розвивати їхні бізнес-ідеї.
У якості лекторів до проєкту також долучились: Юрій Чорненький — керівник департаменту маркетингових комунікацій "Київстар", Анна Долинська — Global PR UAME, ex-PR гурту "Антитіла", та інші.

Двадцять найкращих учасників програми поїдуть до Києва на фінальну зустріч, де презентують свої бізнес-плани. За результатами пітчингу 2–3 учасники отримають грантове фінансування загальною сумою до $1500 на реалізацію своїх бізнес-ідей.

Долучитись до програми як учасник можна, заповнивши форму з мотиваційним листом до 2 лютого, за посиланням.

Від потенційних учасників вимагається готовність приділяти навчанню мінімум 3 години на тиждень.

Що відомо про uBoost

uBoost — освітня платформа, що об'єднує підлітків з маленьких міст та сіл, експертів різних галузей та українські бізнеси. Місія проєкту — надати кожному підлітку можливість реалізувати свій потенціал, незалежно від місця народження, статусу та викликів війни. Проєкт заснували Тетяна Олейнікова, ex-Head of Customer Success в українському ШІ-стартапі Allset, та Станіслав Остренко, керівник IT-компанії K778.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми розповідали, які суми доходу ФОП може не оподатковувати.

Також ми писали, що українські виробники меду та тихих вин можуть отримати державні гранти за допомогою програми "Власна справа".

Київ тренінг гранти підприємці молодь

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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