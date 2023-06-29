Вадим Столар: 1500 украинцев присоединились к образовательному проекту по изучению украинского языка

Обучение украинскому языку. Фото: google.com

Сейчас многие украинцы, которые всю жизнь были русскоязычными, переходят на украинский — такие тенденции наблюдаем за последние девять лет, но особенно активизировались после масштабного вторжения РФ. Благотворительный фонд Вадима Столара в 2022 году запустил безвозмездный образовательный проект по изучению украинского языка. За 9 месяцев он привлек более 1500 участников.

Украинцы стремятся овладеть языком

Тренд на владение и свободное общение на украинском языке активизировался с февраля 2022 года и до сих пор является актуальным. По майским опросам, на украинском языке общаются постоянно 61% украинцев, а чисто русскоязычных остается 37% (еще 2% говорят на других языках).

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Эти цифры действительно впечатляют, ведь еще в начале 2022 года 56% участников опросов заявляли о своей русскоязычности, в то время как украиноязычными называли себя 43% респондентов.

В то же время многие украинцы, которые сейчас стремятся перейти на соловьиную, признаются, что им не хватает знаний и навыков для свободного повседневного общения ею. Люди боятся делать ошибки, выглядеть безграмотными, и часто это становится препятствием для полноценного перехода на украинский язык во всех сферах жизни.

В это время на помощь приходят курсы родного языка, такие как образовательный проект от Фонда Вадима Столара.

Вадим Столар отмечает важность поддержки стремлений людей овладеть украинским

"Идея нашего образовательного проекта в том, чтобы помочь людям, желающим перейти на украинский, однако имеют с этим определенные сложности. Мы с Фондом всегда откликаемся на запросы граждан, о чем бы ни шла речь — или о потребности в транспорте для военных, или в продуктах для гражданских. И эта глобальная общественная потребность в овладении украинским не стала исключением. Волонтеры предложили сделать онлайн-курс по украинскому языку, чтобы каждый желающий мог улучшить собственные навыки. И теперь украинцы со всего мира могут присоединиться к этому проекту, чтобы изучать или совершенствовать родной язык", — объяснил Вадим Столар.

Волонтеры Фонда Вадима Столара рассказали о деталях организации образовательного курса

"Планируя будущий проект, мы исходили из того, что прежде всего он будет направлен на тех украинцев, которые стремятся овладеть украинским, перейти на него в повседневном общении, но не имеют достаточно практики из-за страха ошибок и нежелания разговаривать суржиком. Сначала запустили видеоуроки с периодичностью трижды в неделю — в формате коротких и доступных для восприятия роликов. Затем добавили телеграмм-чат к проекту, где преподаватели начали публиковать полезные советы и домашние задания. Также там есть коммуникация между учителями и учениками", — рассказала волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

Она добавила, что после девяти месяцев функционирования образовательного проекта тот не только не потерял актуальности, а наоборот — пользуется еще большим спросом.

"Наш языковой курс функционирует с сентября 2022 года, и если за первые полгода к нему присоединилось около 700 участников, то по результатам девяти месяцев — уже 1500! То есть, за последние три месяца еще около 800 украинцев начали совершенствовать свой украинский с нашим проектом. Такие цифры поражают и вдохновляют продолжать и расширять деятельность в этом образовательном направлении", — отметила Наталья Приходько.

В рамках проекта волонтеры Фонда Вадима Столара также запустили:

спецкурс по риторике "Язык/произношение", содержащий артикуляционную гимнастику, дикционный тренаж, нормативность произношения;

рубрику "Энциклопедия антисуржика", чтобы избавиться от суржика на всех уровнях — лексическом, фразеологическом и грамматическом;

серию бесплатных онлайн-занятий для подготовки к НМТ по украинскому языку для всех желающих.

Темы, изучаемые в рамках курса от БФ Вадима Столара

В Фонде перечислили ряд тем, по которым уже прошли занятия:

Особенности украинского произношения

Милозвучность украинского языка

Этикетные формулы общения

Морфология. Имя существительное

Склонение фамилий. Феминитивы

Особенности употребления прилагательных

Правописание прилагательных. Создание прилагательных форм от разных географических названий

День украинской письменности и языка

Местоимение. Правила употребления

Числительное. Определение времени в украинском языке

Особенности употребления числительных

Устойчивые глагольные соединения. Особые формы глагола.

Стоит отметить, что это неполный перечень всех охваченных инициативой Фонда Вадима Столара тем, к тому же он постоянно увеличивается.

Если вы мечтаете усовершенствовать свои знания и навыки речи — приглашаем присоединяться к образовательному проекту в чате в Telegram: https://t.me/ukrainemova

Также вы можете задать свои вопросы или обратиться за помощью в личных сообщениях на Facebook-странице Фонда: https://linktr.ee/stolar.fund

Фонд Вадима Столара внедряет ряд социальных проектов для украинцев

Вадим Столар через свой БФ не только оказывает продуктовую помощь и реализует гуманитарные миссии, но и реализует ряд социальных проектов для украинцев во время войны.

"Восстановись" — масштабный проект, цель которого — эмоциональная перезагрузка для семей с детьми, которые в результате потеряли одного из родителей, а также оставшихся без жилья.

На неделю в их распоряжении гостиничный номер в живописных Карпатах. С ними работают психологи, аниматоры, арттерапевты.

Стартовал "Восстановись" прошлым летом. В марте 2023 г. состоялся 4-й этап проекта. А сейчас планируется 5 летний заезд. Охват программы сегодня составляет более 700 человек.

"Спорт на районе" — проект Фонда Вадима Столара, который начался в прошлом году и направлен на привлечение населения к физической активности. В его пределах профессиональные инструкторы безвозмездно проводили занятия под открытым небом в каждом районе города. С наступлением холодов занятия начали проводиться онлайн. А недавно проект был расширен на город Ровно.

"Знакомься: Киев!" — инициатива вынужденных переселенцев, которые находятся в столице Украины. Ее цель — не только развлечь детей и взрослых, но и познакомить их с городом, который предоставил им убежище в эти трудные времена.

"Психологическая поддержка" — проект БФ Вадима Столара, в рамках которого каждый может пройти консультацию у профессионального психолога, спросить о том, что беспокоит, и получить советы.