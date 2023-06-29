Вадим Столар: 1500 українців долучилися до освітнього проєкту з вивчення української мови

Навчання української мови. Фото: google.com

Зараз багато українців, які все життя були російськомовними, переходять на українську — такі тенденції спостерігаємо протягом останніх дев’яти років, але особливо активізувалися після масштабного вторгнення РФ. Благодійний фонд Вадима Столара у 2022 році запустив безоплатний освітній проєкт з вивчення української мови. За 9 місяців він залучив понад 1500 учасників.

Українці прагнуть опанувати мову

Тренд на володіння та вільне спілкування українською мовою активізувався з лютого 2022 року і досі є актуальним. За травневими опитуваннями, українською мовою спілкуються повсякчас 61% українців, а суто російськомовних залишається 37% (ще 2% розмовляють іншими мовами).

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Ці цифри дійсно вражають, адже ще на початку 2022 року 56% учасників опитувань заявляли про свою російськомовність, тоді як україномовними називали себе 43% респондентів.

Водночас багато з тих українців, які зараз прагнуть перейти на солов’їну, зізнаються, що їм бракує знань та навичок для вільного повсякденного спілкування нею. Люди бояться робити помилки, виглядати безграмотними, і часто це стає перепоною для повноцінного переходу на українську в усіх сферах життя.

Саме тоді на допомогу приходять курси рідної мови, такі як освітній проєкт від Фонду Вадима Столара.

Вадим Столар наголошує на важливості підтримки прагнень людей опанувати українську

"Ідея нашого освітнього проєкту в тому, щоб допомогти людям, які бажають перейти на українську, проте мають з цим певні складнощі. Ми з Фондом завжди відгукуємось на запити громадян, про що б не йшлося — чи про потребу у транспорті для військових, чи у продуктах для цивільних. І ця глобальна суспільна потреба в опануванні української не стала винятком. Тож волонтери запропонували зробити онлайн-курс з української мови, щоб кожен охочий мав змогу покращити власні навички. І тепер українці з усього світу можуть доєднатися до цього проєкту, щоб вивчати, або вдосконалювати рідну мову", — пояснив Вадим Столар.

Волонтери Фонду Вадима Столара розповіли про деталі організації освітнього курсу

"Плануючи майбутній проєкт, ми виходили з того, що насамперед він буде спрямований на тих українців, які прагнуть опанувати українську, перейти на неї у повсякденному спілкуванні, але не мають достатньо практики через страх помилок та небажання розмовляти суржиком. Спочатку запустили відеоуроки з періодичністю тричі на тиждень — у форматі коротких та доступних для сприйняття роликів. Потім додали телеграм-чат проєкту, де викладачі почали публікувати корисні поради та домашні завдання. Також там є комунікація між вчителями та учнями", — розповіла волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

Вона додала, що після дев’яти місяців функціонування освітнього проєкту той не тільки не втратив актуальності, а навпаки – має ще більший попит.

"Наш мовний курс функціонує з вересня 2022 року, і якщо за перші пів року до нього долучилося приблизно 700 учасників, то за результатами дев’яти місяців — вже 1500! Тобто за останні три місяці ще близько 800 українців почали вдосконалювати свою українську з нашим проєктом. Такі цифри вражають і надихають продовжувати та розширювати діяльність у цьому освітньому напрямі", — зазначила Наталія Приходько.

У межах проєкту волонтери Фонду Вадима Столара також запустили:

спецкурс з риторики "Мова/вимова", який містить артикуляційну гімнастику, дикційний тренаж, нормативність вимови;

рубрику "Енциклопедія антисуржику", щоб позбутися суржику на всіх рівнях — лексичному, фразеологічному та граматичному;

серію безоплатних онлайн-занять для підготовки до НМТ з української мови для всіх охочих.

Теми, які вивчали в межах курсу від БФ Вадима Столара

У Фонді перерахували низку тем, з яких вже відбулися заняття:

Особливості української вимови

Милозвучність української мови

Етикетні формули спілкування

Морфологія. Іменник

Відмінювання прізвищ. Фемінітиви

Особливості вживання прикметників

Правопис прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв

День української писемності та мови

Займенник. Правила вживання

Числівник. Визначення часу в українській мові

Особливості вживання числівників

Сталі дієслівні сполуки. Особливі форми дієслова.

Варто зазначити, що це неповний перелік усіх охоплених ініціативою Фонду Вадима Столара тем — до того ж він постійно збільшується.

Якщо ви мрієте вдосконалити свої знання та мовленнєві навички — запрошуємо долучатися до освітнього проєкту у чаті в Telegram: https://t.me/ukrainemova

Також ви можете поставити свої запитання або звернутися по допомогу в особистих повідомленнях на Facebook-сторінці Фонду: https://linktr.ee/stolar.fund

Фонд Вадима Столара впроваджує низку соціальних проєктів для українців

Вадим Столар через свій БФ не тільки надає продуктову допомогу та реалізує гуманітарні місії, але й втілює низку соціальних проєктів для українців під час війни.

"Відновись" — масштабний проєкт, мета якого — емоційне перезавантаження для сімей з дітьми, які через війну втратили одного з батьків, а також тих, хто залишився без житла.

На тиждень у їхньому розпорядженні готельний номер у мальовничих Карпатах. З ними працюють психологи, аніматори, арттерапевти.

Стартував "Відновись" минулого літа. У березні 2023 року відбувся 4-й етап проєкту. А зараз планується 5-й літній заїзд. Охоплення програми на сьогодні становить понад 700 осіб.

"Спорт на районі" — проєкт Фонду Вадима Столара, що розпочався минулого року та спрямований на залучення населення до фізичної активності. В його межах професійні інструктори безоплатно проводили заняття просто неба в кожному районі міста. З настанням холодів заняття почали проводитися онлайн. А нещодавно проєкт був розширений на місто Рівне.

"Знайомся: Київ!" — ініціатива для вимушених переселенців, які перебувають у столиці України. Її мета — не тільки розважити дітей та дорослих, але й познайомити їх з містом, яке надало їм прихисток у ці важкі часи.

"Психологічна підтримка" — проєкт БФ Вадима Столара, в межах якого кожен може пройти консультацію у професійного психолога, запитати про те, що турбує, та отримати поради.