Вадим Столар: В реабилитации нуждается каждый 5-й боец
Вадим Столар активно поддерживает общественные организации, реализующие программы по протезированию военных. В свою очередь, украинские ОО выполняют государственные функции и внедряют проекты по психологической и физической реабилитации.
С началом полномасштабной войны в Украине остро встал вопрос реабилитации военных. Ранения, психические травмы – это те проблемы, с которыми уже столкнулись многие украинские защитники, и, к сожалению, пока война продолжается – их количество будет расти.
В настоящее время сложно говорить об объективных данных по количеству запросов в помощь с такими проблемами. Но это точно тысячи людей, нуждающихся в физической реабилитации и/или протезировании, и десятки тысяч человек, если речь идет о психологической помощи. И их возвращение в мирную жизнь должно сопровождаться решением главного вопроса: как с этим жить?
Вадим Столар: Десятки украинских фондов предлагают психологическую помощь и реабилитацию для военных
Украинское законодательство предусматривает помощь, которую должны получать ветераны. В частности, вопрос безвозмездной психологической помощи регулирует постановление Кабмина №1338 от 29 ноября 2022 года. Реализуется ли все, что регламентирует Постановление? Ответ – нет. По объективным причинам.
Чтобы организовать эффективную систему оказания такой помощи, необходимо достаточное количество специалистов, учреждений, учреждений, которые прежде всего понимают проблему (ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство) и имеют опыт ее решения. С таким количеством пострадавших государственные учреждения просто не могут справиться самостоятельно.
Положительные сдвиги в этом направлении есть. Так недавно Министерство обороны утвердило Концепцию развития реабилитации раненых военных, которая предусматривает их лечение в профильных специализированных заведениях. Она была разработана для развития сети современных реабилитационных центров и развития реабилитационных структурных подразделений в больницах системы Минобороны. Но ведь всем понятно, что в условиях войны от концепции до полноценного воплощения может пройти очень много времени.
Поэтому в системе реабилитации и оказания психологической помощи важную роль играет общественный сектор. Десятки общественных объединений, фондов реализуют программы для помощи и военнослужащим, и гражданским, пострадавшим в результате войны.
На сегодняшний день Минветеранов подписало контракты с более чем 48 лечебными заведениями, где можно получить помощь. Более того, множество общественных организаций создают собственные программы: Veteran Hub , Molfa Hub, EnableMe, FFU и т.д. В частности, Фонд Вадима Столара запустил целевую грантовую программу для поддержки ГО, работающих в этой сфере.
"Мы направили 1 млн гривен в поддержку общественных организаций Украины, которые реализуют программы по реабилитации гражданского населения и военных, — прокомментировал Вадим Столар. — С командой Фонда уже имеем успехи в этом направлении благодаря реализованной программе грантов".
По словам основателя Фонда, старт грантовых программ вызвал большой интерес среди региональных объединений в общественном секторе, не имеющих устойчивого финансирования. За короткое время поступило более 100 заявок. Это свидетельствует о том, что такая проблема, как оказание эффективной помощи военным в психологической сфере, является абсолютно нерешенной. Есть запрос на поддержку таких программ и организаций, невзирая на активацию усилий в этом направлении правительственных институций. На сегодняшний день грантовая программа — в разгаре реализации.
"По результатам конкурса четыре победителя уже получили гранты и начали закупку необходимого оборудования для воплощения своих идей. К участию в программе имели возможность приобщиться неприбыльные организации, зарегистрированные на территории Украины, а ее общий грантовый фонд составил 1 000 000 гривен. Эти деньги распределены между победителями — общественными организациями, которые представили проекты, направленные на реабилитацию украинских военных — ОО "УФРА" из Ивано-Франковской области, ОО "Пространство развития общин" из Черновицкой области, ОО "Ротари клуб Харьков "Нью Левел"" и "Агентство экономического" развития города Павлоград". Их проекты будут реализованы на базе местных медицинских учреждений", — подчеркнул Вадим Столар.
На 2023 год правительство заложило в государственный бюджет 540 миллионов гривен для программ, помогающих людям восстановиться психологически. Но как оказывается — и этого недостаточно. Ведь, если в физической реабилитации нуждаются те, кто получил ранения или понес физический вред, то в психологической помощи нуждаются абсолютно все. Война повлияла на каждого украинца.
Почему программы психологической помощи нуждаются в масштабировании?
Значительная часть ветеранов, участвовавших в военных действиях, ощущают ПТСР. В Украине называют цифру в 15%, хотя такая статистика достаточно условна, и точные данные сегодня предоставить просто невозможно. В то же время, по словам министерши по делам ветеранов Юлии Лапутиной, после войны в Украине будет насчитываться 4-5 млн ветеранов , то есть примерно 10% населения. То есть до 750 тыс. участников боевых действий, вероятно, будут страдать посттравматическим синдромом и нуждаться в профессиональной помощи.
ПТСР — это серьезное заболевание, которое может привести к ряду проблем:
- Проблемы со здоровьем: ПТСР часто связано с другими проблемами со здоровьем, включая депрессию, тревогу, бессонницу и т.д.
- Проблемы в отношениях: ПТСР может отрицательно повлиять на близкие отношения. У людей с ПТСР могут возникнуть трудности в общении с семьей, друзьями и коллегами.
- Проблемы с работой или обучением: ПТСР может препятствовать выполнению обычных обязанностей, что может привести к увольнению или неспособности продолжать свою деятельность.
- Суицидальные мысли и попытки ПТСР значительно увеличивает риск суицидальных мыслей и попыток.
- Дальнейшие проблемы с алкоголем и наркотиками: Многие люди из ПТСР обращаются к алкоголю или наркотикам в попытке справиться со своими симптомами.
Последствия ПТСР могут быть долгосрочными и требуют профессиональной психотерапии, включая терапию поведенческого воздействия, медикаментозную терапию и другие подходы. Общество и государство также должно оказывать поддержку ветеранам и другим пострадавшим.
Уже сегодня каждый 5-й раненый боец нуждается в качественной реабилитации — Вадим Столар
Другой тип реабилитации – непосредственно физическое восстановление и протезирование.
1 апреля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал ЗУ № 2168-IX О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению вспомогательными средствами реабилитации лиц, пострадавших в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.
Ключевая цель этих изменений — оптимизация и повышение эффективности помощи и протезирования в разрезе реабилитации.
И хотя меры по установлению современных протезов украинским военным проходят с повышенной интенсивностью, большая часть ветеранов не может получить их.
В первую очередь никуда не исчезли бюрократические преграды. К примеру: ситуация марта 2023 - в центре "Галичина" буквально "застряли" около 200 военных , которые не могли получить протезы. Процесс затормозился из-за невозможности получить соответствующие справки из своих воинских частей и подразделений. Такие бюрократические осложнения и случаи говорят о том, что на системное изменение нужно время, чтобы удовлетворить запрос.
Справочно. Какие документы нужны для бесплатного протезирования военных от государства?
- Решение ВЛК или заключение ЛКК (для участников боевых действий, пострадавших, которым не установлена инвалидность);
- Справка органа внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости
- Заключение эксперта по результатам судебно-медицинской экспертизы
- Документ, подтверждающий сведения о зарегистрированном (задекларированном) месте жительства (нахождении) лица непосредственно в районах и в период проведения военных (боевых) действий
- Выписка из приказа командира воинской части (начальника территориального подразделения) или справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).
Вадим Столар: Общественный сектор более гибок и проактивен в вопросах помощи
"В этом контексте общественный сектор является более эффективным средством удовлетворения потребности в физической реабилитации. Ведь способен к большей гибкости и имеет большее пространство для маневра", — считает Вадим Столар.
По словам Вадима Столара, по состоянию на сегодняшний день каждый пятый украинский военнослужащий нуждается в реабилитации. Это большой процент, что вызывает значительную нагрузку на государственные институты.
Общественные организации, фонды выполняют важнейшую функцию в решении этих системных задач. И сейчас речь не идет о крупных организациях с многомиллионными бюджетами. Речь об общем намерении, желании и действии.
Например: Фонд Future for Ukraine присоединился к программе протезирования Operation Renew Prosthetics. При поддержке международной клиники по протезированию MCOP и Министерства здравоохранения Мальты на базе клиники Steward Health Care Malta украинские военные получили достойную помощь.
Цель на 2023 год – обеспечить стальные конечности еще 24 бойцам. И таких кейсов множество.
Украинские волонтеры не менее героичны, чем украинские воины. Объединяясь, защищая и поддерживая друг друга, украинцы способны преодолеть любые преграды.
Помните, что победа и поддержка зависит от каждого. И можно лично приобщиться к программам украинских фондов:
- Future for Ukraine — протезирование украинских военных 2023
- БФ "Медицинские инновации" — протезы для Несокрушимых
- БФ "Гражданин" — помощь военным с ампутациями в современном протезировании
- БФ "Помощник" — Regenerate Ukrainians – бионические украинские протезы от Allbionics
- Protez Foundation — протезы для украинских военных
- БФ "Вадима Столара" — помощь военным и реализация грантовых программ по реабилитации
"Горячая линия" по вопросам протезирования конечностей Министерства социальной политики: 050-177-68-39