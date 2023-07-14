Вадим Столар: В реабилитации нуждается каждый 5-й боец

Волонтеры вручили сертификат одному из бойцов. Фото: пресс-служба Фонда Вадима Столара

Вадим Столар активно поддерживает общественные организации, реализующие программы по протезированию военных. В свою очередь, украинские ОО выполняют государственные функции и внедряют проекты по психологической и физической реабилитации.

С началом полномасштабной войны в Украине остро встал вопрос реабилитации военных. Ранения, психические травмы – это те проблемы, с которыми уже столкнулись многие украинские защитники, и, к сожалению, пока война продолжается – их количество будет расти.

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В настоящее время сложно говорить об объективных данных по количеству запросов в помощь с такими проблемами. Но это точно тысячи людей, нуждающихся в физической реабилитации и/или протезировании, и десятки тысяч человек, если речь идет о психологической помощи. И их возвращение в мирную жизнь должно сопровождаться решением главного вопроса: как с этим жить?

Вадим Столар: Десятки украинских фондов предлагают психологическую помощь и реабилитацию для военных

Украинское законодательство предусматривает помощь, которую должны получать ветераны. В частности, вопрос безвозмездной психологической помощи регулирует постановление Кабмина №1338 от 29 ноября 2022 года. Реализуется ли все, что регламентирует Постановление? Ответ – нет. По объективным причинам.

Чтобы организовать эффективную систему оказания такой помощи, необходимо достаточное количество специалистов, учреждений, учреждений, которые прежде всего понимают проблему (ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство) и имеют опыт ее решения. С таким количеством пострадавших государственные учреждения просто не могут справиться самостоятельно.

Положительные сдвиги в этом направлении есть. Так недавно Министерство обороны утвердило Концепцию развития реабилитации раненых военных, которая предусматривает их лечение в профильных специализированных заведениях. Она была разработана для развития сети современных реабилитационных центров и развития реабилитационных структурных подразделений в больницах системы Минобороны. Но ведь всем понятно, что в условиях войны от концепции до полноценного воплощения может пройти очень много времени.

Реабилитация военного. Фото: Фонд Вадима Столара

Поэтому в системе реабилитации и оказания психологической помощи важную роль играет общественный сектор. Десятки общественных объединений, фондов реализуют программы для помощи и военнослужащим, и гражданским, пострадавшим в результате войны.

На сегодняшний день Минветеранов подписало контракты с более чем 48 лечебными заведениями, где можно получить помощь. Более того, множество общественных организаций создают собственные программы: Veteran Hub , Molfa Hub, EnableMe, FFU и т.д. В частности, Фонд Вадима Столара запустил целевую грантовую программу для поддержки ГО, работающих в этой сфере.

"Мы направили 1 млн гривен в поддержку общественных организаций Украины, которые реализуют программы по реабилитации гражданского населения и военных, — прокомментировал Вадим Столар. — С командой Фонда уже имеем успехи в этом направлении благодаря реализованной программе грантов".

По словам основателя Фонда, старт грантовых программ вызвал большой интерес среди региональных объединений в общественном секторе, не имеющих устойчивого финансирования. За короткое время поступило более 100 заявок. Это свидетельствует о том, что такая проблема, как оказание эффективной помощи военным в психологической сфере, является абсолютно нерешенной. Есть запрос на поддержку таких программ и организаций, невзирая на активацию усилий в этом направлении правительственных институций. На сегодняшний день грантовая программа — в разгаре реализации.

"По результатам конкурса четыре победителя уже получили гранты и начали закупку необходимого оборудования для воплощения своих идей. К участию в программе имели возможность приобщиться неприбыльные организации, зарегистрированные на территории Украины, а ее общий грантовый фонд составил 1 000 000 гривен. Эти деньги распределены между победителями — общественными организациями, которые представили проекты, направленные на реабилитацию украинских военных — ОО "УФРА" из Ивано-Франковской области, ОО "Пространство развития общин" из Черновицкой области, ОО "Ротари клуб Харьков "Нью Левел"" и "Агентство экономического" развития города Павлоград". Их проекты будут реализованы на базе местных медицинских учреждений", — подчеркнул Вадим Столар.

Врачи получили сертификат. Фото: Фонд Вадима Столара

На 2023 год правительство заложило в государственный бюджет 540 миллионов гривен для программ, помогающих людям восстановиться психологически. Но как оказывается — и этого недостаточно. Ведь, если в физической реабилитации нуждаются те, кто получил ранения или понес физический вред, то в психологической помощи нуждаются абсолютно все. Война повлияла на каждого украинца.

Почему программы психологической помощи нуждаются в масштабировании?

Значительная часть ветеранов, участвовавших в военных действиях, ощущают ПТСР. В Украине называют цифру в 15%, хотя такая статистика достаточно условна, и точные данные сегодня предоставить просто невозможно. В то же время, по словам министерши по делам ветеранов Юлии Лапутиной, после войны в Украине будет насчитываться 4-5 млн ветеранов , то есть примерно 10% населения. То есть до 750 тыс. участников боевых действий, вероятно, будут страдать посттравматическим синдромом и нуждаться в профессиональной помощи.

ПТСР — это серьезное заболевание, которое может привести к ряду проблем:

Проблемы со здоровьем: ПТСР часто связано с другими проблемами со здоровьем, включая депрессию, тревогу, бессонницу и т.д.

Проблемы в отношениях: ПТСР может отрицательно повлиять на близкие отношения. У людей с ПТСР могут возникнуть трудности в общении с семьей, друзьями и коллегами.

Проблемы с работой или обучением: ПТСР может препятствовать выполнению обычных обязанностей, что может привести к увольнению или неспособности продолжать свою деятельность.

Суицидальные мысли и попытки ПТСР значительно увеличивает риск суицидальных мыслей и попыток.

Дальнейшие проблемы с алкоголем и наркотиками: Многие люди из ПТСР обращаются к алкоголю или наркотикам в попытке справиться со своими симптомами.

Последствия ПТСР могут быть долгосрочными и требуют профессиональной психотерапии, включая терапию поведенческого воздействия, медикаментозную терапию и другие подходы. Общество и государство также должно оказывать поддержку ветеранам и другим пострадавшим.

Мужчина на реабилитации. Фото: Фонд Вадима Столара

Уже сегодня каждый 5-й раненый боец нуждается в качественной реабилитации — Вадим Столар

Другой тип реабилитации – непосредственно физическое восстановление и протезирование.

1 апреля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал ЗУ № 2168-IX О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению вспомогательными средствами реабилитации лиц, пострадавших в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Ключевая цель этих изменений — оптимизация и повышение эффективности помощи и протезирования в разрезе реабилитации.

И хотя меры по установлению современных протезов украинским военным проходят с повышенной интенсивностью, большая часть ветеранов не может получить их.

В первую очередь никуда не исчезли бюрократические преграды. К примеру: ситуация марта 2023 - в центре "Галичина" буквально "застряли" около 200 военных , которые не могли получить протезы. Процесс затормозился из-за невозможности получить соответствующие справки из своих воинских частей и подразделений. Такие бюрократические осложнения и случаи говорят о том, что на системное изменение нужно время, чтобы удовлетворить запрос.

Справочно. Какие документы нужны для бесплатного протезирования военных от государства?

Решение ВЛК или заключение ЛКК (для участников боевых действий, пострадавших, которым не установлена инвалидность); Справка органа внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости Заключение эксперта по результатам судебно-медицинской экспертизы Документ, подтверждающий сведения о зарегистрированном (задекларированном) месте жительства (нахождении) лица непосредственно в районах и в период проведения военных (боевых) действий Выписка из приказа командира воинской части (начальника территориального подразделения) или справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

Вадим Столар: Общественный сектор более гибок и проактивен в вопросах помощи

"В этом контексте общественный сектор является более эффективным средством удовлетворения потребности в физической реабилитации. Ведь способен к большей гибкости и имеет большее пространство для маневра", — считает Вадим Столар.

По словам Вадима Столара, по состоянию на сегодняшний день каждый пятый украинский военнослужащий нуждается в реабилитации. Это большой процент, что вызывает значительную нагрузку на государственные институты.

Общественные организации, фонды выполняют важнейшую функцию в решении этих системных задач. И сейчас речь не идет о крупных организациях с многомиллионными бюджетами. Речь об общем намерении, желании и действии.

Например: Фонд Future for Ukraine присоединился к программе протезирования Operation Renew Prosthetics. При поддержке международной клиники по протезированию MCOP и Министерства здравоохранения Мальты на базе клиники Steward Health Care Malta украинские военные получили достойную помощь.

Цель на 2023 год – обеспечить стальные конечности еще 24 бойцам. И таких кейсов множество.

Украинские волонтеры не менее героичны, чем украинские воины. Объединяясь, защищая и поддерживая друг друга, украинцы способны преодолеть любые преграды.

Помните, что победа и поддержка зависит от каждого. И можно лично приобщиться к программам украинских фондов:

"Горячая линия" по вопросам протезирования конечностей Министерства социальной политики: 050-177-68-39