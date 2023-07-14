Вадим Столар: Реабілітації потребує кожен 5-й боєць

Волонтери вручили сертифікат одному з бійців. Фото: пресслужба Фонду Вадима Столара

Вадим Столар активно підтримує громадські організації, які реалізують програми з протезування військових. Своєю чергою українські ГО виконують державні функції та впроваджують проєкти з психологічної та фізичної реабілітації.

З початком повномасштабної війни в Україні гостро постало питання реабілітації військових. Поранення, психічні травми – це ті проблеми, з якими вже стикнулося багато українських захисників, і, на жаль, поки війна триває – їхня кількість зростатиме.

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Наразі складно говорити про об’єктивні дані щодо кількості запитів на допомогу з такими проблемами. Але це точно тисячі людей, які потребують фізичної реабілітації та/або протезування, й десятки тисяч людей, якщо мова йде про психологічну допомогу. І їхнє повернення до мирного життя має супроводжуватися вирішенням головного питання: як з цим жити?

Вадим Столар: Десятки українських фондів пропонують психологічну допомогу та реабілітацію для військових

Українське законодавство передбачає допомогу, яку мають отримувати ветерани. Зокрема, питання безоплатної психологічної допомоги регулює постанова Кабміну № 1338 від 29 листопада 2022. Чи реалізується все, що регламентує Постанова? Відповідь – ні. За об’єктивними причинами.

Щоб організувати ефективну систему надання такої допомоги, необхідна достатня кількість фахівців, закладів, установ, які насамперед розуміють проблему (ПТСР – посттравматичний стресовий розлад) та мають досвід її вирішення. З такою кількістю постраждалих державні установи просто не мають змоги впоратися самостійно.

Позитивні зрушення в цьому напрямі є. Так, нещодавно Міністерство оборони затвердило Концепцію розвитку реабілітації поранених військових, яка передбачає їхнє лікування у профільних спеціалізованих закладах. Її було розроблено задля розбудови мережі сучасних реабілітаційних центрів та розвитку реабілітаційних структурних підрозділів в лікарнях системи Міноборони. Але ж всім зрозуміло, що в умовах війни від концепції до повноцінного втілення може минути дуже багато часу.

Реабілітація військового. Фото: Фонд Вадима Столара

Тому у системі реабілітації та надання психологічної допомоги наразі важливу роль відіграє громадський сектор. Десятки громадських об’єднань, фондів реалізують програми для допомоги і військовослужбовцям, і цивільним, які постраждали внаслідок війни.

Станом на сьогодні Мінветеранів підписало контракти з понад 48 лікувальними закладами, де можна отримати допомогу. Мало того, безліч громадських організацій створюють власні програми: Veteran Hub, Molfa Hub, EnableMe, FFU тощо. Зокрема Фонд Вадима Столара запустив цільову грантову програму для підтримки ГО, які працюють у цій сфері.

"Ми спрямували 1 млн гривень на підтримку громадських організацій України, які реалізують програми з реабілітації цивільного населення та військових, – прокоментував Вадим Столар. – З командою Фонду вже маємо успіхи в цьому напрямі завдяки реалізованій програмі грантів".

За словами засновника Фонду, старт грантових програм викликав неабияку зацікавленість серед регіональних об’єднань у громадському секторі, які не мають сталого фінансування. За короткий час надійшло понад 100 заявок. Це є свідченням того, що така проблема, як надання ефективної допомоги військовим у психологічній сфері, є абсолютно невирішеною. Є запит на підтримку таких програм та організацій, попри активацію зусиль у цьому напрямі урядових інституцій. На сьогодні грантова програма – у розпалі реалізації.

"За результатами конкурсу, чотири переможці вже отримали гранти та почали закупівлю необхідного обладнання для втілення своїх ідей. До участі у програмі мали змогу долучитися неприбуткові організації, зареєстровані на території України, а її загальний грантовий фонд склав 1 000 000 гривень. Ці гроші розподілено між переможцями – громадськими організаціями, які представили проєкти, спрямовані на реабілітацію українських військових. Це – ГО "УФРА" з Івано-Франківщини, ГО "Простір розвитку громад" з Чернівецької області, ГО "Ротарі клуб Харків "Нью Левел"" та "Агенція економічного розвитку міста Павлоград". Їхні проєкти будуть реалізовані на базі місцевих медичних установ", – підкреслив Вадим Столар.

Лікарі отримали сертифікат. Фото: Фонд Вадима Столара

На 2023 рік уряд заклав до державного бюджету 540 мільйонів гривень для програм, які допомагають людям відновитися психологічно. Але як виявляється – і цього недостатньо. Адже, якщо фізичної реабілітації потребують ті, хто отримав поранення чи зазнав фізичної шкоди, то психологічної допомоги потребують абсолютно всі. Війна вплинула на кожного українця.

Чому програми психологічної допомоги потребують масштабування?

Значна частина ветеранів, які брали участь у військових діях, відчувають ПТСР. В Україні називають цифру у 15%, хоча така статистика є доволі умовною, і точні дані сьогодні надати просто неможливо. Водночас, за словами міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, після війни в Україні налічуватиметься 4-5 млн ветеранів, тобто приблизно 10% населення. Тобто до 750 тис. учасників бойових дій, вірогідно, страждатимуть на посттравматичний синдром і потребуватимуть фахової допомоги.

ПТСР – це серйозне захворювання, яке може призвести до низки проблем:

Проблеми зі здоров'ям: ПТСР часто пов'язане з іншими проблемами зі здоров'ям, включно з депресією, тривогою, безсонням тощо.

Проблеми у відносинах: ПТСР може негативно вплинути на близькі взаємини. У людей з ПТСР можуть виникнути труднощі у спілкуванні з родиною, друзями та колегами.

Проблеми з роботою або навчанням: ПТСР може перешкоджати виконанню звичайних обов'язків, що може призвести до звільнення або нездатності продовжувати свою діяльність.

Суїцидальні думки та спроби: ПТСР значно збільшує ризик суїцидальних думок і спроб.

Подальші проблеми з алкоголем та наркотиками: Багато людей з ПТСР звертаються до алкоголю або наркотиків у спробі впоратися зі своїми симптомами.

Наслідки ПТСР можуть бути довгостроковими і вимагають професійної психотерапії, включно з терапією поведінкового впливу, медикаментозною терапією та інші підходи. Суспільство і держава також мають надавати підтримку ветеранам і іншим потерпілим.

Чоловік на реабілітації. Фото: Фонд Вадима Столара

Вже сьогодні кожен 5-й поранений боєць потребує якісної реабілітації – Вадим Столар

Інший тип реабілітації – безпосередньо фізичне відновлення та протезування.

1 квітня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав ЗУ № 2168-IX Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб, постраждалих внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

Ключова мета цих змін – оптимізація і підвищення ефективності надання допомоги та протезування в розрізі реабілітації.

І хоча заходи з встановлення сучасних протезів українським військовим проходять з підвищеною інтенсивністю, більша частина ветеранів не може їх отримати.

Насамперед нікуди не зникли бюрократичні перепони. До прикладу: ситуація березня 2023 року – у центрі "Галичина" буквально "застрягли" близько 200 військових, які не могли отримати протези. Процес загальмувався через неможливість отримати відповідні довідки зі своїх військових частин та підрозділів. Такі бюрократичні ускладнення і випадки говорять про те, що на системну зміну потрібен час, щоб задовольнити запит

Довідково. Які документи потрібні для безплатного протезування військових від держави?

Рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для учасників бойових дій, постраждалих, яким не встановлено інвалідність); Довідка органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості Висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи Документ, що підтверджує відомості про зареєстроване (задеклароване) місце проживання (перебування) особи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій Витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Вадим Столар: Громадський сектор більш гнучкий та проактивний у питаннях допомоги

"В цьому контексті громадський сектор є більш ефективним засобом задоволення потреби у фізичній реабілітації. Адже здатен до більшої гнучкості та має більший "простір для маневру", – вважає Вадим Столар.

За словами Вадима Столара, станом на сьогодні кожен п’ятий український військовослужбовець потребує реабілітації. Це – великий відсоток, що спричиняє значне навантаження на державні інституції.

Громадські організації, фонди виконують надважливу функцію у вирішенні цих системних завдань. І зараз не йде мова про великі організації з багатомільйонними бюджетами. Мова про загальний намір, бажання та дію.

До прикладу: Фонд Future for Ukraine долучився до програми протезування Operation Renew Prosthetics. За підтримки міжнародної клініки з протезування MCOP та Міністерства охорони здоров’я Мальти, на базі клініки Steward Health Care Malta українські військові отримали гідну допомогу.

Мета на 2023 рік – забезпечити сталеві кінцівки ще 24 бійцям. І таких кейсів безліч.

Українські волонтери не менш героїчні, ніж українські воїни. Об’єднуючись, захищаючи та підтримуючи одне одного українці здатні подолати будь-які перепони.

Пам’ятайте, що перемога та підтримка залежать від кожного. І можна особисто долучитися до програм українських фондів:

"Гаряча лінія" з питань протезування кінцівок Міністерства соціальної політики: 050-177-68-39