Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

Экскурсионный проект "Знакомься: Киев!". Фото: Фонд Вадима Столара

В 2022 году украинский политик и меценат Вадим Столар вместе со своим Благотворительным фондом положили начало инициативе "Знакомься: Киев!".

Этот проект был специально разработан, чтобы предложить бесплатные экскурсии по столице вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ). Его главной целью является ознакомление людей с богатой историей города и положительных впечатлений для тех, кто был изгнан войной из своих домов.

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Вадим Столар поделился мыслями по поводу проекта, на который его вдохновила любовь к Киеву

Выражая свою глубокую любовь к Киеву и искренний интерес к его истории, Вадим Столар отметил: "Еще в 2012 году в партнерстве с Вагифом Алиевым мы обеспечили предоставление отдельного здания для Музея истории города Киева, который восемь лет до этого был без собственного помещения. Проект "Знакомься: Киев!" – это дань уважения и любви к родному городу. Он начался в 2022 году, предлагая экскурсии, специально разработанные для внутренне перемещенных лиц. Те, кто был вынужден покинуть свои дома и сейчас оказался в Киеве, имеют возможность погрузиться в выдающуюся историю нашего города, по-настоящему соединиться с его сущностью и искренне полюбить его".

Экскурсия в рамках проекта "Знакомься: Киев!". Фото. Фонд Вадима Столара

Волонтеры Фонда Вадима Столара добавили подробности о реализации "Знакомься: Киев!"

Волонтеры Фонда Вадима Столара с энтузиазмом восприняли предложение основателя по поводу такого проекта, ведь многие члены команды являются коренными киевлянами, которых объединяет искренняя любовь к городу. Об этом рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда Вадима Столара.

По ее словам, осознавая необходимость соответствующих знаний, опыта и профессионального подхода для успешного выполнения этого дела, Фонд наладил партнерство с экскурсионным бюро "Интересный Киев". Вместе они стремятся познакомить ВПЛ со столицей и ее величественной историей, обеспечивая незабываемые и положительные впечатления.

С момента начала "Знакомься: Киев!" в экскурсиях приняли участие около 200 человек, которые погружались в интересные исторические факты о Киеве и привлекались к выдающимся событиям из прошлого. Чрезвычайный интерес к этим активностям побудил организаторов планировать экскурсии каждую пятницу или каждую субботу, чтобы больше людей могли познакомиться с чудесами Киева.

Экскурсия в рамках проекта "Знакомься: Киев!". Фото. Фонд Вадима Столара

Наталья Приходько поделилась своими впечатлениями: "Недавно мы, как команда, имели невероятную возможность отправиться в прекрасную экскурсию по любимому городу. Такой опыт дает нам возможность глубже погрузиться в проекты, почувствовать их эффективность в помощи людям. Он также укрепляет нашу связь с делом, служа напоминанием о том, почему мы являемся волонтерами и посвящаем себя этой работе ежедневно, подтверждая отстаиваемые ценности. В конце концов, этот опыт дает нам всем возможность продолжать наши усилия для приближения Победы Украины".

Партнеры Фонда Вадима Столара в экскурсионном проекте выразили свое видение его актуальности

Партнерство между Фондом Вадима Столара и экскурсионным бюро "Интересный Киев" оказалось плодотворным. Бюро состоит из сообщества людей, которые действительно любят свой город и стремятся продемонстрировать его настоящую красоту, рассказывая о его незаурядной истории.

Экскурсия в рамках проекта "Знакомься: Киев!". Фото. Фонд Вадима Столара

"Учитывая, что сейчас в центре внимания вынужденные переселенцы, которые оказались без родного дома и должны адаптироваться к новой жизни в Киеве, мы прилагаем усилия, чтобы их знакомство с городом было приятным и наполненным положительными эмоциями. Сотрудничая с Фондом Вадима Столара, мы организовываем туры, которые знакомят переселенцев с разными гранями столицы и ее остроинтересными историями. Наша цель — облегчить процесс адаптации и вызвать искреннюю любовь к Киеву", — подчеркнула директор экскурсионного бюро Юлия Лищук.

Принявшие участие в программе Фонда Вадима Столара делятся собственными впечатлениями

Анна, участница экскурсии, высказала свои мысли об интересной прогулке по Киеву: "На протяжении всей экскурсии я была покорена несравненной красотой города, его богатым разнообразием, теплой и гостеприимной атмосферой. Мне это очень понравилось. Это дало мне не только ценные знания, но и смогла не только ценить знания" морально. Я искренне благодарна организаторам за такой полезный и приятный отдых".

Примеры экскурсий, организованных Фондом Вадима Столара вместе с партнерами

Инициатива Вадима Столара содержит целый ряд увлекательных экскурсий разной тематики и направления. Вот несколько последних примеров:

19 мая состоялась экскурсия "Киев. Котики. Любовь" для семей переселенцев с детьми. Это уникальное событие имело двойной опыт, с отдельными мероприятиями, предназначенными как для взрослых, так и для молодого поколения. Пока дети наслаждались развлекательно-познавательным квестом в сопровождении аниматора, взрослые не спеша гуляли по Пейзажной аллее, где их порадовали интересными рассказами о любви киевлян к пушистикам.

12 мая состоялся тур "Мистика Киева", проведший участников в самые загадочные локации столицы. Они погружались в остроинтересные истории и раскапывали мистическую ауру, пронизывающую город.

29 апреля событие "Киев как на ладони" прошло как пешеходная экскурсия, открывшая волшебные виды, раскрыла исторические тайны и сплела городские легенды, пронизанные элементами колдовства и мистики. Участники гуляли по Европейской площади, любовались панорамой города со "стеклянного" моста и с интересом слушали интересные рассказы опытного гида.

Кроме того, 22 апреля юных участников объединил детский квест "Старый город в ребусах и загадках". Они пришли, чтобы разгадывать головоломки, выполнять задачи, удивляться величественными стенописями, украшающими здания. Кульминацией экскурсии стал сюрприз в самом сердце исторического Киева.

Если вы переселенец, проживающий в Киеве, и хотите принять участие в экскурсиях, организуемых в рамках инициативы "Знакомься: Киев!" – просто оставайтесь на связи с Фондом Вадима Столара через социальные медиаплатформы, чтобы получать обновления и анонсы:

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