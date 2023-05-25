Вадим Столар: Вимушені переселенці пізнають столицю завдяки нашому проєкту "Знайомся: Київ!"

Екскурсійний проєкт "Знайомся: Київ!". Фото: Фонд Вадима Столара

У 2022 році український політик і меценат Вадим Столар разом зі своїм Благодійним фондом започаткували ініціативу "Знайомся: Київ!".

Цей проєкт був спеціально розроблений, щоб запропонувати безплатні екскурсії столицею вимушено переміщеним особам (ВПО). Його головною метою є ознайомлення людей з багатою історією міста та надання позитивних вражень для тих, хто був вигнаний війною зі своїх домівок.

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Вадим Столар поділився думками щодо проєкту, на який його надихнула любов до Києва

Висловлюючи свою глибоку любов до Києва та щирий інтерес до його історії, Вадим Столар зазначив: "Ще у 2012 році у партнерстві з Вагіфом Алієвим ми забезпечили надання окремої будівлі для Музею історії міста Києва, який протягом восьми років до того був без власного приміщення. Проєкт "Знайомся: Київ!" — це також данина поваги та любові до рідного міста. Він розпочався у 2022 році, пропонуючи екскурсії, спеціально розроблені для внутрішньо переміщених осіб. Ті, хто був змушений залишити свої домівки і зараз опинився в Києві, мають можливість зануритися у визначну історію нашого міста, по-справжньому з’єднатися з його сутністю та щиро полюбити його".

Екскурсія у рамках проєкту "Знайомся: Київ!". Фото. Фонд Вадима Столара

Волонтери Фонду Вадима Столара додали подробиці про реалізацію “Знайомся: Київ!”

Волонтери Фонду Вадима Столара з ентузіазмом сприйняли пропозицію засновника щодо такого проєкту, адже багато членів команди є корінними киянами, яких об’єднує щира любов до міста. Про це розповіла Наталія Приходько, волонтерка Фонду Вадима Столара.

За її словами, усвідомлюючи необхідність відповідних знань, досвіду та професійного підходу для успішного виконання цієї справи, Фонд налагодив партнерство з екскурсійним бюро "Цікавий Київ". Разом вони прагнуть познайомити ВПО зі столицею та її величною історією, забезпечуючи незабутні та позитивні враження.

З моменту започаткування "Знайомся: Київ!" в екскурсіях взяли участь майже 200 людей, які занурювалися в цікаві історичні факти про Київ та залучалися до визначних подій з минулого. Надзвичайний інтерес до цих активностей спонукав організаторів планувати екскурсії щоп’ятниці чи щосуботи, щоб більше людей мали змогу познайомитися з дивовижами Києва.

Екскурсія у рамках проєкту "Знайомся: Київ!". Фото. Фонд Вадима Столара

Наталія Приходько поділилася своїми враженнями: "Нещодавно ми, як команда, мали неймовірну нагоду вирушити у чудову екскурсію нашим улюбленим містом. Такий досвід дає нам змогу глибше зануритися у проєкти, відчути їхню ефективність в допомозі людям. Він також зміцнює наш зв’язок зі справою, слугуючи нагадуванням про те, чому ми є волонтерами та присвячуємо себе цій роботі щодня, підтверджуючи цінності, які ми відстоюємо. Зрештою, цей досвід дає нам усім змогу продовжувати наші зусилля для наближення Перемоги України".

Партнери Фонду Вадима Столара в екскурсійному проєкті висловили своє бачення його актуальності

Партнерство між Фондом Вадима Столара та екскурсійним бюро "Цікавий Київ" виявилося плідним. Бюро складається зі спільноти людей, які дійсно люблять своє місто та прагнуть продемонструвати його справжню красу, розповідаючи про його непересічну історію.

Екскурсія у рамках проєкту "Знайомся: Київ!". Фото. Фонд Вадима Столара

"З огляду на те, що зараз у центрі уваги є вимушені переселенці, які опинилися без рідного дому та мусять адаптуватися до нового життя в Києві, ми докладаємо зусиль, щоб їхнє знайомство з містом було приємним і наповненим позитивними емоціями. Співпрацюючи з Фондом Вадима Столара, ми організовуємо тури, які знайомлять переселенців з різними гранями столиці та її гостроцікавими історіями. Наша мета – полегшити процес адаптації та викликати щиру любов до Києва", – підкреслила директорка екскурсійного бюро Юлія Ліщук.

Ті, хто взяв участь у програмі Фонду Вадима Столара, діляться власними враженнями

Ганна, учасниця екскурсії, висловила свої думки про цікаву прогулянку Києвом: "Протягом усієї екскурсії я була підкорена незрівнянною красою міста, його багатим розмаїттям, теплою та гостинною атмосферою. Мені це дуже сподобалося. Це дало мені не лише цінні знання, а й змогу відпочити морально. Я щиро вдячна організаторам за такий корисний та приємний відпочинок".

Приклади екскурсій, організованих Фондом Вадима Столара разом з партнерами

Ініціатива Вадима Столара містить цілу низку захоплювальних екскурсій різної тематики та спрямування. Ось кілька останніх прикладів:

19 травня відбулася екскурсія "Київ. Котики. Любов" для сімей переселенців з дітьми. Ця унікальна подія мала подвійний досвід, з окремими заходами, призначеними як для дорослих, так і для молодого покоління. Поки діти насолоджувалися розважально-пізнавальним квестом у супроводі аніматора, дорослі неспішно гуляли Пейзажною алеєю, де їх потішили цікавими розповідями про любов киян до пухнастиків.

12 травня відбувся тур "Містика Києва", який провів учасників у найзагадковіші локації столиці. Вони занурювалися у гостроцікаві історії та розкопували містичну ауру, яка пронизує місто.

29 квітня подія "Київ як на долоні" пройшла як пішохідна екскурсія, що відкрила чарівні краєвиди, розкрила історичні таємниці та сплела міські легенди, пронизані елементами чаклунства та містики. Учасники гуляли Європейською площею, милувались панорамою міста зі "скляного" мосту та з цікавістю слухали цікаві розповіді досвідченого гіда.

Крім того, 22 квітня юних учасників об’єднав дитячий квест "Старе місто в ребусах і загадках". Вони вирушили у пригоду, щоб розгадувати головоломки, виконувати завдання, дивуватися величними стінописами, що прикрашають будівлі. Кульмінацією екскурсії став сюрприз у самому серці історичного Києва.

Якщо ви переселенець, який проживає в Києві, і бажаєте взяти участь в екскурсіях, які організовуються в межах ініціативи "Знайомся: Київ!" – просто залишайтеся на зв’язку з Фондом Вадима Столара через соціальні медіаплатформи, щоб отримувати оновлення та анонси:

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