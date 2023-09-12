Вадим Столар: Защитники получили очередной транш FPV-дронов с уникальными свойствами

ВСУ получают дроны. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

Подразделение Сил специальных операций ВСУ получило 59 FPV-дронов-камикадзе с уникальными свойствами от благотворителя и политика Вадима Столара и его команды.

Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE.

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Закупка и передача БпЛА стали одним из основных направлений, на которых мы концентрируем усилия — Вадим Столар

"Мы понимаем характер нынешней войны, когда в противостоянии российской агрессии значительную роль играет высокотехнологичное оборудование, в частности беспилотные системы. Сейчас они работают в воздухе и на море, корректируя огонь артиллерии и непосредственно уничтожая противника и его технику, — отметил Вадим Столар. Закупка и передача защитникам БпЛА стали одним из основных направлений, на которых мы концентрируем усилия. На этот раз очередной транш из FPV-дронов мы передали Силам специальных операций.

По словам мецената, эти средства с уникальными свойствами готовы к выполнению важных задач по поражению живой силы и технике противника.

В общем, команда мецената уже направила военным:

43 120 единиц военной амуниции, инструментов и одежды;

567 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как беспилотные летательные аппараты, системы борьбы с дронами, тепловизоры, видеокамеры и т.п.;

51 единица специализированных внедорожных авто, бронетехники, моторных лодок и виброкотков.

Дроны для ВСУ. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

Команда Вадима Столара отметила преимущества предоставленных БПЛА

Волонтеры Фонда Вадима Столара, помогающие реализовывать благотворительные проекты, рассказали, чем переданные дроны-камикадзе превосходят более простые варианты.

"В отличие от более распространенных и доступных моделей, эти коптеры имеют укрепленную конструкцию и более мощную тягу, поэтому способны транспортировать большие нагрузки разного типа назначения — до 3 кг. Это значительно расширяет возможности использования таких БпЛА при планировании специальных операций, а впоследствии уже непосредственно на поле боя. Кроме того, переданные командой Вадима Столара FPV-дроны оснащены специальным наземным оборудованием связи, чтобы обезопасить пилотов, увеличить дальность полетов и управления, а также виртуальной гарнитурой для повышения эффективности работы", — отметила волонтер Наталья Приходько.

Она добавила, что "охота" на эту редкую и мощную технику велась несколько месяцев.

"59 таких аппаратов, которые мы передали — это потенциально 59 уничтоженных бронемашин, РСЗО, грузовиков или складов с боеприпасами, а также — огневых точек или скоплений личного состава врага. Уверена, что наши бойцы на 100% реализуют этот потенциал — и этим облегчатся" и ускорят изгнание оккупантов из нашей земли!" — заявила Наталья Приходько.

Дроны для ВСУ. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

Военные отметили, что переданные Вадимом Столаром беспилотники могут уничтожить практически любую цель.

"Благодарим БФ Вадима Столара и лично его учредителя от имени подразделения Сил специальных операций за предоставленные в наш адрес FPV-дроны, которые будут уничтожать врага. Такой БПЛА может уничтожить единицу бронетехники, живую силу врага, состав боекомплекта, фактически любую цель. В то же время он готов к боевому применению буквально в течение часа с момента распаковки. К сожалению, такой техники на передовой очень не хватает", — рассказал военнослужащий Сергей.

Дроны для ВСУ. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

Дроны для ВСУ. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

Со своей стороны в команде Вадима Столара заверили, что с проблемой дефицита дронов-камикадзе осведомлены, и в дальнейшем будут стремиться максимально удовлетворять запросы военных, общими усилиями приближая Победу.