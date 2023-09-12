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Вадим Столар: Захисники отримали черговий транш FPV-дронів з унікальними властивостями

12 вересня 2023 17:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вадим Столар: Захисники отримали черговий транш FPV-дронів з унікальними властивостями
ЗСУ отримуют дрони. Фото: Благодійний фонд Вадима Столара
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ отримав 59 FPV-дронів-камікадзе з унікальними властивостями від благодійника і політика Вадима Столара та його команди.

Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE. 

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Закупівля та передання БпЛА стали одним з основних напрямів, на яких ми концентруємо зусилля, — Вадим Столар

"Ми розуміємо характер нинішньої війни, коли у протистоянні російській агресії значну роль відіграє високотехнологічне обладнання, зокрема безпілотні системи. Зараз вони працюють у повітрі та на морі, корегуючи вогонь артилерії та безпосередньо нищачи супротивника та його техніку,  зазначив Вадим Столар.  Тож закупівля та передання захисникам БПЛА стали одним з основних напрямів, на яких ми концентруємо зусилля. Цього разу черговий транш із FPV-дронів ми передали Силам спеціальних операцій".

За словами мецената, ці засоби з унікальними властивостями готові до виконання важливих завдань з ураження живої сили та техніки супротивника.

Загалом команда мецената вже спрямувала військовим:

  • 43 120 одиниць військової амуніції, інструментів та одягу; 
  • 567 одиниць високотехнологічного обладнання, такого як безпілотні літальні апарати, системи боротьби з дронами, тепловізори, відеокамери тощо;
  • 51 одиницю спеціалізованих позашляхових авто, бронетехніки, моторних човнів та віброкотків.
ВСУ получили дроны-камикадзе
Дрони для ЗСУ. Фото: Благодійний фонд Вадима Столара
 

Команда Вадима Столара відзначила переваги наданих БПЛА

Волонтери Фонду Вадима Столара, які допомагають реалізовувати благодійні проєкти, розповіли, чим передані дрони-камікадзе перевершують простіші варіанти.

"На відміну від більш розповсюджених та доступних моделей, ці коптери мають зміцнену конструкцію та потужнішу тягу, а тому здатні транспортувати більші навантаження різного типу призначення  до 3 кг. Це значно розширює можливості використання таких БПЛА під час планування спеціальних операцій, а згодом вже безпосередньо на полі бою. Окрім того, передані командою Вадима Столара FPV-дрони оснащені спеціальним наземним обладнанням звʼязку, щоб убезпечити пілотів, збільшити дальність польотів та керування, а також віртуальною гарнітурою для підвищення ефективності роботи", — зазначила волонтерка Наталія Приходько.

Вона додала, що “полювання” на цю рідкісну та потужну техніку велося декілька місяців.

"59 таких апаратів, які ми передали,  це потенційно 59 знищених бронемашин, РСЗВ, вантажівок чи складів з боєприпасами, а також вогневих точок чи скупчень особового складу ворога. Впевнена, що наші бійці на 100% реалізують цей потенціал — і цим полегшать та прискорять вигнання окупантів з нашої землі!" – заявила Наталія Приходько.

ВСУ получили дроны-камикадзе
Дрони для ЗСУ. Фото: Благодійний фонд Вадима Столара

Військові наголосили, що передані Вадимом Столаром безпілотники можуть знищити фактично будь-яку ціль

"Дякуємо БФ Вадима Столара та особисто його засновнику від імені підрозділу Сил спеціальних операцій за надані на нашу адресу FPV-дрони, які будуть знищувати ворога. Такий БПЛА може знищити одиницю бронетехніки, живу силу ворога, склад боєкомплекту, фактично будь-яку ціль. Водночас він готовий до бойового застосування буквально протягом години з моменту розпакування. На жаль, такої техніки на передовій дуже не вистачає", — розповів військовослужбовець Сергій.

ВСУ получили дроны-камикадзе
Дрони для ЗСУ. Фото: Благодійний фонд Вадима Столара
ВСУ получили дроны-камикадзе
Дрони для ЗСУ. Фото: Благодійний фонд Вадима Столара

Зі свого боку в команді Вадима Столара запевнили, що з проблемою дефіциту дронів-камікадзе обізнані, і надалі будуть прагнути максимально задовольняти запити військових, спільними зусиллями наближаючи Перемогу.

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