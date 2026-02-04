Празднование Масленицы на ВДНХ - какие планы

Празднование Масленицы. Фото: пресс-служба мероприятия

В этом году киевляне почувствовали настоящую зиму — долгую и холодную, поэтому прощаться с ней будет особенно приятно. Уже 21-22 февраля на территории ВДНХ завершит работу проект "Зимняя страна", а на его месте начнется громкое празднование Масленицы.

Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Реклама

Читайте также:

Празднование Масленицы на ВДНХ

Нынешний праздник посвящен популяризации украинских народных традиций. Организаторы стремятся не только создать веселую атмосферу для гостей, но и познакомить их с древними обрядами и обычаями, которые веками формировали культурную идентичность украинского народа.

Празднование Масленицы. Фото: пресс-служба мероприятия

Программа Масленицы обещает быть насыщенной: воспроизведение традиционных обрядов, таких как вязание колодки, пение веснянок и гаивок, символические проводы зимы и призывание весны. Гостей ожидают выступления фольклорных групп и ансамблей, танцевальные мастер-классы и многочисленные вкусные угощения — от налистников до вареников с начинками на любой вкус.

Масленица на ВДНГ. Фото: пресс-служба мероприятия

Особый колорит празднику придаст древний обычай колодкования: холостым мужчинам по традиции в шутку будут вешать колодку, напоминая о семейных ценностях. Обрядовую часть программы для молодежи проведет украинская певица и бандуристка Богдана Онопчук, участница группы народной песни "Божедары".

Отдельно посетителей ждет лекторий от проекта "Истоки" в book.ua space. Здесь фольклористка Дарья Анцибор расскажет, что такое Масленица, а исследовательница гастрономической культуры Украины Елена Брайченко поделится секретами традиционных блюд и обычаев этого периода.

Празднование Масленицы. Фото: пресс-служба мероприятия

Территорию ВДНХ превратят в настоящее этнопространство: яркие ленты, соломенные декорации и тематические фотозоны с украинской символикой позволят каждому окунуться в аутентичную атмосферу народного гуляния. Кульминацией станет зрелищный обряд сожжения чучела зимы — символическое прощание с холодами и встреча весны.

Масленица на ВДНХ 21-22 февраля обещает быть громкой, веселой и по-настоящему украинской. Все желающие могут присоединиться к празднованию — вход свободный.

Напомним, что в 2026 году Китайский Новый год приходится на 17 февраля. Мы сообщали, как можно поздравить близких с этим праздником.

А также мы писали, кто празднует именины в феврале.