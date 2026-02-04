Відео
Весна вже близько — як кияни святкуватимуть Масницю на ВДНГ

Весна вже близько — як кияни святкуватимуть Масницю на ВДНГ

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 21:06
Святкування Масниці на ВДНГ - які плани
Святкування Масниці. Фото: пресслужба заходу

Цього року кияни відчули справжню зиму — довгу та холодну, тож прощатися з нею буде особливо приємно. Уже 21–22 лютого на території ВДНГ завершить роботу проєкт "Зимова країна", а на його місці розпочнеться гучне святкування Масниці.

Про це повідомляє пресслужба заходу.

Читайте також:

Святкування Масниці на ВДНГ

Цьогорічне свято присвячене популяризації українських народних традицій. Організатори прагнуть не лише створити веселу атмосферу для гостей, а й познайомити їх із давніми обрядами та звичаями, що століттями формували культурну ідентичність українського народу.

Весна вже близько — як кияни святкуватимуть Масницю на ВДНГ - фото 1
Святкування Масниці. Фото: пресслужба заходу

Програма Масниці обіцяє бути насиченою: відтворення традиційних обрядів, таких як в’язання колодки, спів веснянок і гаївок, символічні проводи зими та закликання весни. Гостей очікують виступи фольклорних гуртів і ансамблів, танцювальні майстеркласи та численні смачні частування — від налисників до вареників із начинками на будь-який смак.

Весна вже близько — як кияни святкуватимуть Масницю на ВДНГ - фото 2
Масниця на ВДНГ. Фото: пресслужба заходу

Особливого колориту святу додасть давній звичай колодкування: неодруженим чоловікам за традицією жартома вішатимуть колодку, нагадуючи про родинні цінності. Обрядову частину програми для молоді проведе українська співачка та бандуристка Богдана Онопчук, учасниця гурту народної пісні "Божедари".

Окремо на відвідувачів чекає лекторій від проєкту "Витоки" у book.ua space. Тут фольклористка Дар’я Анцибор розповість, що таке Масниця, а дослідниця гастрономічної культури України Олена Брайченко поділиться секретами традиційних страв та звичаїв цього періоду.

Весна вже близько — як кияни святкуватимуть Масницю на ВДНГ - фото 2
Святкування Масниці. Фото: пресслужба заходу

Територію ВДНГ перетворять на справжній етнопростір: яскраві стрічки, солом’яні декорації та тематичні фотозони з українською символікою дозволять кожному зануритися в автентичну атмосферу народного гуляння. Кульмінацією стане видовищний обряд спалення опудала зими — символічне прощання з холодами та зустріч весни.

Масниця на ВДНГ 21–22 лютого обіцяє бути гучною, веселою та по-справжньому українською. Усі охочі можуть долучитися до святкування – вхід вільний.

Нагадаємо, що у 2026 році Китайський Новий рік припадає на 17 лютого. Ми повідомляли, як можна привітати близьких із цим святом.

А також ми писали, хто святкує іменини у лютому.

Київ весна лютий свято святкування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
