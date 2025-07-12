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Главная Актуально Ветераны проходят реабилитацию от MCOP и FFU на sup-досках

Ветераны проходят реабилитацию от MCOP и FFU на sup-досках

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Дата публикации 12 июля 2025 16:20
Ветераны покорили Днепр на sup-досках - видео
Катание на sup-досках. Фото: Новини.LIVE

Ветераны покорили днепровские волны на сапбордах. Спортивное реабилитационное мероприятие организовал международный центр Medical Center Orthotics & Prosthetics Украина в сотрудничестве с благотворительным фондом Future for Ukraine.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на катании.

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Группы поддержки для защитников проводит международный центр Medical Center Orthotics & Prosthetics Украина. Общение сочетают со спортивными активностями. Такие занятия проходят ежемесячно — это неотъемлемая составляющая комплексной реабилитации после ампутации.

"Такая физическая активность, кроме реабилитации полезна тем, что овладевая новым навыком, ты также контролируешь свое тело в новом пространстве. Не просто условно проходишь реабилитацию, учишься ходить на протезе, а так же используешь верхнюю часть тела, привлекаешь различные мышцы. Это сочетание физической активности и природы дает такой классный эффект и большинство ребят очень довольны", — рассказала физическая терапевт Вероника Кравченко.

Вероніка Кравченко
Физический терапевт Вероника Кравченко. Фото: Новини.LIVE

В мероприятии приняли участие бойцы 3 ОШБр и другие военные, которые прошли бесплатную программу протезирования, адаптации и оптимизации походки от БФ Future for Ukraine.

"Защитники, которые прошли протезирование и реабилитацию по программе нашего фонда, делают свои первые шаги на протезе уже на второй-третий день после примерок. Но, чтобы действительно принять новую реальность и чувствовать себя уверенно на протезе, нужен год или даже больше. Именно поддержка и надлежащая реабилитация здесь играют ключевую роль", — отмечает президент БФ FFU в США Елена Николаенко.

Ветераны с большим удовольствием гребли по киевской реке. Для них занятие превратилось в комфортный отдых.

"Очень понравилось. Комьюнити такое классное собралось у нас, ребята, девушки, все хорошие. Поплавали, посмеялись, было так хорошо!" — поделился впечатлениями боец 3ОШБр Артем Якименко.

Ветерани на реабілітації, 3ОШБр
Реабилитация на сапах Фото: Новини.LIVE

Также покорил водную стихию и военный Макгрегор. Он отметил, что после ампутации спорт обязательно должен быть в жизни каждого ветерана.

"Сапы мне нравятся. Я первый раз и решил удержать баланс, постоять на одной ноге, но это мне закончилось тем, что я ушел под воду. Но две секунды я простоял, но так мне все нравится", — добавил защитник.

Макгрегор, реабілітація
Макгрегор на сапборде. фото: Новини.LIVE

Уже 32 украинских военных получили качественное протезирование и реабилитацию в центре MCOP в Сильвер-Спринг, США, на общую сумму более 2,2 млн долларов. Еще 15 ветеранов прошли бесплатно программу адаптации и оптимизации походки в MCOP Украина, который сейчас работает в тестовом режиме в Киеве и готовится к официальному открытию.

Напомним, как проходили первые Всеукраинские соревнования по волейболу сидя среди ветеранов. Также в начале лета состоялся благотворительный забег Go to the Future.

ветераны війна реабилитация протезирование ампутация
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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