Ветерани підкорили Дніпро на sup-дошках — відео

Ветерани проходять реабілітацію від MCOP і FFU на sup-дошках
Ветерани підкорили дніпровські хвилі на сапбордах. Спортивний реабілітаційний захід організував міжнародний центр Medical Center Orthotics & Prosthetics Україна у співпраці з благодійним фондом Future for Ukraine.
Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на катанні.
Ветерани проходять реабілітацію та протезування від МСОP та FFU
Групи підтримки для захисників проводить міжнародний центр Medical Center Orthotics & Prosthetics Україна. Спілкування поєднують зі спортивними активностями. Такі заняття відбуваються щомісяця — це невід’ємна складова комплексної реабілітації після ампутації.
"Така фізична активність, окрім реабілітації корисна тим, що опановуючи нову навичку, ти також контролюєш своє тіло у новому просторі. Не просто умовно проходиш реабілітацію, навчаєшся ходити на протезі, а так само використовуєш верхню частину тіла, залучаєш різні м’язи. Це поєднання фізичної активності та природи дає такий класний ефект і більшість хлопців дуже задоволені", — розповіла фізична терапевтка Вероніка Кравченко.
У заході взяли участь бійці 3 ОШБр та інші військові, які пройшли безоплатну програму протезування, адаптації та оптимізації ходи від БФ Future for Ukraine.
"Захисники, які пройшли протезування та реабілітацію за програмою нашого фонду, роблять свої перші кроки на протезі вже на другий-третій день після примірок. Але, щоб дійсно прийняти нову реальність і почуватися впевнено на протезі, потрібен рік або й більше. Саме підтримка та належна реабілітація тут відіграють ключову роль", — зазначає президентка БФ FFU у США Олена Ніколаєнко.
Ветерани з великим задоволенням веслували по київській річці. Для них заняття перетворилось у комфортний відпочинок.
"Дуже сподобалось. Комьюніті таке класне зібралось у нас, хлопці, дівчата, всі хороші. Поплавали, посміялись, було так добре!", — поділився враженнями боєць 3ОШБр Артем Якименко.
Також підкорив водну стихію і військовий Макгрегор. Він зазначив, що після ампутації спорт обов'язково має бути в житті кожного ветерана.
"Сапи мені подобаються. Я перший раз і вирішив втримати баланс постояти на одній нозі, але це мені закінчилось тим, що я пішов під воду. Але дві секунди я простояв, але так мені все подобається", — додав захисник.
Уже 32 українських військових отримали якісне протезування та реабілітацію у центрі MCOP в Сільвер-Спринг, США, на загальну суму понад 2,2 млн доларів. Ще 15 ветеранів пройшли безоплатно програму адаптації та оптимізації ходи у MCOP Україна, який зараз працює у тестовому режимі в Києві та готується до офіційного відкриття.
Нагадаємо, як відбувались перші Всеукраїнські змагання з волейболу сидячи серед ветеранів. Також на початку літа відбувся благодійний забіг Go to the Future.
Читайте Новини.LIVE!