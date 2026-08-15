"Ветеранский корпус" и Future for Ukraine запускают программу психологической поддержки семей

Генеральный директор, основательница Future for Ukraine (FFU) и представители общественной организации "Всеукраинское объединение "Ветеранский корпус“". Фото: FFU

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Благотворительный фонд Future for Ukraine (FFU) и общественная организация "Всеукраинское объединение "Ветеранский корпус"" подписали меморандум о сотрудничестве. Первой совместной инициативой станет программа комплексной психологической поддержки ветеранов и их семей.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Психологическая поддержка ветеранов и их семей

Пятый год полномасштабной войны создает многочисленные вызовы для миллионов украинцев. Особенно сложный путь проходят ветераны, ветеранки и их семьи.

Забота о психическом здоровье семей — важная часть комплексного восстановления и реинтеграции ветеранов в общество. Чтобы справиться с последствиями пережитого, восстановить отношения в семье и продолжать строить своё будущее, в профессиональной психологической поддержке нуждаются как ветеран, так и его близкие. Именно поэтому благотворительный фонд Future for Ukraine запустил новую программу

"Психическое здоровье пострадавших от войны" (Mental Health).

Future for Ukraine и "Ветеранский корпус" запускают совместную программу

Программа комплексной психологической поддержки ветеранов и их семей станет первой совместной инициативой благотворительного фонда Future for Ukraine и ОО "Всеукраинское объединение "Ветеранский корпус"".

"Мы понимаем, что возвращение ветерана к гражданской жизни касается не только его лично. Этот сложный путь проходит вся семья. Именно поэтому помощь должна быть комплексной: психологическое восстановление, адаптация, поддержка близких и создание безопасной среды для возвращения к полноценной жизни", – отметила генеральный директор и основательница Future for Ukraine (FFU) Анна Ковалева.

По ее словам, для фонда важно создавать системные программы, дающие долгосрочный результат. Ведь забота о ветеранах и их семьях – это ответственность общества перед людьми, которые защищали Украину.

Председатель ОО "Всеукраинское объединение "Ветеранарский корпус"" Ян Клишаев подчеркнул важность поддержки психического здоровья семей ветеранов:

"Последствия войны переживают не только ветераны, но и их близкие. Поэтому путь восстановления и адаптации к гражданской жизни важно проходить вместе с семьей. В рамках сотрудничества мы будем формировать культуру заботы о психическом здоровье и поощрять своевременное обращение за профессиональной психологической помощью. Ведь такая поддержка важна для эмоционального состояния всей семьи".

Как будет работать программа Mental Health

Руководительница программы Mental Health ("Психическое здоровье пострадавших от войны"), клинический психолог и травматерапевт Анна Грубая объяснила, что возвращение ветерана с фронта к гражданской жизни требует перестройки взаимоотношений во всей семье и адаптации каждого ее члена. Именно поэтому цель программы — комплексная поддержка и восстановление не только ветерана, но и всей семьи.

"После боевого опыта, ранения или возвращения к гражданской жизни привычные роли и отношения в семье могут меняться. Каждому — ветерану, жене или мужу, детям, родителям — нужно время и поддержка, чтобы адаптироваться к этим изменениям. Поэтому программа предусматривает комплексную работу с семьей: она поможет ее членам лучше понимать потребности друг друга, восстанавливать взаимодействие и вместе определять новые общие цели", – прокомментировала Анна Грубая.

Программа психологической поддержки семей ветеранов будет состоять из двух этапов. Первым станет выездная встреча "Любисток", в ходе которой участники познакомятся со специалистами, узнают больше о формате работы и создадут безопасное пространство для дальнейшего взаимодействия. Второй этап предусматривает три месяца индивидуальной и групповой работы с психологом.

Каких результатов должна помочь достичь программа

Программа должна помочь участникам снизить уровень психологического дистресса, улучшить общение и взаимоподдержку в семье, укрепить психологическую устойчивость и сформировать индивидуальный план дальнейшего восстановления.

"Возвращение к гражданской жизни — это путь, который семья проходит вместе. Психологическая поддержка помогает укреплять отношения и лучше понимать потребности друг друга. Речь идет не только о преодолении последствий войны, но и о сохранении семьи, которая является важной опорой для ветерана. Поддержка психического здоровья ветеранов и их близких — это вклад в устойчивость украинских семей, успешную реинтеграцию ветеранов в гражданскую жизнь и будущее страны", — отметила руководитель проекта "Центр поддержки семей "Родины"" ОО "Всеукраинское объединение "Ветеранский корпус"" Иванна Бабий.

Меморандум предусматривает не только реализацию пилотной программы, но и дальнейшие совместные мероприятия, направленные на психологическое восстановление, социальную адаптацию ветеранов и их семей, интеграцию в активную общественную жизнь, укрепление семейных отношений и улучшение качества жизни семей.

Основательница благотворительного фонда Future for Ukraine (FFU) и представители общественной организации "Всеукраинское объединение "Ветеранский корпус"". Фото: FFU

Глава ГО "Всеукраинское объединение "Ветеранский корпус"" Ян Клишаев. Фото: FFU

Новини.LIVE сообщали, что благотворительный фонд Future for Ukraine занял второе место в номинации "Благотворительная акция года" за ежегодный забег Go to the Future. Мероприятие, которое фонд уже в третий раз организует в поддержку ветеранов с утраченными конечностями, стало для проекта высшим признанием и подтверждением его вклада в создание безбарьерной среды в Украине.