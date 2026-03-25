Ветераны в медиа: журналистов приглашают на вебинар с психологом

Ветераны в медиа: журналистов приглашают на вебинар с психологом

Дата публикации 25 марта 2026 14:54
Вебинар для журналистов. Фото: пресс-служба

Как говорить с ветеранами и ветеранками об их опыте, чтобы не нанести вред? Ответ на этот вопрос журналисты смогут получить во время вебинара, который проведет главный психолог Горячей линии кризисной и юридической поддержки Украинского ветеранского фонда Минветеранов, ветеран Александр Чаморсов.

Истории ветеранов и ветеранок являются важной частью общественного диалога о войне, ее последствиях и вызовах возвращения к гражданской жизни. В то же время то, как именно медиа говорят с защитниками и защитницами, имеет не меньшее значение, чем само освещение их опыта. Некорректные вопросы или формулировки могут повторно травмировать человека, а непонимание — исказить его историю.

Чтобы помочь журналистам освещать истории ветеранов и ветеранок с достоинством и уважением в рамках работы Горячей линии кризисной и юридической поддержки Украинского ветеранского фонда Минветеранов приглашаем на вебинар, посвященный этической коммуникации журналистов с защитниками и защитницами после службы. Информационный партнер события — украинский независимый медиахолдинг Live Media HUB, частью которого является медиа Новини.LIVE.

Мероприятие состоится 31 марта в 16:20 в онлайн-формате.

Спикером вебинара будет главный психолог Горячей линии кризисной и юридической поддержки Украинского ветеранского фонда Александр Чаморсов. Александр — также ветеран, который имеет собственный опыт войны. К нему регулярно обращаются журналисты — как за экспертными комментариями, так и за личными свидетельствами, поэтому во время вебинара он поделится практическими советами, учитывая, в частности, и собственный опыт.

Участники встречи узнают:

  • как строить разговор с ветеранами без риска ретравматизации;
  • каких вопросов следует избегать;
  • как корректно работать с чувствительными темами в медиа;
  • как формировать доверие в общении.

Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ссылка на трансляцию вебинара пришлют зарегистрированным участникам за день до события.

Мероприятие будет полезным не только представителям медиа, но и всем, кто в своей работе или повседневной жизни стремится выстраивать корректную и экологическую коммуникацию с ветеранами и ветеранками после их возвращения со службы.

Вебинар инициировал украинский независимый медиахолдинг Live Media HUB, который объединяет медиа Новини.LIVE, ТыКиев и Ukraine Breaking News. Основа редакционной политики холдинга — соблюдение журналистских стандартов и этическое и корректное освещение информации о войне и ветеранах.

Онлайн-семинар с Украинским ветеранским фондом Минветеранов станет стартом к трехнедельному тематическому циклу посвященного теме "Этика в медиа: как говорить с теми, кто прошел войну". К обучению присоединятся сотрудники Новости.LIVE, ТиКиїв и Ukraine Breaking News. Программа также включает темы медиастандартов и журналистской этики вместе с экспертами. Об особенностях общения с теми, кто прошел плен, и семьями пропавших без вести расскажет психолог проекта GIDNA — Анна Грубая.

Если вы хотите больше узнать об особенностях освещения историй ветеранов и ветеранок — приглашаем также ознакомиться с методическими рекомендациями "Как писать о ветеранах", разработанными Украинским ветеранским фондом Минветеранов.

Горячая линия кризисной и юридической поддержки Украинский ветеранский фонд Минветеранов реализуется при поддержке NATO in Ukraine в рамках Комплексного пакета помощи НАТО Украине.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
