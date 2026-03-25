Ветерани в медіа: журналістів запрошують на вебінар із психологом

Вебінар для журналістів. Фото: пресслужба

Як говорити з ветеранами і ветеранками про їхній досвід, щоб не завдати шкоди? Відповідь на це запитання журналісти зможуть отримати під час вебінару, який проведе головний психолог Гарячої лінії кризової та юридичної підтримки Українського ветеранського фонду Мінветеранів, ветеран Олександр Чаморсов.

Історії ветеранів і ветеранок є важливою частиною суспільного діалогу про війну, її наслідки та виклики повернення до цивільного життя. Водночас те, як саме медіа говорять із захисниками і захисницями, має не менше значення, ніж саме висвітлення їхнього досвіду. Некоректні запитання чи формулювання можуть повторно травмувати людину, а нерозуміння — спотворити її історію.

Щоб допомогти журналістам висвітлювати історії ветеранів і ветеранок з гідністю та повагою у рамках роботи Гарячої лінії кризової та юридичної підтримки Українського ветеранського фонду Мінветеранів запрошуємо на вебінар, присвячений етичній комунікації журналістів із захисниками і захисницями після служби. Інформаційний партнер події — український незалежний медіахолдинг Live Media HUB, частиною якого є медіа Новини.LIVE.

Захід відбудеться 31 березня о 16:20 в онлайн-форматі.

Спікером вебінару буде головний психолог Гарячої лінії кризової та юридичної підтримки Українського ветеранського фонду Олександр Чаморсов. Олександр — також ветеран, який має власний досвід війни. До нього регулярно звертаються журналісти — як по експертні коментарі, так і по особисті свідчення, тож під час вебінару він поділиться практичними порадами, враховуючи, зокрема, і власний досвід.

Учасники зустрічі дізнаються:

як будувати розмову з ветеранами без ризику ретравматизації;

яких запитань варто уникати;

як коректно працювати з чутливими темами у медіа;

як формувати довіру в спілкуванні.

Щоб взяти участь у вебінарі, необхідно попередньо зареєструватися за посиланням.

Посилання на трансляцію вебінару надішлють зареєстрованим учасникам за день до події.

Захід буде корисним не лише представникам медіа, а й усім, хто у своїй роботі чи повсякденному житті прагне вибудовувати коректну та екологічну комунікацію з ветеранами і ветеранками після їхнього повернення зі служби.

Вебінар ініціював український незалежний медіахолдинг Live Media HUB, який об’єднує медіа Новини.LIVE, ТиКиїв та Ukraine Breaking News. Основа редакційної політики холдингу —дотримання журналістських стандартів та етичне і коректне висвітлення інформації про війну та ветеранів.

Онлайн-семінар з Українським ветеранським фондом Мінветеранів стане стартом до тритижневого тематичного циклу присвяченого темі "Етика в медіа: як говорити з тими, хто пройшов війну". До навчання долучаться співробітники Новини.LIVE, ТиКиїв та Ukraine Breaking News. Програма також включає теми медіастандартів та журналістської етики разом із експертами. Про особливості спілкування з тими хто пройшов полон, та родинами зниклих безвісти розповість психологиня проєкту GIDNA — Анна Грубая.

Якщо ви хочете більше дізнатися про особливості висвітлення історій ветеранів і ветеранок — запрошуємо також ознайомитися з методичними рекомендаціями "Як писати про ветеранів", розробленими Українським ветеранським фондом Мінветеранів.

Гаряча лінія кризової та юридичної підтримки Український ветеранський фонд Мінветеранів реалізується за підтримки NATO in Ukraine у рамках Комплексного пакету допомоги НАТО Україні.