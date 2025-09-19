Видео
Главная Актуально Выборы в Молдове могут дать РФ контроль — Постернак

Выборы в Молдове могут дать РФ контроль — Постернак

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 14:40
Постернак считает, что выборы в Молдове могут дать России контроль над правительством
Политический технолог Олег Постернак. Фото: кадр из видео

Политический технолог Олег Постернак считает, что парламентские выборы в Молдове, которые состоятся в конце сентября, могут иметь непосредственное влияние на Украину.

Об этом он заявил в эфире Новини LIVE.

Читайте также:

"Молдова через несколько недель будет выбирать парламент. Если там сформируется пророссийское правительство — "Патриотический блок" Игоря Додона плюс его союзники — Россия получит контроль над правительством, банками и ключевыми сферами страны. А Майя Санду, которая пытается позиционировать себя как евроинтегратор, может потерять этот статус", — сказал Постернак.

Он напомнил, что у президента Молдовы было три года для решения вопроса Приднестровья, когда влияние России уменьшилось.

"Алиев восстановил территориальный суверенитет, а Санду вместо этого допустила, что 11 млрд долга за газ "Приднестровья" фактически переложили на Кишинев. Она обещала убрать этот долг, но этого не сделала. Зато 20 млн евро были направлены на содержание сепаратистского анклава, усиление которого непосредственно угрожает Украине", — объяснил эксперт.

По его словам, рейтинг партии Санду уже упал до 23%, и даже в случае победы ей будет сложно сохранить влияние.

Постернак также провел параллели с Украиной, отметив необходимость определиться с форматом будущих выборов.

"Банковая должна решить: проводить парламентские, президентские, местные выборы отдельно или объединять их. Конституция говорит о разъединении, но объединение может дать экономию средств", — отметил он.

При этом политтехнолог указал на серьезные проблемы с избирательной инфраструктурой: разрушенные школы, миллион военнослужащих, переселенцы, оккупированные территории и ограниченные возможности голосования за рубежом.

"Это все делает проведение выборов в ближайшей перспективе чрезвычайно сложным", — подытожил Постернак.

Молдова владимир путин выборы война в Украине Майя Санду Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
