Головна Актуально Вибори в Молдові можуть дати РФ контроль — Постернак

Вибори в Молдові можуть дати РФ контроль — Постернак

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 14:40
Постернак вважає, що вибори в Молдові можуть дати Росії контроль над урядом
Політичний технолог Олег Постернак. Фото: кадр з відео

Політичний технолог Олег Постернак вважає, що парламентські вибори в Молдові, які відбудуться наприкінці вересня, можуть мати безпосередній вплив на Україну.

Про це він заявив в ефірі Новини LIVE.

Читайте також:

"Молдова через кілька тижнів обиратиме парламент. Якщо там сформується проросійський уряд — "Патріотичний блок" Ігоря Додона плюс його союзники — Росія отримає контроль над урядом, банками та ключовими сферами країни. А Майя Санду, яка намагається позиціонувати себе як євроінтеграторка, може втратити цей статус", — сказав Постернак.

Він нагадав, що президентка Молдови мала три роки для вирішення питання Придністров’я, коли вплив Росії зменшився.

"Алієв відновив територіальний суверенітет, а Санду замість цього допустила, що 11 млрд боргу за газ "Придністров’я" фактично переклали на Кишинів. Вона обіцяла прибрати цей борг, але цього не зробила. Натомість 20 млн євро були спрямовані на утримання сепаратистського анклаву, посилення якого безпосередньо загрожує Україні", — пояснив експерт.

За його словами, рейтинг партії Санду вже впав до 23%, і навіть у разі перемоги їй буде складно зберегти вплив.

Постернак також провів паралелі з Україною, наголосивши на необхідності визначитися з форматом майбутніх виборів.

"Банкова має вирішити: проводити парламентські, президентські, місцеві вибори окремо чи об’єднувати їх. Конституція говорить про роз’єднання, але поєднання може дати економію коштів", — зазначив він.

При цьому політтехнолог вказав на серйозні проблеми з виборчою інфраструктурою: зруйновані школи, мільйон військовослужбовців, переселенці, окуповані території та обмежені можливості голосування за кордоном.

"Це все робить проведення виборів у найближчій перспективі надзвичайно складним", — підсумував Постернак.

Молдова володимир путін вибори війна в Україні Мая Санду Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
