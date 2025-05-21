Как громады Закарпатья восстанавливают инфраструктуру во время войны

Ремонт дороги. Фото: Ждениевский поселковый совет

Во время Великой войны из-за сокращения государственного финансирования местным громадам приходится либо замораживать, либо искать альтернативные источники для реализации инфраструктурных проектов. В таких условиях поддержка инвесторов становится критически важной.

Один из примеров — Ждениевская громада на Закарпатье, где благодаря поддержке компании УК "Ветряные парки Украины" удалось начать ремонт стратегически важной дороги.

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Речь идет об автодороге государственного значения Т-07-10 Ужок — Нижние Ворота, пролегающей через села Ждениево, Подполозье и Збины. В течение многих лет дорога находилась в крайне неудовлетворительном состоянии, создавая ежедневные трудности для местных жителей, перевозчиков, туристов. Ждениевский поселковый совет не имел достаточного бюджета для ремонта наиболее важного участка протяженностью 10 км. Поэтому начали искать альтернативные пути финансирования.

В ответ на многочисленные обращения граждан поселковый совет инициировал диалог с частным инвестором — компанией УК "Ветряные парки Украины", которая планирует реализацию ветроэнергетического проекта на территории громады.

"Я обратился к компании с просьбой помочь, и они откликнулись! Сейчас проводится ямочный ремонт, а в перспективе — полноценное восстановление отдельных участков дороги", — рассказывает председатель Ждениевского поселкового совета Василий Култан.

Отремонтированная дорога. Фото: Ждениевский поселковый совет

По состоянию на май 2025 года уже частично восстановлено изношенное дорожное покрытие, уложен новый слой на самых проблемных отрезках, укреплено основание дороги, выполнено ее частичное расширение — все в соответствии с требованиями и категорией дороги.

По словам местных властей, идея обратиться к компании возникла не случайно. Инвестор уже длительное время присутствует в регионе, а запланированный проект по строительству ВЭС там предусматривает долгосрочную работу в громаде.

"Я вижу только одну компанию, которая реально может стать для нас здесь партнером", — отметил поселковый голова.

Жители Ждениевской громады хорошо помнят, в каком состоянии находилась дорога до начала ремонта. По словам Василия из села Буковец, ситуация годами оставалась критической:

"Эту дорогу еще при Советском Союзе делали. С тех пор ничего серьезного не обновлялось: все шелушится, пропадает. Поэтому вопрос ремонта актуальный и очень болезненный", — делится местный, отмечая: из-за такого состояния дороги сложно добираться до объектов как критически важной, так и социальной инфраструктуры — больниц, школ, рабочих мест и тому подобного.

К слову, практически каждая четвертая авария происходит из-за некачественного дорожного покрытия. Соответственно дорога, построенная в соответствии с европейскими стандартами, — основа мобильности громады, экономики и функционирования критически важной инфраструктуры.

Ветровые электростанции. Фото: Ждениевский поселковый совет

Примечательно, что компания УК "Ветряные парки Украины" ввела в Украине уникальную модель взаимодействия с громадами — договор социального партнерства, предусматривающий ежемесячную уплату 3% от дохода по продаже электроэнергии, сгенерированной ветротурбинами, напрямую в бюджет местной громады. Эти средства не могут использоваться на содержание аппарата или премии.

Соответствующая модель показала свою эффективность в Нижневоротской громаде, где завершается строительство первой ветроэлектростанции мощностью 80 МВт в Закарпатской области.

По словам Председателя Нижневоротской громады Ивана Григи, согласно договору, в местный бюджет уже поступают первые средства (более 1 млн грн). Более того, сумма будет расти с каждым запуском новой турбины.

Основное направление использования этих средств — обновление и ремонт дороги к селам под Верецким перевалом, что значительно улучшит логистику и сделает передвижение более комфортным для местных.

Такой формат сотрудничества — пример ответственного бизнеса, готового инвестировать в благосостояние громад. Во времена, когда возможности государственного бюджета ограничены, именно подобные партнерства позволяют сохранить темп развития и улучшить качество жизни на местах.