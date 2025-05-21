Як громади Закарпаття відновлюють інфраструктуру під час війни

Ремонт дороги. Фото: Жденіївська селищна рада

Під час Великої війни через скорочення державного фінансування місцевим громадам доводиться або заморожувати, або шукати альтернативні джерела для реалізації інфраструктурних проєктів. У таких умовах підтримка інвесторів стає критично важливою.

Один із прикладів — Жденієвська громада на Закарпатті, де завдяки підтримці компанії УК "Вітряні парки України" вдалося розпочати ремонт стратегічно важливої дороги.

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Йдеться про автошлях державного значення Т-07-10 Ужок — Нижні Ворота, що пролягає через села Жденієво, Підполоззя та Збини. Протягом багатьох років дорога перебувала у вкрай незадовільному стані, створюючи щоденні труднощі для місцевих мешканців, перевізників, туристів. Жденіївська селищна рада не мала достатнього бюджету для ремонту найбільш важливої ділянки протяжністю 10 км. Тож почали шукати альтернативні шляхи фінансування.

У відповідь на численні звернення громадян селищна рада ініціювала діалог із приватним інвестором — компанією УК "Вітряні парки України", яка планує реалізацію вітроенергетичного проєкту на території громади.

"Я звернувся до компанії з проханням допомогти, і вони відгукнулись! Наразі проводиться ямковий ремонт, а в перспективі — повноцінне відновлення окремих ділянок дороги", — розповідає голова Жденіївської селищної ради Василь Култан.

Відремонтована дорога. Фото: Жденіївська селищна рада

Станом на травень 2025 року вже частково відновлено зношене дорожнє покриття, укладено новий шар на найпроблемніших відрізках, укріплено основу дороги, виконано її часткове розширення — усе відповідно до вимог і категорії дороги.

За словами місцевої влади, ідея звернутися до компанії виникла не випадково. Інвестор уже тривалий час присутній у регіоні, а запланований проєкт з будівництва ВЕС там передбачає довгострокову роботу у громаді.

"Я бачу лише одну компанію, яка реально може стати для нас тут партнером", — зауважив селищний голова.

Мешканці Жденіївської громади ж добре пам’ятають, в якому стані перебувала дорога до початку ремонту. За словами Василя із села Буковець, ситуація роками залишалася критичною:

"Цю дорогу ще при Радянському Союзі робили. Відтоді нічого серйозного не оновлювалося: усе лущиться, пропадає. Тому питання ремонту актуальне та дуже болюче", — ділиться місцевий, зауважуючи: через такий стан дороги складно добиратися до обʼєктів як критично важливої, так і соціальної інфраструктури — лікарень, шкіл, робочих місць тощо.

До слова, практично кожна четверта аварія відбувається через неякісне дорожнє покриття. Відповідно дорога, збудована згідно з європейськими стандартами, — основа мобільності громади, економіки та функціонування критично важливої інфраструктури.

Вітрові електростанції. Фото: Жденіївська селищна рада

Примітно, що компанія УК "Вітряні парки України" запровадила в Україні унікальну модель взаємодії з громадами — договір соціального партнерства, що передбачає щомісячну сплату 3% від доходу з продажу електроенергії, згенерованої вітротурбінами, напряму до бюджету місцевої громади. Ці кошти не можуть використовуватися на утримання апарату чи премії.

Відповідна модель показала свою ефективність у Нижньоворітській громаді, де завершується будівництво першої вітроелектростанції потужністю 80 МВт у Закарпатській області.

За словами Голови Нижньоворітської громади Івана Григи, згідно з договором, до місцевого бюджету вже надходять перші кошти (понад 1 млн грн). Ба більше, сума зростатиме з кожним запуском нової турбіни.

Основний напрямок використання цих коштів — оновлення та ремонт дороги до сіл під Верецьким перевалом, що значно покращить логістику і зробить пересування комфортнішим для місцевих.

Такий формат співпраці — приклад відповідального бізнесу, готового інвестувати в добробут громад. У часи, коли можливості державного бюджету обмежені, саме подібні партнерства дозволяють зберегти темп розвитку і поліпшити якість життя на місцях.