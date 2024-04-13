Вышла печатная версия первого перевода на украинский книги Гагады к Песаху

Иллюстрация с обложки Гагады "За нашу свободу" к Песаху

Выход книги является важной составной частью процесса украинизации еврейской общины Украины, ее переосознание как неотделимой части украинского общества.

Чтение Гагады для евреев — основная часть праздничного ужина на Песах.

Ранее украинские евреи проводили чтение главного текста ужина на иврите или русском.

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По данным Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, до начала полномасштабной войны на территории нашей страны проживало более 300 тыс. человек еврейского происхождения. В Украине вся литература, в частности духовная, переводилась исключительно на русский, а еврейские общины были почти 100% русскоязычные.

К Песаху 2024 года, который отмечают с 22 по 30 апреля, Всеукраинская общественная женская еврейская организация "Проект Кешер в Украине" инициировала выход печатной версии Гагады на украинском языке.

Страница 2 Гагады "За нашу свободу" к Песаху

Чтение Гагады — основная часть седера — праздничного ужина на Песах. Текст Гагады представляет собой своеобразный сценарий ритуальных действий, содержащих все заповеди Песах, а также изучение определенных традиционных отрывков из Торы и Талмуда, песен, методических и воспитательных моментов, касающихся передачи семейных и религиозных традиций и ценностей из поколения в поколение.

"Мы решили создать украиноязычную Гагаду, поскольку после полномасштабного вторжения России стало очевидно, что тематика Гагады крайне важна для борьбы за экзистенциальную свободу в Украине. Надеемся, что это станет поворотным моментом в истории украинского еврейства. Украинские евреи нуждаются в доступе к еврейской духовной литературе на украинском языке", — сказала Керин Гершон, генеральный директор "Проекта Кешер", Нью-Йорк.

Директор "Проекта Кешер в Украине" Влада Недак

Книга вышла в издательстве "Дух и Літера" первым тиражом в 1000 экземпляров и будет распространяться бесплатно в украинских еврейских общинах, библиотеках, академических сообществах изучения иудаизма и среди евреев украинского происхождения в Европе и США. Для получения экземпляра необходимо оставить заявку на сайте Проект Кешер в Украине.

Страница 4 Гагады "За нашу свободу" в Песаху

Содержанием Гагады "За нашу свободу" и ее формированием занимались украинские евреи и ведущие украинские и мировые исследователи иудаики. Печатная версия кроме классических текстов содержит комментарии и методические материалы украинских евреев прошлого: Шолом-Алейхема, Хаима Нахмана Бялика, Шмуэля Йосефа Агнона, Зеева Жаботинского, Хавы Шапиро и других. Кроме того, Проект Кешер обогатил издание Гагады публичными цитатами современных украинских лидеров, общественных деятелей, художников и поэтов — Святослава Вакарчука, Лины Костенко, Оксаны Забужко, Семена Глузмана.

Перевод с иврита выполнила специалист по еврейской истории, культуре, музыке и литературе Михаль Стамова. Автором иллюстраций в Гагаде "За нашу свободу" является Зоя Черкасская-Ннади — израильская художница украинского происхождения.

Страница 7 Гагады "За нашу свободу" к Песаху

Во время чтения Гагады принято петь песни, поэтому выпуск Гагады сопровождается музыкальной составляющей, созданной в традиции клезмерских коллективов и современного эстрадного и канторского пения. Песни в ней впервые переведены на украинский.

"За нашу свободу" — это название, которое объединяет сейчас и украинцев, и жителей государства Израиль. Наши страны в ХХІ веке вновь столкнулись с жестокостью войны, однако наши народы упорно сражаются за свободу и независимость. Создавая эту Гагаду, мы хотели передать часть смелости, вызова и силы, содержащейся в Великой истории освобождения, и главное — веру в победу и свободу", — комментирует Влада Недак, директор "Проекта Кешер в Украине".



Всеукраинская общественная женская еврейская организация "Проект Кешер" с 1994 года занимается развитием и укреплением еврейского общества в Украине, поддержкой активных женщин, способствует утверждению гендерного равенства и межнациональному и межконфессиональному диалогу.

Подробнее о "Проекте Кешер в Украине" по ссылке.

Дополнительные вопросы, комментарии, организация интервью с Владой Недак:

Роман Мединский

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