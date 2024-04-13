Вийшла друкована версія першого перекладу українською книги Гаґади до Песаха

Ілюстрація з обкладинки Гаґади "За нашу свободу" до Песаха

Вихід книги є вагомою складовою процесу українізації єврейської громади України, її переусвідомлення як невіддільної частини українського суспільства.

Читання Гаґади для євреїв — основна частина святкової вечері на Песах.

Раніше українські євреї проводили читання головного тексту вечері івритом або російською.

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За даними Асоціації єврейських організацій та громад Україн, до початку повномасштабної війни на території нашої країни проживало понад 300 тис. осіб єврейського походження. В Україні вся література, зокрема духовна, перекладалася виключно російською, а єврейські громади були майже 100% російськомовні.

До Песаха 2024 року, який відзначають з 22 до 30 квітня, Всеукраїнська громадська жіноча єврейська організація "Проєкт Кешер в Україні" ініціювала вихід друкованої версії Гаґади українською мовою.

Сторінка 2 Гаґади "За нашу свободу" до Песаха

Читання Гаґади — основна частина седера — святкової вечері на Песах. Текст Гаґади є своєрідним сценарієм ритуальних дій, що містять усі заповіді свята Песах, а також вивченням певних традиційних уривків з Тори та Талмуду, пісень, методичних та виховних моментів, що стосуються передачі сімейних та релігійних традицій та цінностей з покоління в покоління.

"Ми вирішили створити україномовну Гаґаду, оскільки після повномасштабного вторгнення Росії стало очевидно, що тематика Гаґади є вкрай важливою для боротьби за екзистенційну свободу в Україні. Сподіваємося, що це стане поворотним моментом в історії українського єврейства. Українські євреї потребують доступу до єврейської духовної літератури українською мовою", – сказала Керін Гершон, генеральна директорка "Проєктує Кешер", Нью-Йорк.

Директорка "Проєкту Кешер в Україні" Влада Недак

Книга вийшла у видавництві "Дух і Літера" першим накладом у 1000 примірників та буде розповсюджуватися безплатно в українських єврейських громадах, бібліотеках, академічних спільнотах вивчення юдаїзму та серед євреїв українського походження в Європі та США. Для отримання примірника необхідно залишити заявку на сайті "Проєкт Кешер в Україні".

Сторінка 4 Гаґади "За нашу свободу" до Песаха

Змістом Гаґади "За нашу свободу" та її формуванням займались українські євреї та провідні українські та світові дослідники юдаїки. Друкована версія, крім класичних текстів, містить коментарі та методичні матеріали українських євреїв минулого: Шолом-Алейхема, Хаїма Нахмана Бяліка, Шмуеля Йосефа Агнона, Зеєва Жаботинського, Хави Шапіро та інших. Крім того, "Проєкт Кешер" збагатив видання Гаґади публічними цитатами сучасних українських лідерів, громадських діячів, митців і поетів — Святослава Вакарчука, Ліни Костенко, Оксани Забужко, Семена Глузмана.

Переклад з івриту виконала фахівчиня з єврейської історії, культури, музики та літератури Міхаль Стамова. Авторкою ілюстрацій в Гаґаді "За нашу свободу" є Зоя Черкаська-Ннаді — ізраїльська художниця українського походження.

Сторінка 7 Гаґади "За нашу свободу" до Песаха

Під час читання Гаґади заведено співати пісні, тому випуск Гаґади супроводжується музичною складовою, створеною у традиції клезмерських колективів та сучасного естрадного й канторського співу. Пісні у ній вперше перекладено українською.

"За нашу свободу" — це та назва, яка поєднує зараз і українців, і мешканців держави Ізраїль. Наші країни у ХХІ столітті знов зіткнулися з жорстокістю війни, проте наші народи вперто б’ються за волю та незалежність. Створюючи цю Гаґаду, ми хотіли передати частину сміливості, виклику та сили, яка міститься у Великій історії визволення, і головне — віру у перемогу та свободу", – коментує Влада Недак, директорка "Проєкту Кешер в Україні".



Всеукраїнська громадська жіноча єврейська організація "Проєкт Кешер" з 1994 року займається розвитком та укріпленням єврейської громади в Україні, підтримкою активних жінок, сприяє утвердженню гендерної рівності та міжнаціональному та міжконфесійному діалогу.

Докладніше про "Проєкт Кешер в Україні" за посиланням.

Додаткові питання, коментарі, організація інтервʼю з Владою Недак:

Роман Мединський

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