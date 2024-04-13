Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Вийшла друкована версія першого перекладу українською книги Гаґади до Песаха arrow

Вийшла друкована версія першого перекладу українською книги Гаґади до Песаха

13 квітня 2024 17:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вийшла друкована версія першого перекладу українською книги Гаґади до Песаха
Ілюстрація з обкладинки Гаґади "За нашу свободу" до Песаха
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Вихід книги є вагомою складовою процесу українізації єврейської громади України, її переусвідомлення як невіддільної частини українського суспільства. 

Читання Гаґади для євреїв  — основна частина святкової вечері на Песах.
Раніше українські євреї проводили читання головного тексту вечері івритом або російською. 

Читайте також:

За даними Асоціації єврейських організацій та громад Україн, до початку повномасштабної війни на території нашої країни проживало понад 300 тис. осіб єврейського походження. В Україні вся література, зокрема духовна, перекладалася виключно російською, а єврейські громади були майже 100% російськомовні.
До Песаха 2024 року, який відзначають з 22 до 30 квітня, Всеукраїнська громадська жіноча єврейська організація "Проєкт Кешер в Україні" ініціювала вихід друкованої версії Гаґади українською мовою.

Сторінка 2 Гаґади «За нашу свободу» до Песаха
Сторінка 2 Гаґади "За нашу свободу" до Песаха

Читання Гаґади — основна частина седера — святкової вечері на Песах. Текст Гаґади є своєрідним сценарієм ритуальних дій, що містять усі заповіді свята Песах, а також вивченням певних традиційних уривків з Тори та Талмуду, пісень, методичних та виховних моментів, що стосуються передачі сімейних та релігійних традицій та цінностей з покоління в покоління. 

"Ми вирішили створити україномовну Гаґаду, оскільки після повномасштабного вторгнення Росії стало очевидно, що тематика Гаґади є вкрай важливою для боротьби за екзистенційну свободу в Україні. Сподіваємося, що це стане поворотним моментом в історії українського єврейства. Українські євреї потребують доступу до єврейської духовної літератури українською мовою", – сказала Керін Гершон, генеральна директорка "Проєктує Кешер", Нью-Йорк.

Директорка “Проекту Кешер в Україні" Влада Недак
Директорка "Проєкту Кешер в Україні" Влада Недак

Книга вийшла у видавництві "Дух і Літера" першим накладом у 1000 примірників та буде розповсюджуватися безплатно в українських єврейських громадах, бібліотеках, академічних спільнотах вивчення юдаїзму та серед євреїв українського походження в Європі та США. Для отримання примірника необхідно залишити заявку на сайті "Проєкт Кешер в Україні".

Сторінка 4 Гаґади «За нашу свободу» до Песаха
Сторінка 4 Гаґади "За нашу свободу" до Песаха

Змістом Гаґади "За нашу свободу" та її формуванням займались українські євреї та провідні українські та світові дослідники юдаїки. Друкована версія, крім класичних текстів, містить коментарі та методичні матеріали українських євреїв минулого: Шолом-Алейхема, Хаїма Нахмана Бяліка, Шмуеля Йосефа Агнона, Зеєва Жаботинського, Хави Шапіро та інших. Крім того, "Проєкт Кешер" збагатив видання Гаґади публічними цитатами сучасних українських лідерів, громадських діячів, митців і поетів — Святослава Вакарчука, Ліни Костенко, Оксани Забужко, Семена Глузмана.
Переклад з івриту виконала фахівчиня з єврейської історії, культури, музики та літератури Міхаль Стамова. Авторкою ілюстрацій в Гаґаді "За нашу свободу" є Зоя Черкаська-Ннаді — ізраїльська художниця українського походження.

Сторінка 7 Гаґади «За нашу свободу» до Песаха
Сторінка 7 Гаґади "За нашу свободу" до Песаха

Під час читання Гаґади заведено співати пісні, тому випуск Гаґади супроводжується музичною складовою, створеною у традиції клезмерських колективів та сучасного естрадного й канторського співу. Пісні у ній вперше перекладено українською. 
"За нашу свободу" — це та назва, яка поєднує зараз і українців, і мешканців держави Ізраїль. Наші країни у ХХІ столітті знов зіткнулися з жорстокістю війни, проте наші народи вперто б’ються за волю та незалежність. Створюючи цю Гаґаду, ми хотіли передати частину сміливості, виклику та сили, яка міститься у Великій історії визволення, і головне — віру у перемогу та свободу", – коментує Влада Недак, директорка "Проєкту Кешер в Україні".
 
Всеукраїнська громадська жіноча єврейська організація "Проєкт Кешер" з 1994 року займається розвитком та укріпленням єврейської громади в Україні, підтримкою активних жінок, сприяє утвердженню гендерної рівності та міжнаціональному та міжконфесійному діалогу.

Докладніше про "Проєкт Кешер в Україні" за посиланням.

Додаткові питання, коментарі, організація інтервʼю з Владою Недак:
Роман Мединський
[email protected] 
www.prbatteries.com

євреї
видавництво
книга

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб