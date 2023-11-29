Военные получили наборы сезонного снаряжения от Вадима Столара и команды волонтеров

Фонд Вадима Столара. Коллаж

Очередная партия сезонного снаряжения поступила в военные, которые сегодня защищают Украину, от мецената Вадима Столара и команды его Благотворительного фонда. Такая информация обнародована на интернет-странице БФ, где подчеркивается, что помощь реализована в рамках постоянного проекта "++ для ВСУ".

Команда Вадима Столара системно помогает защитникам с начала вторжения

"С началом войны я и моя команда активно поддерживаем наших военных. Мы постоянно отправляем им на помощь транспортные средства, БПЛА, продукцию передовых технологий и предметы первой потребности", — сказал Вадим Столар, отметив важность не оставлять без внимания личные вещи бойцов, которые быстро изнашиваются.

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"Хотя государство отвечает за постоянное и стандартизированное военное обеспечение, но есть ряд проблем, особенно во время войны. Поэтому наш Фонд взял на себя обязательство направлять как летнюю, так и зимнюю экипировку для поддержки наших защитников", — добавил он.

Представленные бойцам наборы экипировки содержат:

бушлаты;

тактические рюкзаки;

тактическая сезонная обувь;

термобелье;

носки;

балаклавы.

Волонтеры команды Вадима Столара практикуют индивидуальный подход к военным запросам

Вадим Столар в своей благотворительной деятельности опирается на команду волонтеров, которые самоотверженно тратят свое время и силы, чтобы найти, закупить, упаковать и отправить все необходимое для фронта.

"Мы используем индивидуальный подход к людям, которые ищут помощь, подбирая экипировку для бойцов на основе их уникальных физических характеристик. Это важно для того, чтобы защитники чувствовали себя максимально комфортно во время выполнения задач. И каждый раз после того, как вещи находят своих адресатов, бойцы или их родственники пишут нам, что все идеально подошло, так что тратим силы мы не зря — и это очень приятно осознавать", — констатирует волонтер БФ Вадима Столара Наталья Приходько.

Бойцы высоко оценивают переданные командой Вадима Столара наборы экипировки

Отзывы, которые оставляют защитники в ответ на полученные личные вещи, вдохновляют волонтеров еще более интенсивно помогать нуждающимся.

Благодарность Фонда Вадима Столара. Фото: коллаж

Благодарность Фонда Вадима Столара. Фото: коллаж

"Спасибо за качественные и теплые вещи, очень кстати, размеры подошли, спасибо вам за помощь. Слава Украине!" — написал военнослужащий Дмитрий.

"Большое спасибо Фонду Вадима Столара за прекрасные зимние вещи! Все качественное, удобное и по размеру. Особенно мужу понравился рюкзак — он мечтал именно о таком. Очень благодарю всех сотрудников, волонтеров, основателей и спонсоров Фонда. Это действительно большая помощь для бойцов и их семей (особенно таких, как наша: семья ВПЛ, где есть ребенок, а папа встал на защиту нашей страны.) Спасибо за посылку, особенно за эмоции, потому что сегодня был очень радостный для нас день — мужа отпустили на два дня домой, а тут сразу и посылка пришла с такими замечательными вещами", — отметила Елена, муж которой воюет в рядах ВСУ.

"Спасибо команде БФ Вадима Столара, мужчина получил посылку с экипировкой. Как раз пора было менять часть формы, потому что в результате боевой работы экипировка часто портится и выходит из строя. Всего вам хорошего. Спасибо, что не стоите в стороне", — подчеркнула жена военного Наталия.