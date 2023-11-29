Військові отримали набори сезонного спорядження від Вадима Столара та команди волонтерів

Фонд Вадима Столара. Колаж

Чергова партія сезонного спорядження надійшла до військових, що сьогодні боронять Україну, від мецената Вадима Столара та команди його Благодійного фонду. Таку інформацію оприлюднено на інтернет-сторінці БФ, де підкреслюється, що допомогу реалізовано у межах постійного проєкту "++ для ЗСУ".

Команда Вадима Столара системно допомагає захисникам від початку вторгнення

"З початком війни я і моя команда активно підтримуємо наших військових. Ми постійно відправляємо їм на допомогу транспортні засоби, БПЛА, продукцію передових технологій та предмети першої потреби", — сказав Вадим Столар, наголосивши на важливості не залишати поза увагою особисті речі бійців, які швидко зношуються.

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"Хоча держава відповідає за постійне та стандартизоване військове забезпечення, але є низка проблем, особливо під час війни. Тому наш Фонд взяв на себе зобов’язання надсилати як літнє, так і зимове екіпірування для підтримки наших захисників", — додав він.

Надані бійцям набори екіпірування містять:

бушлати;

тактичні рюкзаки;

тактичне сезонне взуття;

термобілизну;

шкарпетки;

балаклави.

Волонтери команди Вадима Столара практикують індивідуальний підхід до запитів військових

Вадим Столар у своїй благодійній діяльності спирається на команду волонтерів, які самовіддано витрачають свій час і сили, аби знайти, закупити, спакувати та відправити все необхідне для фронту.

"Ми використовуємо індивідуальний підхід до людей, які шукають допомоги, підбираючи екіпірування для бійців на основі їхніх унікальних фізичних характеристик. Це важливо для того, щоб захисники почувалися максимально комфортно під час виконання завдань. І щоразу після того, як речі знаходять своїх адресатів, бійці або їхні родичі пишуть нам, що все ідеально підійшло, тож витрачаємо сили ми не дарма — і це дуже приємно усвідомлювати", — констатує волонтерка БФ Вадима Столара Наталія Приходько.

Бійці високо оцінюють передані командою Вадима Столара набори екіпірування

Відгуки, які залишають захисники у відповідь на отримані особисті речі, надихають волонтерів ще більш інтенсивно допомагати тим, хто цього потребує.

Подяка Фонду Вадима Столара. Фото: колаж

Подяка Фонду Вадима Столара. Фото: колаж

"Дякую за якісні та теплі речі, дуже доречно, розміри підійшли, дякую вам за допомогу. Слава Україні!" — написав військовослужбовець Дмитро.

"Дуже дякуємо Фонду Вадима Столара за чудові зимові речі! Все якісне, зручне та за розміром. Особливо чоловіку сподобався рюкзак — він мріяв саме про такий. Дуже-дуже дякую всім співробітникам, волонтерам, засновникам та спонсорам Фонду. Це справді велика допомога для бійців та їхніх родин (особливо таких, як наша: родина ВПО, де є дитина, а тато встав на захист нашої країни). Дуже дякуємо за посилку, а особливо за емоції, бо сьогодні був дуже радісний для нас день — чоловіка відпустили на два дні додому, а тут одразу й посилка пришла з такими чудовими речами", — зазначила Олена, чоловік якої воює у лавах ЗСУ.

"Дякуємо команді БФ Вадима Столара, чоловік отримав посилку з екіпіруванням. Якраз вже час було змінювати частину форми, бо внаслідок бойової роботи екіпірування часто псується та виходить з ладу. Всього вам доброго. Дякуємо, що не стоїте осторонь", — наголосила дружина військового Наталія.