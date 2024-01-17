Военные позаботились о собственной адаптации к мирной жизни

Украинские защитники с гражданскими. Фото: E-Nadiya

Военный стал инициатором одного из сверх важных на сегодняшний день проектов — "E-NADIYA". Главная цель проекта – поддержка военнослужащих в процессе перехода от военной к гражданской жизни, оказывая им и их семьям психологическую поддержку, помощь в решении стрессовых расстройств, связанных со службой.

"Идея создания этого проекта возникла у меня после того, как я лично почувствовал, что такое война, что такое жажда жизни и ненависть к врагу, что такое жажда унести чью-то жизнь ради сохранения своей! Эти моменты говорят только об одном: все вокруг , что меня окружало до этого, стало неважным, бледным и совсем не несет ценностей Твой мир перевернулся и уже совсем не такой: другие люди, не те с которыми ты всегда проводил свое свободное время (они даже не напишут и не спросят, как ты друг!?), другие места: разбиты холодные дома, подвалы и блиндажи, другие привычки и предпочтения! с такими же, как ты сам. А это с резким, эмоционально нестабильным и раздраженным собратом. И такими, как были мы, уже не будем! Мы имеем право на нормальную жизнь в нашей стране, потому что мы —это и есть Украина! Должны поддерживать и помогать друг другу", — отметил командир отдельной роты ударных БпАК Дмитрий Алексеенко.

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Украинские защитники. Фото: E-Nadiya

Сейчас в работу запущен чат-бот, направленный на оказание комплексной помощи в социальной адаптации к условиям мирной жизни. Над проектом работали три квалифицированных специалиста по военной психологии, медиации и коммуникации. Сам же проект команда разрабатывала больше полугода.

Чат-бот E-Nadiya. Фото: скриншот бота

"Когда военные вернутся с фронта домой, им следует быть готовыми к тому, что им придется буквально знакомиться с собственными изменениями, изменениями их семей и общества. Чат-бот сориентирован на рекомендациях в кратких видео и постах: як правильно общаться, поддерживать и вести себя с ветераном, чтобы избежать возможных конфликтов и помочь ему быстрее адаптироваться к мирной жизни", — рассказала военный психолог и специалист в направлении личностных и семейных отношений Елена Мороз.

По ее словам, благодаря такому чат-боту военные и их семьи получают доступ к высококачественным психолого-коммуникативным и медиационным услугам, которые могут стать незаменимыми в условиях высокого стресса и эмоциональной нагрузки.

Чат-бот E-Nadiya. Фото: скриншот бота

Чат-бот E-Nadiya. Фото: скриншот бота

Чат-бот E-Nadiya. Фото: скриншот бота

Координацию над проектом получил Международный благотворительный фонд "DUSHA".

По ссылке вы можете перейти к чат-боту и ознакомиться с проектом, обратиться за бесплатной психологической помощью или направить тем, кто нуждается.