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Військові потурбувались про власну адаптацію до мирного життя

17 січня 2024 12:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Військові потурбувались про власну адаптацію до мирного життя
Українські захисники з цивільними. Фото: E-Nadiya
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Військовий став ініціатором одного з над важливих на сьогодні проєктів — "E-NADIYA". Головна мета проєкту — підтримка військовослужбовців у процесі переходу від військового до цивільного життя, надаючи їм та  їхнім родинам психологічну підтримку, допомогу у вирішенні стресових розладів, пов'язаних зі службою.

"Ідея створення цього проєкту виникла у мене після того, як я особисто відчув, що таке війна, що таке жага до життя і ненависть до ворога, що таке жага забрати чиєсь життя, заради збереження свого! Ці моменти говорять тільки про одне: все навколо, що мене оточувало до цього, стало неважливим, блідим і зовсім не несе цінностей. Твій світ перевернувся і вже зовсім не такий: інші люди, не ті з якими ти завжди проводив свій вільний час (вони навіть не напишуть і не спитають, як ти друже!?); інші місця: розбиті холодні будинки, підвали та бліндажі; інші звички та вподобання! Залишається лише твоя сімʼя, яка підтримує і переживає, але у якої також стало все "до" та "після"! І все це ти розділяєш з такими ж, як ти сам. А це з різким, емоційно нестабільним та роздратованим  побратимом. І такими, як були ми, вже не будемо! Ми маємо право на нормальне життя в нашій країні, бо ми - це і є Україна! Маємо підтримувати і допомагати один одному", — зазначив командир окремої роти ударних БпАК Дмитро Алєксєєнко.

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Українські захисники. Фото: E-Nadiya

Наразі в роботу запущено чат-бот, який спрямований на надання комплексної допомоги у соціальній адаптації до умов мирного життя. Над проєктом працювали три кваліфікованих спеціалісти з військової психології, медіації та комунікації. Сам же проєкт команда розробляла  більше пів року. 

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Чат-бот E-Nadiya. Фото: скриншот бота

"Коли військові повернуться з фронту додому, їм варто бути готовими до того, що їм доведеться буквально знайомитися з власними змінами, змінами їх родин та суспільства.Чат-бот зорієнтований на рекомендаціях в коротких відео та дописах: як правильно спілкуватися, підтримувати та поводитися з ветераном, щоб уникнути можливих конфліктів і допомогти йому швидше адаптуватися до мирного життя", — розповіла військова психологиня та спеціаліст у напрямку особистісних і сімейних стосунків Олена Мороз.

За її словами, завдяки такому чат-боту військові та їх родини отримують доступ до високоякісних психолого-комунікативних та медіаційних послуг, що можуть стати незамінними в умовах високого стресу та емоційного навантаження.

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Чат-бот E-Nadiya. Фото: скриншот бота
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Чат-бот E-Nadiya. Фото: скриншот бота
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Чат-бот E-Nadiya. Фото: скриншот бота

Координацію над проєктом отримав міжнародний благодійний фонд "DUSHA".

За посиланням ви можете перейти до чат-боту та ознайомитись з проєктом, звернутись за безплатною психологічною допомогою чи направити тим, хто її потребує.

ЗСУ
ветерани
військові
психологічна допомога
війна в Україні

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