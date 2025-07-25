Военные пробегут марафон в 1500 км до стелы "Донецкая область" —маршрут

Военные пробегут марафон UltraUkraine, чтобы собрать 7 млн грн
25 июля стартовал масштабный благотворительный марафон UltraUkraine. Военнослужащие 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" пробегут более 1500 километров, чтобы собрать средства на строительство спортивного зала для реабилитации ветеранов.
Детали рассказывают Новини.LIVE.
Военные пробегут марафон от Дрогобыча до Донецкой области
Цель благотворительного забега UltraUkraine — собрать 7 миллионов гривен на строительство спортивного зала для реабилитации и восстановления собратьев.
Военные пробегут более 1500 километров. Маршрут составили нелегкий — от Дрогобыча до стелы "Донецкая область" под Покровском. Защитники пробегут через крупнейшие украинские города: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Белую Церковь, Киев, Черкассы, Днепр и другие.
Среди участников забега начальник службы физической подготовки бригады "Черный лес" и кандидат в мастера спорта Сергей Панькевич и инструктор по физподготовке Иван Гуляк. Ультрамарафон продлится более 35 дней, во время которых военные будут преодолевать более 50 километров ежедневно с паузами на каждый седьмой день.
Куда пойдут собранные 7 млн грн?
На собранные средства организаторы хотят создать реабилитационное пространство для военных ВСУ. В частности, обеспечить:
- физическое восстановление после ранений;
- профилактику профессиональных травм и ПТСР;
- ежедневные тренировки;
- развитие командной культуры.
Как присоединиться к забегу?
Сейчас участники открыли банку на организационные нужды забега на 300 тысяч грн.
Принять участие и испытать свои спортивные навыки могут все желающие. Регистрация доступна по ссылке. Слоган события: "Беги с нами по родным городам". В частности, в крупных городах маршрута будут организованы встречи, где все желающие смогут пробежать с военными за произвольный донат.
Напомним, что 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" — формирование артиллерийских войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Они участвуют в операциях по деоккупации Украины на востоке, севере и юге.
Также мы рассказывали, как ветераны проходят реабилитацию на сапбордах. Ранее чемпионка мира по фехтованию Влада Харькова рассказала, как спаслась от фотографирования с россиянами.
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