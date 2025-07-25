Военные пробегут марафон в 1500 км до стелы "Донецкая область" —маршрут

Благотворительный марафон UltraUkraine. Фото: пресс-релиз

25 июля стартовал масштабный благотворительный марафон UltraUkraine. Военнослужащие 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" пробегут более 1500 километров, чтобы собрать средства на строительство спортивного зала для реабилитации ветеранов.

Детали рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Военные пробегут марафон от Дрогобыча до Донецкой области

Цель благотворительного забега UltraUkraine — собрать 7 миллионов гривен на строительство спортивного зала для реабилитации и восстановления собратьев.

Военные пробегут более 1500 километров. Маршрут составили нелегкий — от Дрогобыча до стелы "Донецкая область" под Покровском. Защитники пробегут через крупнейшие украинские города: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Белую Церковь, Киев, Черкассы, Днепр и другие.

Маршрут марафона UltraUkraine. Фото: пресс-релиз

Среди участников забега начальник службы физической подготовки бригады "Черный лес" и кандидат в мастера спорта Сергей Панькевич и инструктор по физподготовке Иван Гуляк. Ультрамарафон продлится более 35 дней, во время которых военные будут преодолевать более 50 километров ежедневно с паузами на каждый седьмой день.

Сергей Панкевич и Иван Гуляк. Фото: пресс-релиз

Куда пойдут собранные 7 млн грн?

На собранные средства организаторы хотят создать реабилитационное пространство для военных ВСУ. В частности, обеспечить:

физическое восстановление после ранений;

профилактику профессиональных травм и ПТСР;

ежедневные тренировки;

развитие командной культуры.

Марафон UltraUkraine. Фото: пресс-релиз

Как присоединиться к забегу?

Сейчас участники открыли банку на организационные нужды забега на 300 тысяч грн.

Принять участие и испытать свои спортивные навыки могут все желающие. Регистрация доступна по ссылке. Слоган события: "Беги с нами по родным городам". В частности, в крупных городах маршрута будут организованы встречи, где все желающие смогут пробежать с военными за произвольный донат.

Напомним, что 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" — формирование артиллерийских войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Они участвуют в операциях по деоккупации Украины на востоке, севере и юге.

Также мы рассказывали, как ветераны проходят реабилитацию на сапбордах. Ранее чемпионка мира по фехтованию Влада Харькова рассказала, как спаслась от фотографирования с россиянами.