Військові пробіжать марафон у 1500 км до стели "Донецька область" — маршрут

Військові пробіжать марафон UltraUkraine, щоб зібрати 7 млн грн
25 липня стартував масштабний благодійний марафон UltraUkraine. Військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" пробіжать понад 1500 кілометрів, щоб зібрати кошти на будівництво спортивного залу для реабілітації ветеранів.
Деталі розповідають Новини.LIVE.
Військові пробіжать марафон від Дрогобича до Донеччини
Мета благодійного забігу UltraUkraine — зібрати 7 мільйонів гривень на будівництво спортивного залу для реабілітації та відновлення побратимів.
Військові пробіжать понад 1500 кілометрів. Маршрут склали нелегкий — від Дрогобича до стели "Донецька область" під Покровськом. Захисники пробіжать через найбільші українська міста: Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Білу Церкву, Київ, Черкаси, Дніпро та інші.
Серед учасників забігу начальник служби фізичної підготовки бригади "Чорний ліс" та кандидат у майстри спорту Сергій Панькевич й інструктор з фізпідготовки Іван Гуляк. Ультрамарафон триватиме понад 35 днів, під час яких військові долатимуть понад 50 кілометрів щодня з паузами на кожен сьомий день.
Куди підуть зібрані 7 млн грн?
На зібрані кошти організатори хочуть створити реабілітаційний простір для військових ЗСУ. Зокрема, забезпечити:
- фізичне відновлення після поранень;
- профілактику професійних травм та ПТСР;
- щоденні тренування;
- розвиток командної культури.
Як долучитися до забігу?
Наразі учасники відкрили банку на організаційні потреби забігу на 300 тисяч грн.
Взяти участь і випробувати свої спортивні навички можуть усі охочі. Реєстрація доступна за посиланням. Слоган події: "Біжи з нами рідними містами". Зокрема, у великих містах маршруту будуть організовані зустрічі, де всі охочі зможуть пробігти з військовими за довільний донат.
Нагадаємо, що 15-та окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" — формування артилерійських військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Вони беруть участь в операціях з деокупації України на сході, півночі та півдні.
Також ми розповідали, як ветерани проходять реабілітацію на сапбордах. Раніше чемпіонка світу з фехтування Влада Харькова розповіла, як урятувалась від фотографування з росіянами.
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