Військові пробіжать марафон у 1500 км до стели "Донецька область" — маршрут

Благодійний марафон UltraUkraine. Фото: пресреліз

25 липня стартував масштабний благодійний марафон UltraUkraine. Військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" пробіжать понад 1500 кілометрів, щоб зібрати кошти на будівництво спортивного залу для реабілітації ветеранів.

Деталі розповідають Новини.LIVE.

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Мета благодійного забігу UltraUkraine — зібрати 7 мільйонів гривень на будівництво спортивного залу для реабілітації та відновлення побратимів.

Військові пробіжать понад 1500 кілометрів. Маршрут склали нелегкий — від Дрогобича до стели "Донецька область" під Покровськом. Захисники пробіжать через найбільші українська міста: Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Білу Церкву, Київ, Черкаси, Дніпро та інші.

Маршрут марафону UltraUkraine. Фото: пресреліз

Серед учасників забігу начальник служби фізичної підготовки бригади "Чорний ліс" та кандидат у майстри спорту Сергій Панькевич й інструктор з фізпідготовки Іван Гуляк. Ультрамарафон триватиме понад 35 днів, під час яких військові долатимуть понад 50 кілометрів щодня з паузами на кожен сьомий день.

Сергій Панкевич і Іван Гуляк. Фото: пресреліз

Куди підуть зібрані 7 млн грн?

На зібрані кошти організатори хочуть створити реабілітаційний простір для військових ЗСУ. Зокрема, забезпечити:

фізичне відновлення після поранень;

профілактику професійних травм та ПТСР;

щоденні тренування;

розвиток командної культури.

Марафон UltraUkraine. Фото: пресреліз

Як долучитися до забігу?

Наразі учасники відкрили банку на організаційні потреби забігу на 300 тисяч грн.

Взяти участь і випробувати свої спортивні навички можуть усі охочі. Реєстрація доступна за посиланням. Слоган події: "Біжи з нами рідними містами". Зокрема, у великих містах маршруту будуть організовані зустрічі, де всі охочі зможуть пробігти з військовими за довільний донат.

Нагадаємо, що 15-та окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" — формування артилерійських військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Вони беруть участь в операціях з деокупації України на сході, півночі та півдні.

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