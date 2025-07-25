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Головна Актуально Військові пробіжать марафон UltraUkraine, щоб зібрати 7 млн грн

Військові пробіжать марафон UltraUkraine, щоб зібрати 7 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 19:50
Військові пробіжать марафон у 1500 км до стели "Донецька область" — маршрут
Благодійний марафон UltraUkraine. Фото: пресреліз

25 липня стартував масштабний благодійний марафон UltraUkraine. Військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" пробіжать понад 1500 кілометрів, щоб зібрати кошти на будівництво спортивного залу для реабілітації ветеранів.

Деталі розповідають Новини.LIVE.

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Військові пробіжать марафон від Дрогобича до Донеччини

Мета благодійного забігу UltraUkraine — зібрати 7 мільйонів гривень на будівництво спортивного залу для реабілітації та відновлення побратимів.

Військові пробіжать понад 1500 кілометрів. Маршрут склали нелегкий — від Дрогобича до стели "Донецька область" під Покровськом. Захисники пробіжать через найбільші українська міста: Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Білу Церкву, Київ, Черкаси, Дніпро та інші. 

Маршрут забігу UltraUkraine
Маршрут марафону UltraUkraine. Фото: пресреліз

Серед учасників забігу начальник служби фізичної підготовки бригади "Чорний ліс" та кандидат у майстри спорту Сергій Панькевич й інструктор з фізпідготовки Іван Гуляк. Ультрамарафон триватиме понад 35 днів, під час яких військові долатимуть понад 50 кілометрів щодня з паузами на кожен сьомий день.

Учасники марафону UltraUkraine
Сергій Панкевич і Іван Гуляк. Фото: пресреліз

Куди підуть зібрані 7 млн грн?

На зібрані кошти організатори хочуть створити реабілітаційний простір для військових ЗСУ. Зокрема, забезпечити:

  • фізичне відновлення після поранень;
  • профілактику професійних травм та ПТСР;
  • щоденні тренування;
  • розвиток командної культури.
Ціль марафону UltraUkraine
Марафон UltraUkraine. Фото: пресреліз

Як долучитися до забігу?

Наразі учасники відкрили банку на організаційні потреби забігу на 300 тисяч грн.

Взяти участь і випробувати свої спортивні навички можуть усі охочі. Реєстрація доступна за посиланням. Слоган події: "Біжи з нами рідними містами". Зокрема, у великих містах маршруту будуть організовані зустрічі, де всі охочі зможуть пробігти з військовими за довільний донат. 

Нагадаємо, що 15-та окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" — формування артилерійських військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Вони беруть участь в операціях з деокупації України на сході, півночі та півдні.

Також ми розповідали, як ветерани проходять реабілітацію на сапбордах. Раніше чемпіонка світу з фехтування Влада Харькова розповіла, як урятувалась від фотографування з росіянами.

ветерани війна в Україні реабілітація марафон військовий збір
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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