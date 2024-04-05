Григорий Петрович Козловский — основатель ФК "Рух", бизнесмен и меценат. Фото: ФК "Рух"

Украинский ФК "Рух" (Львов), основателем которого является Григорий Козловский, стал самой молодой командой мира по данным Международного центра спортивных исследований (CIES).

"Желто-черные" возглавили рейтинг самых молодых команд из более 60 лиг мира, где много игрового времени играют футболисты до 21 года.

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ФК "Рух". Фото: ФК "Рух".

Средний показатель "Руха" составил 52,4%, что означает, что футболисты до 23 лет провели на поле 65,5% игрового времени, до 22 — 55,4%, до 20 — 17,5%, а до 19 — 0,4%.

Факторами, которые способствовали тому, что "Рух" стал самой молодой командой мира, стали:

Клубная политика: "Рух" делает ставку на развитие молодых игроков из собственной академии. А также ищет таланты среди молодых футболистов.

Качество работы с молодежью: в ФК "Рух" налажена работа с молодежью, что позволяет юным талантам развиваться и пробиваться в основную команду.

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский поздравил футболистов и тренеров с новым достижением и отметил высокий уровень футболистов.

ФК "Рух". Фото: ФК "Рух".

Рейтинг самых молодых команд возглавил львовский "Рух" с показателем 52,4%. Второе место заняла словацкая "Жилина" — 44,5, а замкнул тройку лидеров австрийский "Ред Булл" из Зальцбурга — 42,7. Также в ТОП-5 попали нидерландские "Волендам" и "Аякс".

ФК "Рух". Фото: ФК "Рух".

"Важно отметить, что "Рух" — это не просто самая молодая команда мира, но и команда, которая демонстрирует хорошие результаты. В сезоне 2023/24 "Рух" борется за выход в еврокубки. Это свидетельствует о том, что молодые таланты "Руха" способны не только много играть, но и показывать качественный футбол", — отметил Григорий Козловский.

ФК "Рух". Фото: ФК "Рух".

Но не только молодыми футболистами занимается Григорий Петрович Козловский. Не оставляет без внимания львовский меценат украинских военных. Григорий Козловский и "руховцы" полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. С первого дня войны "желто-черная" семья тесно сотрудничает с воинами 45-й отдельной артиллерийской бригады и другими военными, помогая дронами, автомобилями, генераторами, беспилотниками и другим необходимым оборудованием, приближая Победу.