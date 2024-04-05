Воспитанники Григория Козловского ФК "Рух" стали самой молодой командой мира
Украинский ФК "Рух" (Львов), основателем которого является Григорий Козловский, стал самой молодой командой мира по данным Международного центра спортивных исследований (CIES).
"Желто-черные" возглавили рейтинг самых молодых команд из более 60 лиг мира, где много игрового времени играют футболисты до 21 года.
Средний показатель "Руха" составил 52,4%, что означает, что футболисты до 23 лет провели на поле 65,5% игрового времени, до 22 — 55,4%, до 20 — 17,5%, а до 19 — 0,4%.
Факторами, которые способствовали тому, что "Рух" стал самой молодой командой мира, стали:
- Клубная политика: "Рух" делает ставку на развитие молодых игроков из собственной академии. А также ищет таланты среди молодых футболистов.
- Качество работы с молодежью: в ФК "Рух" налажена работа с молодежью, что позволяет юным талантам развиваться и пробиваться в основную команду.
Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский поздравил футболистов и тренеров с новым достижением и отметил высокий уровень футболистов.
Рейтинг самых молодых команд возглавил львовский "Рух" с показателем 52,4%. Второе место заняла словацкая "Жилина" — 44,5, а замкнул тройку лидеров австрийский "Ред Булл" из Зальцбурга — 42,7. Также в ТОП-5 попали нидерландские "Волендам" и "Аякс".
"Важно отметить, что "Рух" — это не просто самая молодая команда мира, но и команда, которая демонстрирует хорошие результаты. В сезоне 2023/24 "Рух" борется за выход в еврокубки. Это свидетельствует о том, что молодые таланты "Руха" способны не только много играть, но и показывать качественный футбол", — отметил Григорий Козловский.
Но не только молодыми футболистами занимается Григорий Петрович Козловский. Не оставляет без внимания львовский меценат украинских военных. Григорий Козловский и "руховцы" полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. С первого дня войны "желто-черная" семья тесно сотрудничает с воинами 45-й отдельной артиллерийской бригады и другими военными, помогая дронами, автомобилями, генераторами, беспилотниками и другим необходимым оборудованием, приближая Победу.
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