Вызов фондам: как сформировать аутизм-френдли среду в Украине?

Дети на мероприятии, организованном Благотворительным Фондом "Майбутнє для України" (FFU)

Жестокая война вмешалась в жизни всех без исключения украинцев. Ища спасения, мы в первую очередь заботились о самом дорогом — жизни и безопасности наших детей.

Многие вынужденно перемещенные дети вместе с домом покинули и свою привычную жизнь. Среди них дети с особенностями развития, для которых изменения в жизни даются гораздо труднее. Таковы дети с расстройствами спектра аутизма (РСА).

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Детям из РСА очень важно чувствовать, что в их жизни все идет по плану. Потрясающий факт, но даже появление новых предметов в комнате или новой одежды может пугать и нервировать их. Нечего говорить о взрывах или бесконечных сиренах, или вынужденный внезапный переезд. Все это отражается на ментальном здоровье детей и может приводить к задержке их развития на годы.

Помочь детям из РСА адаптироваться к новым условиям жизни во время войны является одной из приоритетных задач общества, чтобы они имели возможность социализироваться вместе со своими сверстниками.

Именно с этой целью Благотворительный Фонд "Майбутнє для України" (FFU) создал во Львове центр LEVCHYK SPECTRUM HUB — безопасное место для детей-переселенцев в спектре аутизма, где каждый воспитанник ежемесячно бесплатно получает 26 коррекционных занятий с профильными специалистами. Дети занимаются сенсорной интеграцией, развивают координацию движений и речи.

Команда Фонда также проводит различные мероприятия по информированию и распространению осведомленности общества, чтобы привлечь как можно больше внимания к проблемам детей с РСА и построить аутизм-френдли общество.

Мероприятие для детей, организованное Благотворительным Фондом "Майбутнє для України"

Мероприятие для детей, организованное Благотворительным Фондом "Майбутнє для України"

Мероприятие для детей, организованное Благотворительным Фондом "Майбутнє для України"

Мероприятие для детей, организованное Благотворительным Фондом "Майбутнє для України" 1/4 _ 4

"Количество детей из РСА быстро растет, однако общественность все еще не готова принять такую реальность. Мы считаем своей миссией донести до людей, насколько важно быть толерантными к аутизму и помогать детям в спектре и обычным людям социально интегрироваться. Чтобы популяризировать эту идею и поддержать детей с РСА, мы постоянно привлекаем представителей крупного бизнеса из разных сфер — рестораторов, представителей кинотеатров, творческих галерей и искусства. Так, был создан фотопроект "Eye contact. Взгляд в спектре", чтобы каждый мог "прикоснуться" к проблеме аутизма, просматривая эти фотографии. Выставка работала для всех желающих во Львове, в скором времени будет представлена в Киеве. Мы планируем путешествовать с ней по другим городам Украины и мира. В июле запустили коллаборацию с сетью кинотеатров "Планета Кино" и платформой Dobro.ua, сотрудничаем с известными гастросетями Игоря Сухомлина и FirstLine Group, а также с кондитерской Cheesecake Family.

Мы хотим, чтобы все эти развлекательные и культурные локации получили статус аутизм-френдли и вместе с нами способствовали формированию инклюзивной среды в Украине", — рассказывает Наталья Арзамасцева, волонтер-руководитель Департамента маркетинга FFU.

В частности, 1-2 апреля, по случаю Всемирного дня распространения информации об аутизме, в хабе LEVCHYK состоялась конференция "Я МОЖУ!", где ведущие эксперты в области медицины, АВА-терапии (прикладной анализ поведения), реабилитологии и логопедии рассказали о лучших достижениях и практики в работе с детьми в спектре аутизма Конференцию посетили 150 участников, которые прослушали 10 лекций и прошли 12 мастер-классов от 25 спикеров. Эксперты также говорили о подготовке детей из РСА в школу и поделились лайфхаками в работе с детьми.

Также недавно во Львовском муниципальном художественном центре завершила работу Фотовыставка Eye contact, над созданием которой работала фотографа Марта Гринштейн. На экспозиции представлено 19 портретов воспитанников LEVCHYK SPECTRUM HUB в сопровождении персональной истории каждого из них.

Конференция в хабе LEVCHYK

Конференция в хабе LEVCHYK

Художнику удалось установить зрительный контакт с детьми и передать их взгляд на свои фотографии. Эти редкие кадры являются отражением мира детей с расстройствами спектра аутизма и их пути развития.

Фотовыставка в LEVCHYK SPECTRUM HUB

Фотовыставка в LEVCHYK SPECTRUM HUB

Фотовыставка в LEVCHYK SPECTRUM HUB 1/3 _ 3

Веселье, радостные улыбки и счастливые глазки маленьких львятков сияли в LEVCHYK SPECTRUM HUB 3 июня на празднике Международного дня защиты детей. Благотворительную встречу Family picnic посетило более 80 детей. Дети развлекались с аниматорами, участвовали в танцевальных мастер-классах, занимались творчеством, а в конце программы получили подарки от партнеров Фонда — SkyUp Airlines, туроператора JoinUp!, а также от ТМ DODO и бренда детской косметики Toofruit. С первого дня основания его поддерживает меценат Вадим Столар. Он способствует развитию данной инициативы и ее масштабированию.

Подарки участникам благотворительной встречи

Подарки участникам благотворительной встречи

"Я всегда стараюсь поддерживать общественные благотворительные инициативы, которые касаются украинских детей. Они ведь — будущее нашего государства! И наша обязанность — поддержать их на старте, помочь преодолеть трудности, чтобы все дети без исключения имели возможность реализовать себя в будущем. Levchyk дает опору именно тем детям, которые нуждаются в ней больше всего! И это для меня безоговорочная мотивация и дальше помогать и поддерживать проект", — рассказывает Вадим.

Меценат Вадим Столар

Благодаря помощи партнеров, меценатов и всех небезразличных к теме аутизма граждан, центр может предоставлять 2470 коррекционных занятий полного цикла для 29 воспитанников хаба. В планах Фонда ежемесячно помогать 100 детям из РСА. А это значит, что у большинства украинских детей с расстройствами спектра аутизма будет шанс реализовать свой потенциал и стать полноценной частью нашего общества.