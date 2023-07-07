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Вызов фондам: как сформировать аутизм-френдли среду в Украине?

7 июля 2023 18:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Вызов фондам: как сформировать аутизм-френдли среду в Украине?
Дети на мероприятии, организованном Благотворительным Фондом "Майбутнє для України" (FFU)
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Жестокая война вмешалась в жизни всех без исключения украинцев. Ища спасения, мы в первую очередь заботились о самом дорогом — жизни и безопасности наших детей.

Многие вынужденно перемещенные дети вместе с домом покинули и свою привычную жизнь. Среди них дети с особенностями развития, для которых изменения в жизни даются гораздо труднее. Таковы дети с расстройствами спектра аутизма (РСА).

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Детям из РСА очень важно чувствовать, что в их жизни все идет по плану. Потрясающий факт, но даже появление новых предметов в комнате или новой одежды может пугать и нервировать их. Нечего говорить о взрывах или бесконечных сиренах, или вынужденный внезапный переезд. Все это отражается на ментальном здоровье детей и может приводить к задержке их развития на годы.

Помочь детям из РСА адаптироваться к новым условиям жизни во время войны является одной из приоритетных задач общества, чтобы они имели возможность социализироваться вместе со своими сверстниками.

Именно с этой целью Благотворительный Фонд "Майбутнє для України" (FFU) создал во Львове центр LEVCHYK SPECTRUM HUB — безопасное место для детей-переселенцев в спектре аутизма, где каждый воспитанник ежемесячно бесплатно получает 26 коррекционных занятий с профильными специалистами. Дети занимаются сенсорной интеграцией, развивают координацию движений и речи.

Команда Фонда также проводит различные мероприятия по информированию и распространению осведомленности общества, чтобы привлечь как можно больше внимания к проблемам детей с РСА и построить аутизм-френдли общество.

  • Мероприятие для детей, организованное Благотворительным Фондом "Майбутнє для України"
  • Мероприятие для детей, организованное Благотворительным Фондом "Майбутнє для України"
  • Мероприятие для детей, организованное Благотворительным Фондом "Майбутнє для України"
  • Мероприятие для детей, организованное Благотворительным Фондом "Майбутнє для України"
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"Количество детей из РСА быстро растет, однако общественность все еще не готова принять такую реальность. Мы считаем своей миссией донести до людей, насколько важно быть толерантными к аутизму и помогать детям в спектре и обычным людям социально интегрироваться. Чтобы популяризировать эту идею и поддержать детей с РСА, мы постоянно привлекаем представителей крупного бизнеса из разных сфер — рестораторов, представителей кинотеатров, творческих галерей и искусства. Так, был создан фотопроект "Eye contact. Взгляд в спектре", чтобы каждый мог "прикоснуться" к проблеме аутизма, просматривая эти фотографии. Выставка работала для всех желающих во Львове, в скором времени будет представлена в Киеве. Мы планируем путешествовать с ней по другим городам Украины и мира. В июле запустили коллаборацию с сетью кинотеатров "Планета Кино" и платформой Dobro.ua, сотрудничаем с известными гастросетями Игоря Сухомлина и FirstLine Group, а также с кондитерской Cheesecake Family.

Мы хотим, чтобы все эти развлекательные и культурные локации получили статус аутизм-френдли и вместе с нами способствовали формированию инклюзивной среды в Украине", — рассказывает Наталья Арзамасцева, волонтер-руководитель Департамента маркетинга FFU.

В частности, 1-2 апреля, по случаю Всемирного дня распространения информации об аутизме, в хабе LEVCHYK состоялась конференция "Я МОЖУ!", где ведущие эксперты в области медицины, АВА-терапии (прикладной анализ поведения), реабилитологии и логопедии рассказали о лучших достижениях и практики в работе с детьми в спектре аутизма Конференцию посетили 150 участников, которые прослушали 10 лекций и прошли 12 мастер-классов от 25 спикеров. Эксперты также говорили о подготовке детей из РСА в школу и поделились лайфхаками в работе с детьми.

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Также недавно во Львовском муниципальном художественном центре завершила работу Фотовыставка Eye contact, над созданием которой работала фотографа Марта Гринштейн. На экспозиции представлено 19 портретов воспитанников LEVCHYK SPECTRUM HUB в сопровождении персональной истории каждого из них.

Конференция в хабе LEVCHYK
Конференция в хабе LEVCHYK
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Конференция в хабе LEVCHYK

Художнику удалось установить зрительный контакт с детьми и передать их взгляд на свои фотографии. Эти редкие кадры являются отражением мира детей с расстройствами спектра аутизма и их пути развития.

  • Фотовыставка в LEVCHYK SPECTRUM HUB
  • Фотовыставка в LEVCHYK SPECTRUM HUB
  • Фотовыставка в LEVCHYK SPECTRUM HUB
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Веселье, радостные улыбки и счастливые глазки маленьких львятков сияли в LEVCHYK SPECTRUM HUB 3 июня на празднике Международного дня защиты детей. Благотворительную встречу Family picnic посетило более 80 детей. Дети развлекались с аниматорами, участвовали в танцевальных мастер-классах, занимались творчеством, а в конце программы получили подарки от партнеров Фонда — SkyUp Airlines, туроператора JoinUp!, а также от ТМ DODO и бренда детской косметики Toofruit. С первого дня основания его поддерживает меценат Вадим Столар. Он способствует развитию данной инициативы и ее масштабированию.

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Подарки участникам благотворительной встречи
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Подарки участникам благотворительной встречи

"Я всегда стараюсь поддерживать общественные благотворительные инициативы, которые касаются украинских детей. Они ведь — будущее нашего государства! И наша обязанность — поддержать их на старте, помочь преодолеть трудности, чтобы все дети без исключения имели возможность реализовать себя в будущем. Levchyk дает опору именно тем детям, которые нуждаются в ней больше всего! И это для меня безоговорочная мотивация и дальше помогать и поддерживать проект", — рассказывает Вадим.

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Меценат Вадим Столар

Благодаря помощи партнеров, меценатов и всех небезразличных к теме аутизма граждан, центр может предоставлять 2470 коррекционных занятий полного цикла для 29 воспитанников хаба. В планах Фонда ежемесячно помогать 100 детям из РСА. А это значит, что у большинства украинских детей с расстройствами спектра аутизма будет шанс реализовать свой потенциал и стать полноценной частью нашего общества.

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