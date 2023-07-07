Виклик фондам: як сформувати аутизм-френдлі середовище в Україні?

Діти на заході, організованому Благодійним Фондом "Майбутнє для України" (FFU)

Жорстока війна втрутилася в життя усіх без винятку українців. Шукаючи порятунку, ми насамперед дбали про найдорожче — життя та безпеку наших дітей.

Багато вимушено переміщених дітей разом із домом покинули й своє звичне життя. Серед них діти з особливостями розвитку, для яких зміни в житті даються набагато важче. Такими є діти з розладами спектра аутизму (РСА).

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Дітям із РСА дуже важливо відчувати, що в їхньому житті усе йде за планом. Приголомшливий факт, але навіть поява нових предметів у кімнаті або нового одягу може лякати та нервувати їх. Годі й казати про вибухи чи нескінченні сирени, або ж вимушений раптовий переїзд. Усе це відображається на ментальному здоров'ї дітей та може спричиняти затримку їхнього розвитку на роки.

Допомогти дітям із РСА адаптуватися до нових умов життя під час війни є одним із пріоритетних завдань нашого суспільства, аби вони мали можливість соціалізуватися разом зі своїми однолітками.

Саме з цією метою Благодійний Фонд "Майбутнє для України" (FFU) створив у Львові центр LEVCHYK SPECTRUM HUB — безпечне місце для дітей-переселенців у спектрі аутизму, де кожен вихованець щомісяця безкоштовно отримує 26 корекційних занять з профільними фахівцями. Діти займаються сенсорною інтеграцією, розвивають координацію рухів та мовлення.

Команда Фонду також проводить різноманітні заходи з інформування та поширення обізнаності суспільства, щоб привернути якомога більше уваги до проблем дітей із РСА та побудувати аутизм-френдлі суспільство.

Захід для дітей, організований Благодійним Фондом "Майбутнє для України"

Захід для дітей, організований Благодійним Фондом "Майбутнє для України"

Захід для дітей, організований Благодійним Фондом "Майбутнє для України"

Захід для дітей, організований Благодійним Фондом "Майбутнє для України" 1 / 4

"Кількість дітей із РСА швидко зростає, проте громадськість все ще не готова прийняти таку реальність. Ми вважаємо своєю місією донести до людей, наскільки важливо бути толерантними до аутизму, та допомагати дітям у спектрі та звичайним людям соціально інтегруватися. Щоб популяризувати цю ідею та підтримати дітей із РСА, ми постійно залучаємо представників великого бізнесу з різних сфер — рестораторів, представників кінотеатрів, творчих галерей та мистецтва. Так, був створений фотопроєкт "Eye contact. Погляд у спектрі", аби кожен міг "доторкнутися" до проблеми аутизму, переглядаючи ці світлини. Виставка працювала для всіх охочих у Львові, незабаром буде представлена у Києві. Ми плануємо подорожувати з нею іншими містами України та світу. У липні запустили колаборацію з мережею кінотеатрів "Планета Кіно" та платформою Dobro.ua, співпрацюємо з відомими гастромережами Ігоря Сухомлина та FirstLine Group, а також з кондитерською Cheesecake Family.

Ми хочемо, щоб усі ці розважальні та культурні локації отримали статус аутизм-френдлі та разом із нами сприяли формуванню інклюзивного середовища в Україні", — розповідає Наталія Арзамасцева, волонтерка-керівниця Департаменту маркетингу FFU.

Зокрема, 1-2 квітня з нагоди Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм у хабі LEVCHYK відбулася конференція "Я МОЖУ!", де провідні експерти у галузі медицини, АВА-терапії (прикладний аналіз поведінки), реабілітології та логопедії розповіли про найкращі досягнення та практики у роботі з дітьми у спектрі аутизму. Конференцію відвідало 150 учасників, які прослухали 10 лекцій та відвідали 12 майстер-класів від 25 спікерів. Експерти також говорили про підготовку дітей із РСА до школи та поділилися лайфхаками у роботі з малечею.

Також нещодавно у Львівському муніципальному мистецькому центрі завершила свою роботу Фотовиставка "Eye contact", над створенням якої працювала фотографиня Марта Грінштейн. На експозиції було представлено 19 портретів вихованців LEVCHYK SPECTRUM HUB у супроводі персональної історії кожного з них.

Конференція у хабі LEVCHYK

Конференція у хабі LEVCHYK

Мисткині вдалося встановити зоровий контакт із дітьми та передати їхній погляд на своїх світлинах. Ці рідкісні кадри і є відображенням світу дітей із розладами спектра аутизму та їхнього шляху розвитку.

Фотовиставка в LEVCHYK SPECTRUM HUB

Фотовиставка в LEVCHYK SPECTRUM HUB

Фотовиставка в LEVCHYK SPECTRUM HUB 1 / 3

Веселощі, радісні усмішки та щасливі оченята маленьких левенят сяяли у LEVCHYK SPECTRUM HUB 3 червня на святі до Міжнародного дня захисту дітей. Благодійну зустріч Family picnic відвідало понад 80 дітей. Дітлахи розважалися з аніматорами, брали участь у танцювальних майстер-класах, займалися творчістю, а наприкінці програми отримали подарунки від партнерів Фонду — SkyUp Airlines, туроператора JoinUp!, а також від ТМ DODO та бренду дитячої косметики Toofruit. З першого дня заснування проєкту його підтримує меценат Вадим Столар. Він сприяє розвитку цієї ініціативи та її масштабуванню.

Подарунки учасникам благодійної зустрічі

Подарунки учасникам благодійної зустрічі

"Я завжди намагаюся підтримувати суспільні благодійні ініціативи, які стосуються українських дітей. Адже вони — майбутнє нашої держави! І наш обов’язок — підтримати їх на старті, допомогти подолати труднощі, аби усі діти без винятку мали змогу реалізувати себе у майбутньому. Levchyk дає опору саме тим дітям, які потребують її найбільше! І це для мене беззаперечна мотивація й надалі допомагати та підтримувати проєкт", — розповідає пан Вадим.

Меценат Вадим Столар

Завдяки допомозі партнерів, меценатів та усіх небайдужих до теми аутизму громадян, центр має змогу надавати 2470 корекційних занять повного циклу для 29 вихованців хабу. У планах Фонду щомісяця допомагати 100 дітям із РСА. А це означає, що більше українських дітей із розладами спектра аутизму матимуть шанс реалізувати свій потенціал та стати повноцінною частиною нашого суспільства.