"СІЧ Україна" создала лимитированную серию турникетов с сердечками - фото

Турникет в новом дизайне. Фото: СІЧ Україна

Крупнейший украинский производитель турникетов SICH выпустил лимитированную коллекцию кровоостанавливающих жгутов "Турботи" — с дизайном в сердечках. Это символ, который без слов демонстрирует "Я хочу, чтобы ты был в безопасности".



"78% украинцев испытывают сильный стресс из-за полномасштабного вторжения. Для людей ощущение безопасности является критическим, а турникет становится доступным и понятным символом заботы. Это простая, но действенная вещь, которая дает ощущение контроля над ситуацией и возможность спасти жизнь того, кого ты любишь", — объясняют в компании.

Жгут в новом дизайне. Фото: СІЧ Україна



Коллекция создана прежде всего для гражданских, которые хотят заботиться о безопасности любимых, детей, родителей. Символический дизайн с сердечками намеренно противопоставляется суровым реалиям войны.



Лимитированная серия не отличается по характеристикам — это то же эффективное кровоостанавливающее средство. Изменения коснулись только дизайна.



В компании также отметили, что важно не просто иметь с собой турникет, но и уметь им пользоваться. Поэтому стоит регулярно проходить сертифицированные курсы домедицинской помощи и обновлять свои знания.



"СІЧ Україна " — крупнейший украинский производитель кровоостанавливающих жгутов SICH-Tourniquet. С 2014 года компания производит инструмент "номер один" в современных гражданских и военных аптечках. Официальный поставщик Министерства обороны Украины, Национальной гвардии и полиции.

