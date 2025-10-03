"СІЧ Україна" створила лімітовану серію турнікетів із сердечками - фото

Турнікет в новому дизайні. Фото: "СІЧ Україна"

Найбільший український виробник турнікетів SICH випустив лімітовану колекцію кровоспинних джгутів "Турботи" — з дизайном у сердечках. Це символ, що без слів демонструє "Я хочу, щоб ти був у безпеці".



"78% українців відчувають сильний стрес через повномасштабне вторгнення. Для людей відчуття безпеки є критичним, а турнікет стає доступним і зрозумілим символом турботи. Це проста, але дієва річ, що дає відчуття контролю над ситуацією та можливість врятувати життя того, кого ти любиш", — пояснюють у компанії.

Джгут у новому дизайні. Фото: "СІЧ Україна"



Колекція створена передусім для цивільних, які хочуть піклуватися про безпеку коханих, дітей, батьків. Символічний дизайн із сердечками навмисно протиставляється суворим реаліям війни.



Лімітована серія не відрізняється за характеристиками — це той самий ефективний кровоспинний засіб. Зміни торкнулися лише дизайну.



У компанії також наголосили, що важливо не просто мати з собою турнікет, а й уміти ним користуватися. Тому варто регулярно проходити сертифіковані курси домедичної допомоги та оновлювати свої знання.



"СІЧ Україна" — найбільший український виробник кровоспинних джгутів SICH-Tourniquet. З 2014 року компанія виробляє інструмент "номер один" у сучасних цивільних і військових аптечках. Офіційний постачальник Міністерства оборони України, Національної гвардії та поліції.

